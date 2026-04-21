El Salvador

Avanza estudio de nueva ley para ampliar alianzas público-privadas en El Salvador

La propuesta busca permitir la cooperación entre gobierno y empresas privadas en proyectos estratégicos, estableciendo un marco actualizado que fomente inversiones bajo supervisión estatal y asegure transparencia en la ejecución

Guardar
Un proyecto legal redefine la participación privada en obras públicas. Nuevos mecanismos buscan atraer inversiones sin comprometer al Estado financieramente. Claves del debate legislativo y el rol fiscalizador emergente (Foto cortesía Asamblea Legislativa)
Un proyecto legal redefine la participación privada en obras públicas. Nuevos mecanismos buscan atraer inversiones sin comprometer al Estado financieramente. Claves del debate legislativo y el rol fiscalizador emergente (Foto cortesía Asamblea Legislativa)

La iniciativa de una nueva Ley de Alianzas Público-Privadas se encuentra e estudio legislativo. Esta propuesta, impulsada por el Ministerio de Economía y con un papel central del Ministerio de Hacienda, prevé no solo ampliar la capacidad estatal para ejecutar grandes emprendimientos, sino también incrementar la seguridad jurídica y la confianza de las inversiones extranjeras, según expusieron representantes del Ejecutivo en la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión este lunes.

El marco legal que se discute prevé contratos de hasta 50 años, diseñados para dar viabilidad a proyectos de infraestructura o servicios que no podrían realizarse con recursos exclusivos del Estado. De acuerdo con el anteproyecto presentado por Clarisa Margarita Valdebrán, directora de Inversiones del Ministerio de Economía, la ley contempla dos grandes categorías de contratos: los autosostenibles, financiados únicamente a través de las tarifas pagadas por los usuarios, y los cofinanciados, que incluyen aportes directos o garantías estatales.

En ambos casos, la oportunidad para que empresas nacionales o extranjeras propongan proyectos de inversión representa un cambio estratégico. Según explicó Valdebrán a los diputados, “la identificación de la necesidad la puede hacer tanto una entidad pública como una entidad privada”, lo que implica que no solo el Estado, sino también actores privados, podrán detectar vacíos en infraestructura y proponer soluciones ante la Dirección Nacional de Alianzas Público-Privadas (DAP).

El país aún enfrenta una brecha significativa en infraestructura, un problema que, según la DAP, la ley busca subsanar permitiendo que “el gobierno se apoye en inversión privada”, reduciendo riesgos fiscales y ampliando los controles y la trazabilidad en la ejecución de los proyectos, se expuso en el desarrollo de la comisión.

Un régimen actualizado detalla garantías para quienes participen en proyectos conjuntos, definiendo los mecanismos de supervisión y las condiciones para la recepción de activos por parte del Estado tras cada contrato. La directora de Inversiones del Ministerio de Economía sostiene beneficios en la nueva normativa. (Captura de pantalla de la transmisión en directo de la comisión)
Un régimen actualizado detalla garantías para quienes participen en proyectos conjuntos, definiendo los mecanismos de supervisión y las condiciones para la recepción de activos por parte del Estado tras cada contrato. La directora de Inversiones del Ministerio de Economía sostiene beneficios en la nueva normativa. (Captura de pantalla de la transmisión en directo de la comisión)

Una nueva dirección técnica para evaluar, aprobar y fiscalizar los proyectos

La propuesta de ley crea la Dirección Nacional de Alianzas Público-Privadas (DAP), adscrita al Ministerio de Hacienda, con autonomía técnica para identificar sectores estratégicos, registrar contratos y evaluar la viabilidad administrativa, técnica y financiera de las iniciativas. Sus atribuciones incluyen requerir información de todas las entidades públicas, coordinar la asistencia técnica necesaria, emitir lineamientos para la estructuración de proyectos y aprobar los estudios de factibilidad.

Dentro del proceso, la DAPP puede declarar de interés público los proyectos de iniciativa privada, lo que formaliza su pertinencia nacional y abre el camino para un escrutinio fiscal exhaustivo. La entidad también revisa la admisibilidad de cada iniciativa, marca las etapas de licitación y otorga su aprobación para que los contratos avancen a revisión legislativa.

El Ministerio de Hacienda desempeñará la supervisión, asegurando la sostenibilidad fiscal de los proyectos a lo largo de todo su ciclo de vida. Esta cartera no solo emite un dictamen fiscal preliminar sobre cada propuesta, sino que se encarga de elaborar el informe fiscal definitivo una vez aprobado el estudio de factibilidad, tal como lo señala la propuesta. También debe asegurarse de que las instituciones públicas reserven en sus presupuestos los recursos necesarios para cumplir con los futuros compromisos contractuales.

Derechos, obligaciones y garantías para los agentes privados

La propuesta de ley detalla el régimen de derechos y obligaciones de los agentes privados. Entre los derechos, se incluye la percepción de ingresos por servicios o tarifas, la posibilidad de obtener financiamiento, ceder contratos (con autorización estatal), subcontratar a terceros y solicitar prórrogas ante retrasos imputables al Estado.

