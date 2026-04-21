Seguro Social de Costa Rica amplía prescripción de fármacos a médicos generales

La regulación implementará directrices claras para definir el tiempo de ausencia por salud basándose en el diagnóstico, disminuyendo las diferencias que antes surgían por la variabilidad de criterios entre médicos y centros de atención (Foto cortesía CCSS)

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) implementa un cambio sustancial en la atención primaria de salud al permitir que médicos generales de los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis) receten, desde julio, medicamentos que hasta ahora solo podían prescribir especialistas. Esta medida busca agilizar la gestión de enfermedades crónicas, reducir las listas de espera y disminuir la necesidad de referencias hospitalarias, en el marco de la Estrategia Nacional de Optimización del Primer Nivel de Atención, según informó la CCSS en sus redes sociales.

En la segunda etapa del programa, la CCSS ya inició la capacitación escalonada del resto de médicos generales en las regiones Brunca y Chorotega, según detalló la doctora María de la Paz Andrade al medio CRHoy.com. Esta formación permitirá que, de manera progresiva, los pacientes accedan a una lista ampliada de hasta doce medicamentos directamente en el Ebáis, prescindiendo de la consulta hospitalaria en una región significativa del país.

La iniciativa beneficia inicialmente a las 15 áreas de salud seleccionadas para el plan piloto: Pérez Zeledón, Buenos Aires, Coto Brus, Cóbano, Garabito, Carrillo, Nicoya, Los Chiles, Pital, Limón, Talamanca, Alajuela Central, Tibás-Uruca-Merced, Cartago y Mata Redonda-Hospital. En estos centros, ya se han capacitado 307 médicos generales para prescribir rosuvastatina y fenofibrato, empleados en el tratamiento del colesterol y los triglicéridos elevados, así como glicazida, utilizada en la diabetes tipo dos, según informó el gerente médico de la CCSS, Alexánder Sánchez Cabo, a Teletica.

La institución impulsa una revolución en la atención primaria con capacitación intensiva, zonas piloto y fármacos antes reservados a especialistas. Un movimiento estratégico que busca transformar la experiencia de pacientes en Costa Rica.

El acceso a estos fármacos en el primer nivel de atención responde a la necesidad de acortar los tiempos de espera y evitar traslados innecesarios, señaló Sánchez Cabo a CRHoy.com. De este modo, los pacientes pueden iniciar o ajustar sus tratamientos sin la demora de una referencia hospitalaria, lo que constituye un avance en la descentralización y eficiencia de los servicios públicos de salud.

El plan de capacitación fue diseñado por el Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (CENDEISSS) a través de un curso virtual de ocho horas, destacan ambas fuentes. El programa abarca la actualización en el manejo de patologías como diabetes, hipertensión, dislipidemias y obesidad. Además, se busca avanzar en la estandarización de la atención y reforzar la confianza de la población en el primer nivel, detalló Andrade a Teletica.

La doctora Daniela Zamora, coordinadora del equipo técnico del proyecto, indicó a CRHoy.com que está en marcha una segunda fase para ampliar la capacitación a todo el país. Este proceso escalonado prioriza a las regiones Brunca y Chorotega en la expansión del programa.

A partir de julio, los pacientes con diabetes tipo dos, colesterol alto o triglicéridos elevados podrán gestionar su tratamiento completo en su Ebáis de referencia, sin requerir una cita con el especialista. Esto permitirá un acceso más rápido y una reducción importante en las listas de espera hospitalarias, de acuerdo con la información brindada por Teletica y CRHoy.com.

El presupuesto de la CCSS para adquisición de medicamentos alcanzó ₡224.047 millones en 2025 y proyecta un aumento a ₡318.952 millones en 2026. (Cortesía: CCSS)

La estrategia incorpora formación en asma y osteoporosis y se expandirá progresivamente

La CCSS desarrolla nuevos módulos formativos para el personal médico, de enfermería, nutrición y farmacia con foco en enfermedades como asma y osteoporosis, de cara a la futura ampliación de la prescripción en el primer nivel. El objetivo es sumar más medicamentos hasta alcanzar los doce previstos, informó María de la Paz Andrade a CRHoy.com.

El modelo de los 15 Ebáis seleccionados funcionará como referencia nacional. Andrade explicó a Teletica que “muchos casos podrán resolverse en el primer nivel, lo que mejora la confianza de la población en los servicios de salud”.

Entre los medicamentos autorizados destacan rosuvastatina, fenofibrato y glicazida, cuya prescripción directa permite una atención más cercana y eficiente para las personas con patologías crónicas.

Con este cambio, la Caja Costarricense de Seguro Social apuesta por transformar el acceso a la atención sanitaria primaria y disminuir la dependencia de la consulta de especialistas.