La ex pareja del narco uruguayo Marset escribió una carta a mano desde prisión: “¿Dónde están mis derechos?”

La pareja de Marset, Gianina García Troche, denuncia las condiciones de su reclusión

La madre de los hijos del narcotraficante Sebastián Marset, Gianina García Troche, está presa en Paraguay, mientras avanzan sobre ella investigaciones sobre narcotráfico. Está en un penal de máxima seguridad, en el que pasa 22 horas dentro de una celda y sin comunicación con el mundo exterior. Tiene dos horas por día para salir a un patio enrejado, que le llaman “gallinero”. Detrás de las rejas, García Troche se muestra preocupada por su salud mental.

La uruguaya fue detenida en julio de 2024 en el aeropuerto de Barajas, un año y medio antes de que fuera arrestado y enviado a Estados Unidos el padre de sus hijos.

La acusada ha buscado distintos medios para criticar las condiciones de reclusión en las que está. A fines del año pasado, después de haber sido internada en terapia intensiva, se filmó desde la prisión y contó que tenía el cuerpo lleno de hematomas y que atravesó por varias convulsiones. La semana pasada volvió a expresarse, en este caso a través de una carta escrita a mano.

La imputada eligió a la periodista Patricia Martín, de la radio Carve uruguaya, para hacer lo que llamó un “descargo”.

La carta que Gianina García Troche, la ex pareja de Marset, envió a la periodista Patricia Martín

La ex pareja de Marset contó que está en una cárcel de máxima seguridad. “Yo soy todavía procesada, y no debería de estar en una cárcel con el régimen cerrado especial”, escribió a mano.

La mujer está en este centro de reclusión desde febrero; antes había pasado por la prisión militar de Viñas Cué. El operativo de traslado hacia el Centro Penitenciario de Reinserción Social “Martín Mendoza” fue polémico porque la uruguaya se resistió a ser trasladada y “en todo momento” amenazó al personal.

“Están cometiendo un gran error, ustedes no saben las consecuencias de esto, se van a arrepentir y los voy a mandar a matar a todos, mi esposo tomará represalias y habrá consecuencias”, dijo la ex pareja de Marset, esa vez, mientras era trasladada.

García Troche junto a Marset

Pero, volviendo a la carta actual, García Troche volvió a alertar sobre su estado: “Tengo problema de salud, que cada día está empeorando. Hay estudios que lo demuestran, no me permiten visitas con mis hijos, están violando sus derechos…”.

“Soy madre de cuatro hijos pequeños. Ellos necesitan del abrazo de su madre; ¿dónde están los derechos del niño? ¿Dónde está mi embajada? ¿Dónde están mis derechos?”, escribió la mujer en la carta enviada a una periodista.

Luego García Troche contó cómo es su día a día en la prisión. “Paso 22 horas en mi celda, porque dos tengo derecho a salir en otra celda más grande con techo enrejado, que es compartido con los hombres”, relató. Ese lugar en el que pueden pasar hasta dos horas por día es conocido como “gallinero”.

García Troche, expareja del narcotraficante Sebastián Marset, es trasladada bajo custodia en una cárcel de Paraguay, en medio de un operativo de seguridad

La imputada hace referencia a que está en una cárcel de hombres, aunque en realidad fue trasladada al pabellón de mujeres del penal.

Son 11 las presas que están alojadas allí. Según señaló García Troche en el texto, la mayoría de ellas son madres y ninguna sabe “sus situaciones”.

“¿Dónde están las verdaderas mujeres peligrosas? Esas mujeres que matan a sus hijos, que mandan violar a sus hijos, ¿dónde están?”, se preguntó García Troche en su misiva. “Están disfrutando acá al lado, en la cárcel de mujeres, que se llama Comple. Ahí trabajan, estudian, ven a sus hijos. ¿Y nosotras? ¿Yo?”, insistió.

Gianina García Troche, la madre de los hijos de Marset, denuncia que tiene el cuerpo lleno de hematomas y que está con una vía en la prisión (tiktok @gianina.garcia.tr)

García Troche explicó que no se podía arriesgar a hacer un video para no perder la “única llamada” que tiene permitida cada 15 días, que es de una hora y que aprovecha para comunicarse con sus hijos.

“Hoy alzo mi voz a través de esta carta. Es muy fácil juzgarme, cuando ni un juez me ha condenado”, escribió.

García Troche aseguró en octubre de 2025 que no está más en pareja con Marset y que es simplemente la madre de sus cuatro hijos.

García Troche está presa en Paraguay mientras avanzan las investigaciones sobre narcotráfico y lavado de activos.

La ex pareja de Marset denuncia las condiciones de su reclusión

La decisión de trasladar a García Troche la tomó la jueza Montanía tras un historial de conductas agresivas en prisión. Según NPY, en diciembre la magistrada le prohibió visitas familiares por mal comportamiento, estableciendo un precedente sobre la preocupación por la seguridad de quienes la custodian en contextos de alto riesgo.

Cuando publicó el video en TikTok, la uruguaya dijo que tenía hematomas por todo el cuerpo, que tuvo varias convulsiones y también contó que Marset es el amor de su vida.