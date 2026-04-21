El Canal de Panamá adjudica construcción de nuevas carreteras en área de influencia ubicada en Río Indio

Río Indio es la opción más viable para garantizar el abastecimiento de agua a más del 50% de la población panameña.

El diseño y construcción de dos nuevas carreteras con una extensión de 15.1 kilómetros en la cuenca de Río Indio fueron adjudicadas por el Canal de Panamá, como parte del proyecto del nuevo lago en esa región.

El lago Río Indio es la opción más viable para garantizar el abastecimiento de agua a más del 50% de la población y para apoyar las actividades productivas de la región, incluyendo la operación de la vía interoceánica, durante los próximos 50 años.

Este proyecto contempla la construcción de un lago de aproximadamente 4,600 hectáreas, que permitirá incorporar una nueva fuente de agua al sistema hídrico del Canal de Panamá .

Unos 22 millones de galones de agua dulce utiliza cada tránsito por el Canal de Panamá, mientras que se logra ahorrar 33 millones de galones mediante la utilización de las tinas de reutilización.

Según fuentes canaleras, el proyecto de Río Indio no solo busca mejorar la infraestructura hídrica, sino también generar las condiciones que eleven la calidad de vida de las personas impactadas por el proyecto y por quienes habitan en las comunidades cercanas.

Cada barco que pasa por el Canal de Panamá utiliza unos 22 millones de galones de agua dulce. EFE/Alejandro Bolívar

Las obras licitadas en esta oportunidad comprenden el desarrollo de 9.5 kilómetros en el tramo Las Claras Abajo–Las Marías, y otros 5.6 kilómetros entre Piedrota y Santa Rosa, que mejorarán el acceso, la conectividad y la calidad de vida de los residentes en estas comunidades.

Estos trabajos, informó una nota de prensa del Canal de Panamá, se suman a otra etapa entre El Congo y Cirí de los Sotos de 10.6 kilómetros, próxima a licitarse, lo que eleva a 25.6 kilómetros la red vial en el área de influencia del proyecto.

Las nuevas carreteras son licitadas por el Canal de Panamá con base en un convenio de cooperación suscrito con el Ministerio de Obras Públicas, para asegurar que se cumplan con los requerimientos y estándares oficiales.

De manera paralela, en la cuenca de Río Indio el Canal de Panamá realizó una primera fase de diálogo por un espacio de nueve meses con los moradores de las comunidades, que incluyó más de 200 reuniones comunitarias e individuales en las 38 poblaciones ubicadas en el área de influencia.

Como resultado de esta gestión, se conoció que se definió un marco de compensación que establece medidas o reglas claras y equitativas para atender los impactos en cada familia en materia de vivienda, tierras, medios económicos y componentes socioculturales, y que será aplicado con criterios estandarizados y proporcionales a la situación de cada hogar, sirviendo de base para los acuerdos indivuduales.

Funcionarios del Canal de Panamá se han reunido con moradores de Río Indio para explicarles el impacto del proyecto en el área. (AP Foto/Matias Delacroix)

Las autoridades canaleras reiteraron que el proyecto del lago de Río Indio tiene como objetivo garantizar la seguridad hídrica de Panamá, de la cual dependen más de 2 millones de personas que se abastecen del sistema de lagos del Canal, así como la operación sostenible de la vía interoceánica.

Esta iniciativa integra infraestructura, sostenibilidad, desarrollo social y seguridad, consolidando una gestión responsable del agua y de los recursos naturales, al tiempo que impulsa mejoras concretas en las condiciones de vida de las comunidades de la cuenca, resume la información del Canal de Panamá.