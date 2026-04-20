La era Tim Cook en Apple: estos son los iPhone que marcaron su gestión

El impacto del iPhone bajo el mando de Tim Cook no se limita al hardware. (Composición Infobae: REUTERS/Mario Anzuoni / Apple)

Tim Cook se despide como CEO de Apple dejando un legado que transformó la historia del iPhone. Tras casi 15 años al frente de la compañía, el magnate dejará el cargo el 1 de septiembre de 2026 y cederá el liderazgo a John Ternus, actual vicepresidente sénior de ingeniería de hardware. Con su salida, concluye una etapa en la que Apple multiplicó su valor hasta alcanzar los 4 billones de dólares y consolidó al iPhone como la piedra angular de su portafolio tecnológico.

Cook asumió la dirección de Apple de manera oficial el 24 de agosto de 2011, poco antes del fallecimiento de Steve Jobs. Su primer gran anuncio en el escenario fue el iPhone 4S, presentado en octubre de ese mismo año, inaugurando una nueva era para el dispositivo y la compañía.

Desde entonces, la evolución del iPhone bajo su liderazgo no solo redefinió la telefonía móvil, sino que también impulsó el desarrollo de otras líneas de producto y servicios que hoy son ejes medulares del ecosistema Apple.

Una característica clave del iPhone 4S fue la introducción de Siri, el asistente virtual inteligente de Apple, siendo el primer modelo en incluir esta tecnología.

La evolución del iPhone bajo Tim Cook: de la diversificación a la innovación

La cronología de lanzamientos de iPhone durante la gestión de Cook refleja la capacidad de Apple para adaptarse y diversificar su oferta. En los primeros años, entre 2011 y 2013, la compañía apostó por la continuidad y la mejora incremental. El iPhone 4S introdujo a Siri en el universo Apple, mientras que los siguientes modelos —iPhone 5, 5c y 5s— ampliaron la gama con distintas opciones de diseño, tamaño y precio.

A partir de 2014, la llamada “era de las pantallas grandes” llevó a la compañía a responder a la tendencia de smartphones con displays más extensos. Así nacieron el iPhone 6 y el 6 Plus, seguidos por los 6s y 6s Plus en 2015, así como el primer iPhone SE en 2016, que recuperó el formato compacto para quienes buscaban un equipo más accesible.

El rediseño radical llegó en 2017 con la presentación del iPhone X, que eliminó el botón de inicio, introdujo Face ID y la muesca “notch”, marcando un hito en la industria. Ese mismo año aparecieron los iPhone 8 y 8 Plus, seguidos por los modelos XR, XS y XS Max en 2018, y la familia iPhone 11 en 2019, con versiones estándar, Pro y Pro Max.

El iPhone X destaca por incorporar una pantalla OLED Super Retina HD de 5,8 pulgadas que elimina los marcos tradicionales. (Apple)

La llegada del 5G en 2020 impulsó el lanzamiento de la línea iPhone 12, que incluyó por primera vez un modelo “mini” y la tecnología MagSafe. En los años siguientes, Apple mantuvo la estrategia de diversificación: iPhone 13 y sus variantes en 2021, nuevas versiones del SE, y en 2022 el debut del iPhone 14 Plus, sustituyendo al “mini”. En 2023, la transición a USB-C y el impulso de Apple Intelligence marcaron la aparición de los iPhone 15 y sus versiones Pro y Pro Max.

La era actual y el futuro del iPhone tras Tim Cook

Los lanzamientos más recientes —iPhone 16 (2024), SE (4.ª generación) y la familia iPhone 17 (2025), que incluye el innovador modelo Air— reflejan el esfuerzo de Apple por mantenerse a la vanguardia en diseño, conectividad y funcionalidad avanzada. Bajo la guía de Cook, la marca pasó de lanzar un solo modelo anual a cubrir una gama que va desde dispositivos de entrada hasta opciones premium de gran tamaño y sofisticación tecnológica.

El impacto del iPhone bajo el mando de Tim Cook no se limita al hardware. La expansión de servicios y productos asociados, como el Apple Watch y AirPods, consolidaron el ecosistema y generaron nuevas fuentes de ingresos para la compañía, que hoy ocupa el liderazgo global en innovación y valor de mercado.

Así lucen los últimos iPhones de Apple. (Apple)

En su mensaje de despedida, Tim Cook expresó: “Ha sido el mayor privilegio de mi vida ser el CEO de Apple y que se me haya confiado la dirección de una compañía tan extraordinaria”. Durante su gestión, el magnate no solo mantuvo el legado de Steve Jobs, sino que llevó a Apple a nuevas alturas, combinando la evolución constante del iPhone con una visión estratégica que redefinió el rumbo de la empresa.

Con la llegada de John Ternus al frente de Apple, comienza una nueva etapa en la que el legado de Cook, especialmente en la historia del iPhone, seguirá marcando el pulso de la compañía. Cook, por su parte, continuará vinculado a la empresa como presidente ejecutivo del consejo de administración, acompañando la transición y aportando su experiencia en los desafíos futuros.