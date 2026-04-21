Mundo

Japón levantó la prohibición de exportar armas letales y redefinió su histórica política pacifista de posguerra

La decisión recibió el aval del gabinete encabezado por la primera ministra Sanae Takaichi y despeja los últimos obstáculos normativos para la venta de armamento japonés en el exterior, incluidos cazas de nueva generación, drones de combate, misiles y destructores

Guardar
La decisión recibió el aval del gabinete encabezado por la primera ministra Sanae Takaichi (REUTERS)
La decisión recibió el aval del gabinete encabezado por la primera ministra Sanae Takaichi (REUTERS)

Japón aprobó este martes el levantamiento de la prohibición sobre la exportación de armas letales, en un cambio de fondo de su histórica política pacifista de posguerra, con el objetivo de fortalecer su industria de defensa y profundizar la cooperación con sus socios estratégicos en materia militar.

La decisión recibió el aval del gabinete encabezado por la primera ministra Sanae Takaichi y despeja los últimos obstáculos normativos para la venta de armamento japonés en el exterior, incluidos cazas de nueva generación, drones de combate, misiles y destructores. La medida se produce en un contexto de creciente tensión en Asia-Pacífico, marcado por las amenazas que Tokio atribuye a China, Corea del Norte y Rusia.

El secretario jefe del gabinete, Minoru Kihara, defendió la nueva directriz y sostuvo que la medida busca reforzar la seguridad nacional. “Garantizará la seguridad de Japón y contribuirá aún más a la paz y la estabilidad en la región y en la comunidad internacional, mientras el entorno de seguridad alrededor de nuestro país cambia rápidamente”, declaró ante la prensa. También afirmó que “el gobierno promoverá estratégicamente la transferencia de equipamiento de defensa para crear un entorno de seguridad deseable para Japón y construir una base industrial capaz de sostener la resiliencia en combate”.

Hasta ahora, Japón mantenía fuertes restricciones a la exportación de armamento bajo la constitución pacifista adoptada tras la Segunda Guerra Mundial. En los últimos años ya había flexibilizado parcialmente ese esquema, aunque las ventas al exterior se limitaban a cinco categorías: rescate, transporte, alerta, vigilancia y desminado. Con la nueva normativa, esas restricciones quedan eliminadas y Tokio podrá vender armamento ofensivo, como aviones de combate, misiles y fragatas.

El secretario jefe del gabinete, Minoru Kihara, defendió la nueva directriz y sostuvo que la medida busca reforzar la seguridad nacional (AP)
El secretario jefe del gabinete, Minoru Kihara, defendió la nueva directriz y sostuvo que la medida busca reforzar la seguridad nacional (AP)

La exportación quedará, por el momento, restringida a 17 países que ya firmaron acuerdos de transferencia de tecnología y equipamiento de defensa con Japón. Además, cada operación deberá contar con la aprobación del Consejo de Seguridad Nacional, mientras el gobierno supervisará el destino y uso posterior del material vendido. En principio, Tokio mantendrá la prohibición de exportar armas letales a países que se encuentren en guerra.

La medida consolida un proceso de flexibilización iniciado en 2014, cuando Japón permitió por primera vez la exportación de suministros militares no letales. Más tarde, en diciembre de 2023, aprobó la venta a terceros países de armas y componentes fabricados bajo licencia extranjera, en especial de origen estadounidense. Esa revisión abrió la puerta para el envío de misiles Patriot a Estados Unidos, destinados a reponer arsenales transferidos por Washington a Ucrania.

La nueva política también respalda proyectos estratégicos como el desarrollo conjunto de un caza de sexta generación con Reino Unido e Italia. En paralelo, Japón cerró la semana pasada el mayor acuerdo de exportación militar de su historia: la entrega de tres fragatas diseñadas por Mitsubishi Heavy Industries para la Armada australiana, dentro de un contrato valuado en 6.500 millones de dólares, que incluye además la construcción conjunta de otras ocho unidades en territorio australiano.

Australia celebró públicamente el cambio de postura de Tokio. El ministro de Defensa australiano, Richard Marles, señaló tras la firma del acuerdo que “la flexibilización de estos controles será realmente importante para desarrollar una base industrial de defensa integrada”. Nueva Zelanda también manifestó interés en las fragatas japonesas, mientras Filipinas e Indonesia evalúan la adquisición de equipamiento militar producido en Japón.

The Australian Government has selected the upgraded Mogami-class frigate as the preferred platform for the Royal Australian Navy’s future fleet of general purpose frigates, marking a major milestone in the Government’s investment in a larger, more lethal Navy. The upgraded Mogami-class frigate is built by Mitsubishi Heavy Industries (MHI), whose tender proposal best met Australia’s capability requirements and best demonstrated value for money for the taxpayer. The upgraded Mogami-class frigate boasts a range of up to 10,000 nautical miles, a 32 Cell Vertical Launch System, and is fitted with surface-to-air missiles and anti-ship missiles. Defence will now enter into the next stage of the procurement process with Japan. read less
Japón cerró la semana pasada el mayor acuerdo de exportación militar de su historia: la entrega de tres fragatas diseñadas por Mitsubishi Heavy Industries para la Armada australiana (REUTERS)

El giro normativo se enmarca en una estrategia más amplia del gobierno de Takaichi para impulsar la industria de defensa como uno de los 17 sectores considerados estratégicos para el crecimiento económico. Empresas tradicionales y nuevas firmas tecnológicas comenzaron a mostrar mayor interés, especialmente en áreas de doble uso y sistemas no tripulados.

