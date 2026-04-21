Japón levantó la prohibición de exportar armas letales y redefinió su histórica política pacifista de posguerra

La decisión recibió el aval del gabinete encabezado por la primera ministra Sanae Takaichi (REUTERS)

Japón aprobó este martes el levantamiento de la prohibición sobre la exportación de armas letales, en un cambio de fondo de su histórica política pacifista de posguerra, con el objetivo de fortalecer su industria de defensa y profundizar la cooperación con sus socios estratégicos en materia militar.

La decisión recibió el aval del gabinete encabezado por la primera ministra Sanae Takaichi y despeja los últimos obstáculos normativos para la venta de armamento japonés en el exterior, incluidos cazas de nueva generación, drones de combate, misiles y destructores. La medida se produce en un contexto de creciente tensión en Asia-Pacífico, marcado por las amenazas que Tokio atribuye a China, Corea del Norte y Rusia.

El secretario jefe del gabinete, Minoru Kihara, defendió la nueva directriz y sostuvo que la medida busca reforzar la seguridad nacional. “Garantizará la seguridad de Japón y contribuirá aún más a la paz y la estabilidad en la región y en la comunidad internacional, mientras el entorno de seguridad alrededor de nuestro país cambia rápidamente”, declaró ante la prensa. También afirmó que “el gobierno promoverá estratégicamente la transferencia de equipamiento de defensa para crear un entorno de seguridad deseable para Japón y construir una base industrial capaz de sostener la resiliencia en combate”.

Hasta ahora, Japón mantenía fuertes restricciones a la exportación de armamento bajo la constitución pacifista adoptada tras la Segunda Guerra Mundial. En los últimos años ya había flexibilizado parcialmente ese esquema, aunque las ventas al exterior se limitaban a cinco categorías: rescate, transporte, alerta, vigilancia y desminado. Con la nueva normativa, esas restricciones quedan eliminadas y Tokio podrá vender armamento ofensivo, como aviones de combate, misiles y fragatas.

El secretario jefe del gabinete, Minoru Kihara, defendió la nueva directriz y sostuvo que la medida busca reforzar la seguridad nacional (AP)

La exportación quedará, por el momento, restringida a 17 países que ya firmaron acuerdos de transferencia de tecnología y equipamiento de defensa con Japón. Además, cada operación deberá contar con la aprobación del Consejo de Seguridad Nacional, mientras el gobierno supervisará el destino y uso posterior del material vendido. En principio, Tokio mantendrá la prohibición de exportar armas letales a países que se encuentren en guerra.

La medida consolida un proceso de flexibilización iniciado en 2014, cuando Japón permitió por primera vez la exportación de suministros militares no letales. Más tarde, en diciembre de 2023, aprobó la venta a terceros países de armas y componentes fabricados bajo licencia extranjera, en especial de origen estadounidense. Esa revisión abrió la puerta para el envío de misiles Patriot a Estados Unidos, destinados a reponer arsenales transferidos por Washington a Ucrania.

La nueva política también respalda proyectos estratégicos como el desarrollo conjunto de un caza de sexta generación con Reino Unido e Italia. En paralelo, Japón cerró la semana pasada el mayor acuerdo de exportación militar de su historia: la entrega de tres fragatas diseñadas por Mitsubishi Heavy Industries para la Armada australiana, dentro de un contrato valuado en 6.500 millones de dólares, que incluye además la construcción conjunta de otras ocho unidades en territorio australiano.

Australia celebró públicamente el cambio de postura de Tokio. El ministro de Defensa australiano, Richard Marles, señaló tras la firma del acuerdo que “la flexibilización de estos controles será realmente importante para desarrollar una base industrial de defensa integrada”. Nueva Zelanda también manifestó interés en las fragatas japonesas, mientras Filipinas e Indonesia evalúan la adquisición de equipamiento militar producido en Japón.

Japón cerró la semana pasada el mayor acuerdo de exportación militar de su historia: la entrega de tres fragatas diseñadas por Mitsubishi Heavy Industries para la Armada australiana (REUTERS)

El giro normativo se enmarca en una estrategia más amplia del gobierno de Takaichi para impulsar la industria de defensa como uno de los 17 sectores considerados estratégicos para el crecimiento económico. Empresas tradicionales y nuevas firmas tecnológicas comenzaron a mostrar mayor interés, especialmente en áreas de doble uso y sistemas no tripulados.

Mitsubishi Heavy Industries, por ejemplo, acelera la producción en serie de misiles de largo alcance desplegados en el sur del país desde marzo y anticipó una ampliación significativa de personal en los sectores naval y misilístico. Japón también incrementó la inversión en startups, investigación académica y redes de drones para vigilancia y combate, con foco en la defensa de sus islas del sudoeste.

En el plano diplomático, la medida recibió críticas del régimen de China y de sectores opositores dentro de Japón, que consideran que el cambio contradice el espíritu de la constitución pacifista y podría elevar las tensiones internacionales.

(Con información de Associated Press)