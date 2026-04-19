América Latina

Elecciones en Bolivia: cinco regiones del país vuelven a las urnas para elegir a sus gobernadores en segunda vuelta

Los comicios de este domingo se desarrollan en Santa Cruz, Beni, Chuquisaca, Oruro y Tarija

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Votación de la segunda vuelta de las elecciones de Bolivia. TSE
Votación de la segunda vuelta de las elecciones de Bolivia. TSE

Los ciudadanos en cinco regiones de Bolivia vuelven a las urnas este domingo para elegir en segunda vuelta a sus gobernadores para el próximo quinquenio, cuatro de ellas con candidatos de la coalición del presidente Rodrigo Paz contra postulantes de otras organizaciones políticas.

Las mesas electorales en Santa Cruz, Beni, Chuquisaca, Oruro y Tarija abrieron a las 8.00 hora local (12.00 GMT) y deben funcionar durante ocho horas ininterrumpidas hasta las 16.00 (20.00 GMT), cuando se prevé su cierre.

Al inaugurar la jornada desde Santa Cruz, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, sostuvo que esta jornada de votación “es muy especial y simbólica porque Bolivia cierra uno de los ciclos electorales más intensos y complejos de su historia”.

Ávila recordó que desde 2024 el país llevó adelante “elecciones judiciales, elecciones generales en dos vueltas y elecciones subanacionales también en dos vueltas”, lo que supuso una “prueba de madurez institucional para el órgano electoral y también para el pueblo boliviano y sin duda el país ha estado a la altura de las circunstancias”.

“Iniciamos esta segunda vuelta con un compromiso firme, garantizar el proceso transparente, seguro y confiable para todos los ciudadanos, como lo hicimos en cada proceso electoral que administramos”, indicó.

Una mujer vota este domingo, en la segunda vuelta electoral. EFE/ Gabriel Márquez
Una mujer vota este domingo, en la segunda vuelta electoral. EFE/ Gabriel Márquez

Al igual que en las elecciones presidenciales, para ganar las gobernaciones en primera vuelta un candidato debe lograr más del 50% de los votos o un mínimo del 40% con al menos diez puntos de ventaja sobre el siguiente.

En primera vuelta fueron elegidos el pasado 22 de marzo los gobernadores de Potosí, Pando y Cochabamba, todos de partidos opositores.

En Beni, Chuquisaca, Oruro y Tarija, el balotaje será entre los candidatos de la alianza Patria, la coalición del presidente Paz, y postulantes de otras organizaciones políticas.

Por el momento, la única región con gobernador oficialista es La Paz, donde debía haber segunda vuelta, pero fue declarado vencedor el exalcalde de la ciudad homónima Luis Revilla, tras el abandono del partido contendiente Nueva Generación Patriótica (NGP).

En Santa Cruz, la región más poblada y el motor económico del país, los ciudadanos elegirán a su gobernador entre el ex candidato vicepresidencial de la opositora alianza Libre Juan Pablo Velasco y el abogado Otto Ritter, de Santa Cruz para Todos.

Elecciones Bolivia
Una jurado electoral sostiene material electoral este domingo. EFE/ Luis Gandarillas

Además, de momento hay una sola gobernadora, Gabriela de Paiva, de la alianza Libre, en Pando, quien es la primera mujer elegida en las urnas en Bolivia para el alto cargo regional.

La votación en Tarija definirá si habrá una gobernadora más o no, ya que en este balotaje se enfrentarán María René Soruco, de Camino Democrático para el Cambio (CDC), y el oficialista Adrián Oliva.

La segunda vuelta tendrá acompañamiento de misiones de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) y de algunas entidades locales.

En las cinco regiones rigen desde el jueves el “silencio electoral” y el “auto de buen gobierno” que desde el viernes prohíbe las aglomeraciones o reuniones masivas, y la venta de bebidas alcohólicas, entre otras restricciones.

Además, este domingo está prohibida la circulación de vehículos que carezcan de autorización del órgano electoral.

(con información de EFE)

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