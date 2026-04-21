La madre de Billie Eilish reacciona al momento en que Justin Bieber le dedicó una serenata a la artista en Coachella

La madre de Billie Eilish comparte su emoción tras ver a su hija en el escenario de Coachella junto a Justin Bieber. (Instagram. Captura de video)

Durante su presentación en el último fin de semana en Coachella, Justin Bieber invitó a Billie Eilish a subir al escenario. La escena, que incluyó una serenata en vivo, fue presenciada por miles de asistentes.

El encuentro tuvo lugar el sábado 18 de abril, cuando Bieber, quien encabezaba la jornada, invitó a Eilish a participar en uno de los segmentos tradicionales de su espectáculo: la interpretación de la canción “One Less Lonely Girl”.

Durante esta dinámica, el cantante suele subir a un fan al escenario para dedicarle el tema. En esta ocasión, la invitada fue la artista, quien ha manifestado en diversas ocasiones su admiración por Justin desde la adolescencia.

En su cuenta de Instagram, la madre de Billie Eilish, Maggie Baird, compartió una serie de imágenes y videos del momento, acompañados de un mensaje en el que describió la experiencia desde su perspectiva como espectadora.

La mamá de Billie Eilish compartió cómo vivió el concierto de Justin Bieber en Coachella. (Instagram)

“Uno de los momentos más conmovedores. Suena increíble, pero vemos cómo nuestros hijos desarrollan una conexión profunda con artistas que los conmueven y, por lo general, no podemos hacer nada al respecto”, escribió.

Y añadió: “Pero les compramos discos y, tal vez, una entrada para un concierto (o una película de un concierto, en nuestro caso, porque no podíamos permitirnos ir a uno en persona)”.

El contenido compartido por Baird incluyó imágenes en las que se observa a Eilish visiblemente emocionada mientras se prepara para subir al escenario.

De hecho, la artista fue acompañada hacia la entrada del escenario por Hailey Bieber, esposa de Justin Bieber, antes de incorporarse al espectáculo. Durante el trayecto, se le ve reaccionando con sorpresa y emoción ante la situación.

Maggie Baird dio un vistazo a los momento previos a que Billie Eilish subiera al escenario con Justin Bieber. (Captura de video)

Baird también expresó agradecimiento hacia Justin Bieber por el gesto hacia su hija, así como hacia Hailey Bieber por su participación en la organización del momento. La modelo respondió a la publicación con mensajes breves en la sección de comentarios, en los que calificó la experiencia como especial.

Por su parte, Billie Eilish compartió su reacción a través de sus historias de Instagram. En una imagen en la que aparece recostada, la cantante escribió que no podía dejar de llorar, en referencia a la experiencia vivida durante el evento.

La relación entre ambos artistas ha sido mencionada anteriormente por Eilish en entrevistas. En 2021, en una conversación con Billboard, la cantante señaló que Justin Bieber ha sido una figura de apoyo en su carrera, especialmente en lo relacionado con la exposición pública y la gestión de la fama.

“Es un buen amigo mío. Me ha ayudado muchísimo a lidiar con la fama. A veces me llama y me dice cosas que me hacen sentir comprendida, como si hubiera alguien más pasando por lo mismo. Así que es genial tenerlo cerca”, dijo.

Billie Eilish aseguró que Justin Bieber le ha dado consejos sobre como lidiar con la fama. (Captura de video)

El momento en el escenario también generó reacciones entre los asistentes al festival, quienes respondieron con entusiasmo ante la aparición conjunta de ambos artistas.

El festival Coachella, que se celebra anualmente en el desierto de California, reúne a artistas de distintos géneros y suele incluir colaboraciones inesperadas entre músicos.