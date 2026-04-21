Nicaragua

Programa de viviendas del régimen de Ortega enfrenta denuncias de opacidad en Nicaragua

Las críticas de la oposición y de organizaciones cívicas señalan que la asignación de recursos y beneficiarios no cuenta con controles independientes, y cuestionan una posible utilización política con miras a fortalecer el apoyo oficialista en Managua

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ARCHIVO – El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, asisten a un mitin en Managua, Nicaragua, el 5 de septiembre de 2018. (AP Foto/Alfredo Zuniga, Archivo)
ARCHIVO – El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, asisten a un mitin en Managua, Nicaragua, el 5 de septiembre de 2018. (AP Foto/Alfredo Zuniga, Archivo)

El programa habitacional impulsado por el régimen de Daniel Ortega en Managua ha recibido fuertes críticas de sectores opositores y organizaciones civiles, quienes denuncian falta de transparencia, corrupción y uso político de los recursos públicos.

Según el diario independiente La Prensa, las viviendas “básicas” forman parte de una estrategia de propaganda orientada a fortalecer el apoyo oficialista en un contexto de descontento social y de la conmemoración de la rebelión cívica de 2018.

De acuerdo con La Prensa, la Alcaldía de Managua destinó más de 48 millones de córdobas (unos USD 1.3 millones) para construir 32 casas en la urbanización Pablo María bajo el programa Bismarck Martínez.

El vicealcalde Enrique Armas afirmó que el objetivo es “reducir el déficit habitacional” y resaltó que las cuotas son menores a 100 córdobas diarios durante 25 años, presentándolas como accesibles para los sectores populares.

Sin embargo, el medio sostiene que la selección de beneficiarios se concentra principalmente en personas afines al Frente Sandinista de Liberación Nacional.

El exconcejal opositor Luciano García cuestionó la gestión municipal y declaró a La Prensa: “en la Alcaldía se ha detectado corrupción, tráfico de influencias y procesos anómalos de adjudicación”.

García también denunció que el gobierno central dona a las alcaldías propiedades confiscadas y traslada cargas económicas indebidas a los ciudadanos. “Les están trasladando al ciudadano de a pie un problema que no debe cargar”, puntualizó.

Con esos recursos se pretende beneficiar a 18.660 familias nicaragüenses. EFE/Jorge Torre/Archivo
Con esos recursos se pretende beneficiar a 18.660 familias nicaragüenses. EFE/Jorge Torre/Archivo

Distribución de fondos y selección de beneficiarios

El diario independiente La Prensa advierte que la Alcaldía de Managua, bajo la administración de Reyna Rueda, asignó 48.2 millones de córdobas (USD 1.3 millones) exclusivamente para viviendas en la urbanización Pablo María, dentro del plan Bismarck Martínez.

Según el portal público del gobierno nicaragüense Siscae, aparecen al menos tres licitaciones vinculadas a este proyecto: la primera por 7.799.896 córdobas, la segunda por 32.851.997,10 córdobas y la tercera por 7.581.230,10 córdobas, sumando un volumen global que supera los 48 millones de córdobas.

El análisis de La Prensa señala que la entrega de viviendas coincide con fechas simbólicas para el oficialismo, como el aniversario de la represión de 2018. Además, se registra que estas acciones buscan contener el descontento social y consolidar la base política del régimen. “Primero buscan fortalecer su base popular, que según el cálculo, no llega ni al 10 por ciento”, afirmó García al citado medio.

Requisitos y críticas al acceso a las viviendas

Para acceder a las viviendas del programa Bismarck Martínez, los solicitantes deben cumplir requisitos como ser mayor de edad, no haber recibido subsidios previos y presentar documentación laboral y de ingresos actualizada.

El sitio oficial exige también una carta de solicitud dirigida a los máximos dirigentes del régimen y demostrar un ingreso mínimo mensual de 10,000 córdobas, de acuerdo con lo publicado por La Prensa.

El discurso oficial destaca la accesibilidad y el beneficio social, pero las organizaciones civiles advierten que el mecanismo se utiliza para fines políticos y de propaganda. A pesar de los argumentos presentados por las autoridades municipales, persisten denuncias sobre opacidad en los procesos y manejo irregular de fondos públicos.

Falta de transparencia y fiscalización

Según la investigación de La Prensa, falta acceso público a la información y no existe auditoría independiente sobre los procesos de compra y adjudicación de contratos millonarios.

El diario remarca que los datos sobre las empresas beneficiadas no están disponibles y que el régimen ejerce un estricto control sobre la información, lo que bloquea cualquier intento de fiscalización.

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