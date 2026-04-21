El rodaje de ‘El caballero de los Siete Reinos’ permanecerá en Canarias a pesar de las inundaciones: esta es su nueva localización

"El caballero de los siete reinos" (Composición/Capturas de video/HBO)

Queda confirmado: el rodaje de El caballero de los Siete Reinos permanecerá en Canarias pese a las recientes inundaciones que afectaron parte de la producción. La grabación del spinoff de la famosa saga de Poniente se realiza en una nueva localización de Gran Canaria, desmintiendo así que toda la filmación se trasladara a la península española. Durante la semana pasada, medios locales informaron que la segunda temporada de la serie de HBO no continuaría en el archipiélago debido a problemas climáticos. Sin embargo, fuentes de Atlántico Hoy confirmaron que el equipo se ha instalado en La Fortaleza, ubicada en Santa Lucía de Tirajana. La productora canaria Sur Film es la encargada de coordinar el operativo en la isla, donde han montado carpas y preparado el set de rodaje durante más de un mes.

La situación cambió tras las intensas lluvias que obligaron a suspender la grabación programada en la presa de las Niñas. Ese espacio sufrió inundaciones que impidieron continuar con las escenas previstas, por lo que la producción decidió trasladar esa parte del trabajo a la España peninsular. A pesar de estos contratiempos, la grabación en Gran Canaria sigue adelante, aunque en un entorno distinto al inicialmente previsto. Según la información difundida por Atlántico Hoy, parte de la producción de El caballero de los Siete Reinos se ha reubicado en La Fortaleza. Se trata de un paraje natural de gran valor paisajístico e histórico que ahora servirá de escenario para la serie. La presencia de la productora Sur Film en la zona se remonta a hace más de un mes, con la instalación de infraestructuras temporales y logística para el rodaje.

No se ha confirmado todavía si este entorno representará Fosafría —un lugar emblemático dentro del universo creado por George R. R. Martin— o si será utilizado para recrear paisajes de Dorne, otra región ficticia de la saga. Lo que sí está claro es que este rodaje es completamente independiente del que se intentó realizar en la presa de las Niñas. En ese caso, las inundaciones forzaron el traslado de la producción, mientras que La Fortaleza permanece como núcleo activo del proyecto en Canarias. La decisión de mantener parte de la filmación en el archipiélago supone un impulso para la industria audiovisual local, que llevaba tiempo trabajando para atraer rodajes internacionales. La logística y adaptación del equipo a las nuevas condiciones climáticas reflejan el compromiso de la producción por aprovechar los recursos y paisajes canarios, pese a las dificultades recientes.

Imagen de La Fortaleza, el nuevo emplazamiento para el rodaje de 'El caballero de los Siete Reinos' (Cabildo de Gran Canaria)

A vueltas con el archipiélago

La historia de los rodajes de la saga Juego de Tronos en Canarias ha estado marcada por intentos y cancelaciones. La séptima temporada de la serie principal estuvo cerca de grabarse en las islas, con la intención de que Rocadragón cobrara vida en este territorio, pero finalmente esas escenas se filmaron en otros países europeos. Algo similar ocurrió con la precuela cancelada sobre La Larga Noche, cuyo episodio piloto iba a rodarse en el archipiélago, aunque la producción terminó desplazándose a Italia. El caso de El caballero de los Siete Reinos representa la primera vez que la franquicia concreta un rodaje de relevancia en Gran Canaria.

La grabación en la presa de las Niñas se vio interrumpida por inundaciones, lo que obligó a la productora a suspender las actividades y buscar alternativas en la península. Este cambio afectó solo a esa ubicación específica, mientras que el resto del trabajo en Gran Canaria continuó según lo previsto, aunque en otra localización. La separación de ambos rodajes ha permitido que la producción no se detenga por completo y que Canarias siga figurando como uno de los escenarios principales de la serie. La elección de La Fortaleza demuestra la flexibilidad del equipo y la disposición a adaptar el plan de rodaje ante imprevistos climáticos.

Por el momento, se desconoce qué otras localizaciones de la península acogerán el rodaje de las escenas que no pudieron realizarse en la isla. La producción de El caballero de los Siete Reinos mantiene la investigación sobre nuevos emplazamientos en la España continental, mientras avanza la filmación en Gran Canaria. La permanencia del rodaje en Canarias consolida la posición del archipiélago como destino atractivo para producciones internacionales. La experiencia adquirida por la productora local y la respuesta ante los desafíos climáticos refuerzan el potencial de la región para futuros proyectos del sector audiovisual.