República Dominicana

Abinader busca fortalecer la seguridad ciudadana en República Dominicana

La jornada reúne a representantes del gabinete, las fuerzas del orden y el sistema judicial con el propósito de analizar los resultados alcanzados y definir lineamientos destinados a mejorar la protección comunitaria en el país

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El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, tuvo una sesión de trabajo con el gabinete de seguridad en el Salón del Club de Oficiales del Palacio de la Policía Nacional. Foto: Presidencia de República Dominicana
El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, tuvo una sesión de trabajo con el gabinete de seguridad en el Salón del Club de Oficiales del Palacio de la Policía Nacional. Foto: Presidencia de República Dominicana

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, encabeza este lunes una sesión para reforzar el Plan de Seguridad Ciudadana, con el objetivo de robustecer las estrategias de protección y tranquilidad para la población. La reunión, desarrollada en el Salón del Club de Oficiales del Palacio de la Policía Nacional, convoca a los principales responsables de la seguridad y justicia del país, según comunicó la Presidencia.

La agenda aborda la evaluación de los avances y resultados obtenidos hasta el momento, así como la discusión de nuevas disposiciones adoptadas para elevar los estándares de seguridad en el territorio nacional. Participan figuras centrales del gabinete y de las fuerzas de seguridad, entre ellas el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, y la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.

También participan el comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana, mayor general piloto Floreal Tarcici Suárez Martínez. Además, acuden el director de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz; el titular de la Dirección General de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester; el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa; y la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso. La presencia de estos funcionarios responde a la estrategia del gobierno de encarar la seguridad y el fortalecimiento institucional desde diferentes áreas, destaca el gobierno.

Principales responsables presentes en la reunión

La coordinación interinstitucional se ve en la participación de representantes de la Presidencia, como el viceministro para Proyectos Especiales y Coordinación de Seguridad, Roger G. Pujols; el comisionado ejecutivo para la Reforma Policial, Luis Ernesto García Hernández; y la presidenta de la Comisión Técnica para la Reforma del Sistema Educativo de la Policía Nacional, maestra Mu-Kien Adriana Sang Ben. También intervienen titulares de organismos como el Consejo Nacional de Drogas, la Comisión Militar y Policial, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), la Policía de Turismo (Politur) y el Sistema Nacional de Atención a Emergencias 911.

Instancia nacional examina medidas recientes junto a miembros destacados de fuerzas armadas y ministerios al tiempo que discuten desafíos actuales en el ámbito de prevención y orden en distintas demarcaciones (Foto cortesía Presidencia de la República)
Instancia nacional examina medidas recientes junto a miembros destacados de fuerzas armadas y ministerios al tiempo que discuten desafíos actuales en el ámbito de prevención y orden en distintas demarcaciones (Foto cortesía Presidencia de la República)

El sector justicia está representado por una amplia comisión de fiscales de diferentes demarcaciones, incluyendo a la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos; de San Cristóbal, Ramona Santana; de La Vega, Aura Luz García; y de María Trinidad Sánchez, Juan Antonio Mateo Ciprián, entre otros.

El operativo suma a responsables de áreas sociales y de atención a grupos vulnerables, como la directora de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf), Olga Diná Llaverías. También concurren los directores de la Policía Escolar, Francisco Osoria de la Cruz; de Prisiones, Roberto Santana; y de la Policía de Turismo, general Minoru Matsunaga.

Coordinación interinstitucional y justicia

Durante la sesión, los asistentes revisan el cumplimiento de las tareas asignadas, la reducción de delitos y las iniciativas que se pondrán en marcha para mantener y mejorar los niveles de seguridad. La articulación entre instituciones militares, policiales, judiciales y sociales busca responder a la complejidad de los desafíos de seguridad en un contexto donde la ciudadanía exige soluciones concretas.

Imagen de archivo: Agentes del orden público montan guardia a las afueras del juzgado durante una audiencia relacionada con la investigación del fatal derrumbe del techo de la discoteca Jet Set el 8 de abril, en Santo Domingo, República Dominicana, el 15 de junio de 2025. REUTERS/Erika Santelices
Imagen de archivo: Agentes del orden público montan guardia a las afueras del juzgado durante una audiencia relacionada con la investigación del fatal derrumbe del techo de la discoteca Jet Set el 8 de abril, en Santo Domingo, República Dominicana, el 15 de junio de 2025. REUTERS/Erika Santelices

El gobierno de Luis Abinader mantiene su compromiso de fortalecer la cooperación interinstitucional y continuar el desarrollo de políticas enfocadas en la prevención y persecución del delito. De acuerdo con el reporte de Infobae, se espera que las nuevas disposiciones adoptadas en esta sesión faciliten consolidar los avances logrados y dar respuesta a la dinámica de la criminalidad en República Dominicana.

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