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Una milicia proiraní en Irak amenazó con reanudar sus ataques con “armamento más avanzado” contra objetivos de Estados Unidos

La organización armada Saraya Awliya al Dam afirmó que está preparada para una “guerra prolongada” y advirtió que intensificará sus operaciones en la región

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Una milicia proiraní en Irak amenazó con reanudar sus ataques con “armamento más avanzado” contra objetivos de Estados Unidos
Una milicia proiraní en Irak amenazó con reanudar sus ataques con “armamento más avanzado” contra objetivos de Estados Unidos

La organización armada Saraya Awliya al Dam, alineada con el régimen de Irán, anunció este lunes su disposición a reanudar operaciones militares contra fuerzas estadounidenses y sus aliados en Irak y la región.

El grupo aseguró que, en caso de reiniciar las hostilidades, empleará armamento “más avanzado” que será desplegado por primera vez en sus acciones.

Estamos plenamente preparados para reanudar nuestras operaciones militares, que ya superan las 200, contra la presencia ocupante en Irak y la región, con mayor intensidad e impacto, para alegría de los creyentes y enfurecer a los agresores infieles”, señaló la organización en un comunicado.

Saraya Awliya al Dam reivindicó haber realizado más de dos centenares de ataques en el marco del conflicto que involucra a Irán, afirmando su compromiso con una “guerra prolongada” si considera que las circunstancias lo requieren.

El grupo advirtió que sus próximas acciones serán “de alta calidad” y que utilizarán capacidades bélicas inéditas.

Nos hemos preparado para una guerra prolongada… utilizando armamento más avanzado que se desplegará por primera vez”, afirmaron los portavoces.

Esta declaración llega en paralelo a mensajes similares emitidos por altos funcionarios iraníes, quienes este lunes también han advertido sobre la existencia de “nuevas cartas para el campo de batalla” si continúan las hostilidades en la región.

El grupo advirtió que sus próximas acciones serán “de alta calidad” y que utilizarán capacidades bélicas inéditas.
El grupo advirtió que sus próximas acciones serán “de alta calidad” y que utilizarán capacidades bélicas inéditas.

Saraya Awliya al Dam llamó a las bases de la resistencia en Irak, Irán y Líbano a proporcionar apoyo logístico y estratégico, subrayando la coordinación entre distintos actores armados bajo una visión de estructura unificada.

“Hacemos un llamamiento a los fieles de la resistencia para que apoyen a sus integrantes y brinden ayuda al grupo en Irán y Líbano. Somos una sola estructura, donde cada parte fortalece a la otra”, expresó el comunicado.

El grupo reiteró su objetivo de infligir “al enemigo… la amargura de la derrota y la humillación de la deshonra”, incluyendo en la categoría de objetivo tanto a Estados Unidos como a Israel.

La milicia justificó su accionar como una forma de “vengar toda la sangre pura que se ha derramado, especialmente la sangre del líder supremo, el imán Khamanei, y de todos los mártires”. Con este mensaje, la organización busca movilizar a sus seguidores y aumentar la presión sobre las fuerzas extranjeras en territorio iraquí.

El anuncio de Saraya Awliya al Dam coincidió con advertencias de la Embajada de Estados Unidos en Irak sobre la posibilidad de nuevos ataques dirigidos a personal y objetivos estadounidenses, incluidos los emplazados en el Kurdistán iraquí, pese a la vigencia de un alto el fuego.

La organización armada Saraya Awliya al Dam afirmó que está preparada para una “guerra prolongada” y advirtió que intensificará sus operaciones en la región
La organización armada Saraya Awliya al Dam afirmó que está preparada para una “guerra prolongada” y advirtió que intensificará sus operaciones en la región

Estas tensiones persisten en medio de la guerra que estalló el 28 de febrero, cuando fuerzas de Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva contra Irán.

El clima de violencia se ha visto reforzado tras denuncias recientes del Partido Democrático del Kurdistán Iraní, que informó la muerte de tres personas en la provincia de Erbil por ataques atribuidos a milicias proiraníes. Las acciones de estos grupos desafían los acuerdos de cese de hostilidades y mantienen a la región en un estado de alerta, mientras los actores internacionales evalúan el posible impacto de una escalada militar.

(Con información de Europa Press)

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