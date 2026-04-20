Una operación contra el narcotráfico dejó a unos 200 turistas atrapados en lo alto del morro de una favela de Río de Janeiro

Cerca de 200 turistas atrapados en morro de Vidigal durante operación antidrogas en Río

El amanecer en Río de Janeiro, uno de los atractivos más buscados por turistas en la ciudad, se vio interrumpido este lunes por una operación contra el narcotráfico en la favela de Vidigal, que dejó a unos 200 visitantes atrapados en la cima del Morro Dois Irmãos en medio de intensos tiroteos. No se reportaron heridos, informaron fuentes policiales.

El operativo, coordinado por autoridades del estado de Bahía con apoyo de la Policía Civil de Río, tenía como objetivo capturar a jefes del Comando Vermelho vinculados al tráfico de drogas en el sur de ese estado. Entre los principales blancos se encontraba Edinaldo Pereira Souza, alias “Dada”, un prófugo que se fugó de una cárcel bahiana en 2024 junto a otros reclusos y que, según la investigación, se encontraba en la zona bajo protección de la organización.

Mientras avanzaban los agentes —incluidas unidades especiales y helicópteros que sobrevolaban a baja altura— se desataron enfrentamientos armados en distintos puntos de la comunidad. Fue en ese contexto que decenas de turistas, muchos de ellos extranjeros, que habían iniciado la caminata de madrugada para contemplar la salida del sol, quedaron aislados en lo alto del morro sin posibilidad de descender.

Helicópteros y unidades especiales desplegaron un intenso dispositivo en Río de Janeiro para desarticular redes del narcotráfico.

Las imágenes difundidas por TV Globo mostraron al grupo concentrado en el mirador, mientras guías turísticos intentaban mantener la calma y les indicaban que permanecieran agachados ante el sonido de los disparos. “Siempre es algo que asusta, pero estaba controlado dentro de lo posible”, relató al medio la turista portuguesa Matilda Oliveira. Su hermana, Rita, señaló que el grupo se tranquilizó después de los primeros momentos de incertidumbre, cuando comprendieron que se trataba de una acción policial.

Operativo antidrogas en favela de Río

En paralelo, los sospechosos intentaron frenar el avance de las fuerzas de seguridad bloqueando con un autobús y contenedores la Avenida Niemeyer, una vía clave que conecta los barrios de Leblon y São Conrado, ambos puntos habituales del circuito turístico carioca. La interrupción del tránsito se mantuvo hasta que la policía logró asegurar el área.

En tierra, vehículos blindados ingresaron a la comunidad mientras continuaban los disparos, en una escena que residentes describieron como una mañana de temor. Desde lo alto, los turistas permanecían a la espera de una señal para iniciar el descenso.

El operativo antidrogas en Vidigal buscaba capturar a Edinaldo Pereira Souza, alias 'Dada', jefe del Comando Vermelho y prófugo de una cárcel de Bahía.

Con el correr de las horas, la situación fue controlada y, cerca de las 7:20, el grupo pudo finalmente bajar del morro escoltado por fuerzas de seguridad, atravesando la favela en medio del despliegue policial. La Policía Civil confirmó la detención de Núbia Santos de Oliveira, señalada por su presunta participación en tareas de lavado de dinero para la organización criminal.

Una operación contra el narco deja a unos 200 turistas atrapados en una favela de Río

En un comunicado, la fuerza sostuvo que la operación se basó en información de inteligencia y defendió su accionar al señalar que no escoge el enfrentamiento. “Quienes imponen el riesgo son criminales armados, que atacan a agentes del Estado y exponen deliberadamente a la población y a los visitantes”, indicó la institución.

La circulación en la zona fue restablecida poco después y la situación volvió a la normalidad tras la intervención, que dejó al descubierto, una vez más, la convivencia entre el circuito turístico y la violencia asociada al narcotráfico en sectores de la ciudad.