Mitsubishi Heavy Industries, por ejemplo, acelera la producción en serie de misiles de largo alcance desplegados en el sur del país desde marzo y anticipó una ampliación significativa de personal en los sectores naval y misilístico. Japón también incrementó la inversión en startups, investigación académica y redes de drones para vigilancia y combate, con foco en la defensa de sus islas del sudoeste.

En el plano diplomático, la medida recibió críticas del régimen de China y de sectores opositores dentro de Japón, que consideran que el cambio contradice el espíritu de la constitución pacifista y podría elevar las tensiones internacionales.

(Con información de Associated Press)

Temas Relacionados

JapónSanae TakaichiTokioArmasExportación de ArmasÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Donald Trump afirmó que la recuperación del uranio iraní “será un proceso largo y difícil”

“La Operación Midnight Hammer fue una obliteración completa y total de los sitios de polvo nuclear en Irán”, escribió. Luego agregó: “Por lo tanto, extraerlo será un proceso largo y difícil”

Donald Trump afirmó que la recuperación del uranio iraní “será un proceso largo y difícil”

Estados Unidos y Filipinas desplegaron uno de sus mayores ejercicios militares en Asia con foco en la disuasión regional

Las maniobras, denominadas Balikatan, reunirán a más de 17.000 militares durante casi tres semanas e incluirán simulacros de batalla y ejercicios con fuego real en zonas próximas al mar de China Meridional y al estrecho de Taiwán

Estados Unidos y Filipinas desplegaron uno de sus mayores ejercicios militares en Asia con foco en la disuasión regional

La UE intentará el miércoles desbloquear el préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania tras el veto de Hungría

La definición se dará en una reunión de embajadores de los Veintisiete, que incluyeron en su agenda la reforma legal necesaria para autorizar el envío de los fondos si se confirma el consenso entre las capitales

La UE intentará el miércoles desbloquear el préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania tras el veto de Hungría

Una milicia proiraní en Irak amenazó con reanudar sus ataques con “armamento más avanzado” contra objetivos de Estados Unidos

La organización armada Saraya Awliya al Dam afirmó que está preparada para una “guerra prolongada” y advirtió que intensificará sus operaciones en la región

Una milicia proiraní en Irak amenazó con reanudar sus ataques con “armamento más avanzado” contra objetivos de Estados Unidos

Cómo una venta fallida en Manhattan resolvió un robo de libros de casi 40 años

Comerciantes y fiscales lograron recuperar piezas históricas de la familia Whitney, entre ellas cartas de Keats y primeras ediciones, en uno de los casos más llamativos de recuperación cultural reciente

Cómo una venta fallida en Manhattan resolvió un robo de libros de casi 40 años
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Localizan a tres migrantes muertos y dos supervivientes en una embarcación a la deriva cerca de Cartagena

Localizan a tres migrantes muertos y dos supervivientes en una embarcación a la deriva cerca de Cartagena

Familiar de víctima en ‘Sin senos sí hay paraíso 4’ pide seguridad en Bogotá: “Trabajando honestamente, le arrebataron la vida”

Rafael, experto en recursos humanos: “No tienes que ser amigo de tus compañeros de trabajo. Lo que necesitas son aliados”

Del silencio al acuerdo millonario: cómo Isabel II intervino en el escándalo sexual del expríncipe Andrés

Isabel II y cómo manejar un escándalo: 100 años de una reina que supo sostener una familia frente a los titulares

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos y Filipinas desplegaron uno de sus mayores ejercicios militares en Asia con foco en la disuasión regional

Estados Unidos y Filipinas desplegaron uno de sus mayores ejercicios militares en Asia con foco en la disuasión regional

Un estudio de Harvard reveló cómo el gen del cabello rojo se expandió en Europa hace 4.000 años

La UE intentará el miércoles desbloquear el préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania tras el veto de Hungría

Bolivia impulsa una reforma petrolera con tributos de hasta 50% y cambios en YPFB para atraer inversiones

Misterio en Palermo: la policía busca a un escritor famoso que habría asesinado a más de 10 mujeres

ENTRETENIMIENTO

El rodaje de ‘El caballero de los Siete Reinos’ permanecerá en Canarias a pesar de las inundaciones: esta es su nueva localización

El rodaje de ‘El caballero de los Siete Reinos’ permanecerá en Canarias a pesar de las inundaciones: esta es su nueva localización

Meryl Streep revela cómo vivió su primer desfile de moda durante el rodaje de ‘El diablo viste a la moda 2′

D4vd se declara inocente por el asesinato de Celeste Rivas Hernández y se le niega la libertad bajo fianza

El protagonista de ‘Terrifier’ le propone matrimonio a su novia Jada Christie caracterizado como el payaso Art

La madre de Billie Eilish reacciona al momento en que Justin Bieber le dedicó una serenata a la artista en Coachella