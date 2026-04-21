Vocalista de Los Hermanos Flores revela a los salvadoreños el secreto del buffet en Coachella tras exitosa participación

El grupo salvadoreño vivió una experiencia inédita detrás del escenario. Platos insólitos y momentos compartidos con artistas internacionales. El menú fue tan variado como las emociones de los músicos (Foto cortesía César Cortez)

¡Pura Candela! César Cortez, vocalista de la orquesta salvadoreña Los Hermanos Flores, compartió detalles sobre la alimentación de los artistas durante su participación en el festival Coachella. La agrupación, que se convirtió en la primera de Centroamérica en presentarse en este evento, tuvo acceso al bufete que la organización ofrece a músicos y equipos técnicos.

Después del segundo día de su actuación—que recibió ovaciones del público y elogios de figuras como Snoop Dogg—Cortez relató en un video que el acceso al área de comidas se realizó una vez finalizado su show. En el bufete, los integrantes de Los Hermanos Flores hallaron diversas opciones culinarias, con predominio de comida estadounidense y tex mex. Se sirvieron pizzas, ensaladas, carnes y otras preparaciones para recuperar energías tras el escenario.

La mesa de comidas también ofrecía frutos carnosos y secos, variedades de quesos, jamones y galletas.

Jimmy Orellana, integrante de la orquesta, bromeando mostró que su camisa con la que subió al escenario no le apretaba, por lo que podía deleitarse con un cargado platillo de las diversas delicias que el bufete ofrecía. Carlos Cortez, otro de los vocalistas, mostró un “tentempié” con un plato con una porción de pizza, salchicha, aros de cebolla y otros complementos: “Después de nuestra participación, bien merecido y gracias a todos los que componen el festival ”. Mientras que, César Cortez, quien grabó el video habría mostrado como único platillo una ensalada fresca.

El acceso al bufete resultó esencial para la recuperación y convivencia durante el evento. La diversidad en la mesa reflejó la mezcla cultural. Historias compartidas nacieron entre platos poco habituales. Foto ideo César Cortez, vocalista.

Esta experiencia gastronómica integró la rutina diaria de los artistas durante su estadía en Coachella, lo que les permitió reponerse físicamente y socializar con otros participantes del festival. La amplia selección de alimentos responde a la necesidad de atender a músicos de distintas procedencias y preferencias, y se consolida como parte fundamental de la logística general del evento.

Participación de Los Hermanos Flores enorgulleció a El Salvador

La llegada de Los Hermanos Flores al aeropuerto internacional “Óscar Arnulfo Romero” de El Salvador tras su paso por Coachella 2026 reunió a una multitud de seguidores, artistas y ciudadanos para recibir al grupo con flores, banderas nacionales y música en directo, de acuerdo con información divulgada por la agrupación el domingo. El evento incluyó vítores, fotografías y mensajes de reconocimiento hacia los músicos tras su actuación en uno de los escenarios internacionales más destacados.

En la segunda mitad de la gira, el encuentro entre la vocalista Nory Flores y Snoop Dogg en California impulsó el alcance de la presentación en redes sociales: el artista estadounidense saludó con un abrazo a Flores y coreó una de las canciones del grupo junto al público, lo que provocó una amplia respuesta en las plataformas digitales entre miles de salvadoreños, tal como monitoreó Infobae.

Banderas salvadoreñas y cánticos unificaron a la audiencia del festival, demostrando la fuerza de la música salvadoreña en eventos internacionales. (Cortesía: Coachella 2026)

Durante su actuación en el festival, Los Hermanos Flores interpretaron temas propios como Enfermera, Salvadoreñas y La Bala, motivo de ovaciones y bailes entre los asistentes. La presencia de artistas locales en El Salvador y la ejecución de estas canciones acompañaron la bienvenida, reforzando la dimensión festiva del recibimiento durante varias horas, según el seguimiento de Infobae.