Expectativas crecen ante la posible implementación de medidas específicas que cambiarían la forma de aprobar y manejar los futuros acuerdos de desarrollo en la nación centroamericana. La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión seguirá con el estudio de la medida. (Captura de pantalla de la transmisión en directo de la comisión)
Expectativas crecen ante la posible implementación de medidas específicas que cambiarían la forma de aprobar y manejar los futuros acuerdos de desarrollo en la nación centroamericana. La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión seguirá con el estudio de la medida. (Captura de pantalla de la transmisión en directo de la comisión)

El diputado que presidió la sesión, William Soriano, destacó que la ley propone “construir bases muy fuertes para la estabilidad jurídica”. Valdebrán remarcó que el nuevo cuerpo legal dotará al país de “la robustez que ya tienen países con proyectos exitosos en la región y dará todo el respaldo legal para inversiones de esta envergadura”.

Temas Relacionados

Ley de Alianzas Público-PrivadasEl SalvadorInversión ExtranjeraInfraestructuraComisión de Tecnología, Turismo e InversiónMinisterio de Economíacontratos estatalesAsamblea Legislativa

Últimas Noticias

Seguro Social de Costa Rica amplía prescripción de fármacos a médicos generales

Un nuevo protocolo de la institución habilita a profesionales no especialistas para recetar tratamientos de enfermedades crónicas en centros de atención primaria, facilitando la atención sin requerir derivaciones hospitalarias innecesarias

Seguro Social de Costa Rica amplía prescripción de fármacos a médicos generales

Abinader busca fortalecer la seguridad ciudadana en República Dominicana

La jornada reúne a representantes del gabinete, las fuerzas del orden y el sistema judicial con el propósito de analizar los resultados alcanzados y definir lineamientos destinados a mejorar la protección comunitaria en el país

Abinader busca fortalecer la seguridad ciudadana en República Dominicana

Vocalista de Los Hermanos Flores revela a los salvadoreños el secreto del buffet en Coachella tras exitosa participación

El vocalista contó cómo fue la experiencia culinaria tras el show, con pizzas y carnes para reponer energías y celebrar que la banda marcó historia para Centroamérica en el festival estadounidense

Vocalista de Los Hermanos Flores revela a los salvadoreños el secreto del buffet en Coachella tras exitosa participación

El Canal de Panamá adjudica construcción de nuevas carreteras en área de influencia ubicada en Río Indio

El proyecto del lago Río Indio tiene como objetivo garantizar la seguridad hídrica de la vía interoceánica

El Canal de Panamá adjudica construcción de nuevas carreteras en área de influencia ubicada en Río Indio

Donación del Papa León XIV impulsa el acceso al agua potable en zonas rurales de El Salvador

Una contribución de USD 100.000 permitirá instalar sistemas de cloración y plantas de tratamiento, beneficiando directamente a 7.500 personas y mejorando la calidad sanitaria en diócesis vulnerables al estrés hídrico

Donación del Papa León XIV impulsa el acceso al agua potable en zonas rurales de El Salvador

TECNO

El lanzamiento en PS5 impulsa a Starfield al primer puesto en ventas en Estados Unidos

El lanzamiento en PS5 impulsa a Starfield al primer puesto en ventas en Estados Unidos

Saca el mejor audio de tus auriculares Bluetooth con estos tres consejos básicos

Mythos, el sistema más restringido de Anthropic, sería empleado por la Agencia de Seguridad Nacional de EE. UU. pese a desacuerdos militares

El legado de Tim Cook en Apple contado a través de cada iPhone lanzado

Quién es John Ternus, el hombre que reemplazará a Tim Cook en Apple

ENTRETENIMIENTO

Meryl Streep revela cómo vivió su primer desfile de moda durante el rodaje de ‘El diablo viste a la moda 2′

Meryl Streep revela cómo vivió su primer desfile de moda durante el rodaje de ‘El diablo viste a la moda 2′

D4vd se declara inocente por el asesinato de Celeste Rivas Hernández y se le niega la libertad bajo fianza

El protagonista de ‘Terrifier’ le propone matrimonio a su novia Jada Christie caracterizado como el payaso Art

La madre de Billie Eilish reacciona al momento en que Justin Bieber le dedicó una serenata a la artista en Coachella

“Me advirtieron que quizá no me reconocería como mujer”: Olivia Munn sobre el cáncer de mama y su mastectomía

MUNDO

Una milicia proiraní en Irak amenazó con reanudar sus ataques con “armamento más avanzado” contra objetivos de Estados Unidos

Una milicia proiraní en Irak amenazó con reanudar sus ataques con “armamento más avanzado” contra objetivos de Estados Unidos

Cómo una venta fallida en Manhattan resolvió un robo de libros de casi 40 años

Irán amenazó con intensificar la guerra si continúan las presiones de Estados Unidos: “Responderemos en el campo de batalla”

Amnistía Internacional denunció que Irán alcanzó en 2025 su mayor cifra de ejecuciones en 36 años

Israel y Líbano celebrarán el jueves en Washington una segunda ronda de negociaciones de paz