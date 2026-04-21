D4vd se declara inocente por el asesinato de Celeste Rivas Hernández y se le niega la libertad bajo fianza

Un tribunal de Los Ángeles le negó el derecho a fianza a D4vd tras cargos de asesinato. (Reuters)

David Anthony Burke, conocido artísticamente como D4vd, se declaró no culpable este lunes 20 de abril durante su comparecencia inicial ante un tribunal de Los Ángeles, donde enfrenta cargos de asesinato en relación con la muerte de una adolescente de 14 años.

La Fiscalía del Condado de Los Ángeles presentó formalmente cargos de asesinato contra el rapero, de 21 años, por la muerte de Celeste Rivas Hernández.

El cuerpo de la menor fue hallado en septiembre de 2025 dentro del maletero de un vehículo Tesla incautado y registrado a nombre del artista, en un depósito de Hollywood.

Durante la audiencia celebrada en el Foltz Criminal Justice Center, la jueza Theresa McGonigle negó la libertad bajo fianza solicitada por la defensa del acusado.

Una jueza le negó a D4vd salir libre bajo fianza. (REUTERS)

Al mismo tiempo, el tribunal autorizó la petición de los abogados defensores para realizar una audiencia preliminar el 23 de abril, en la que se revisarán elementos iniciales del caso.

D4vd fue detenido el 16 de abril en una residencia de Hollywood Hills por agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles. De acuerdo con el reporte oficial, el cantante se entregó sin incidentes durante el operativo.

Tras su arresto, su equipo legal emitió un comunicado en el que rechazó las acusaciones y sostuvo que las pruebas presentadas no demostrarían su responsabilidad en la muerte de la menor.

El fiscal del condado, Nathan Hochman, señaló en declaraciones públicas que el acusado habría cometido abusos sexuales reiterados contra la víctima antes de su muerte.

D4vd supuestamente había abusado sexualmente de Celeste Rivas en varias ocasiones. (Créditos: Instagram/D4vd . Riverside Sheriff)

También afirmó que la menor fue vista por última vez en la residencia del cantante en abril de 2025 y que posteriormente no se tuvo contacto con ella. Según la acusación, el homicidio habría tenido como objetivo evitar implicaciones legales en investigaciones abiertas y preservar la carrera musical del acusado.

Las autoridades añadieron que el caso involucra la presunta eliminación de una testigo en el marco de una investigación previa por abuso sexual. Estas afirmaciones forman parte de la presentación inicial de la fiscalía y deberán ser evaluadas en las etapas judiciales correspondientes.

El hallazgo del cuerpo ocurrió cuando agentes respondieron a reportes de un olor fétido procedente de un vehículo en un depósito de incautación.

De acuerdo con documentos judiciales, los restos de la menor se encontraban en dos bolsas dentro del maletero. La fiscalía indicó que el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición y que había signos de desmembramiento.

El cuerpo de Celeste Rivas fue encontrado en un automóvil registrado a nombre de D4vd. (Crédito: Captura de pantalla / KABC)

La causa oficial de la muerte no ha sido divulgada, ya que un juez autorizó mantener sellado el informe de autopsia mientras continúa la investigación. Las autoridades también señalaron que el tiempo transcurrido entre la muerte y el hallazgo complicó la preservación de evidencia forense.

El caso ha sido objeto de una investigación ampliada por parte de la Fiscalía del Condado, que reunió información mediante un gran jurado. De acuerdo con reportes locales, esta instancia fue convocada antes de la detención del artista para analizar evidencia adicional relacionada con la muerte de la menor.

Celeste Rivas Hernández había sido reportada como desaparecida en el condado de Riverside durante el verano de 2024. Según registros oficiales, la última vez que fue vista tenía 13 años y cumplió 15 mientras continuaba la búsqueda.

Celeste Rivas fue reportada como desaparecida desde 2024. (Oficina del Sheriff de Riverside)

El equipo legal de Burke, integrado por los abogados Blair Berk, Marilyn Bednarski y Regina Peter, ha sostenido que su cliente no es responsable de la muerte de la menor.

De ser declarado culpable de los cargos presentados, el acusado podría enfrentar una pena de cadena perpetua o la pena capital, aunque la fiscalía ha indicado que aún no se ha determinado si solicitará la pena de muerte.