Meryl Streep revela cómo vivió su primer desfile de moda durante el rodaje de ‘El diablo viste a la moda 2′

Meryl Streep comparte su experiencia en su primer fashion show mientras rodaba la película. (Captura de video, Reuters)

Meryl Streep compartió detalles sobre su experiencia al asistir por primera vez a una pasarela de moda, en el contexto del rodaje de la secuela de El diablo viste a la moda.

Durante una conversación en el programa Front Row de SiriusXM, la actriz explicó cómo vivió su primer desfile en la Semana de la Moda de Milán en septiembre de 2025.

Asimismo, la estrella de Hollywood señaló que su asistencia al desfile de Dolce & Gabbana Primavera/Verano 2026 fue la primera ocasión en su vida en la que acudió a un evento de este tipo.

“Estaba emocionadísima. Ya me conoces en la vida real. Obviamente, nunca había ido a un desfile de moda. Fue realmente emocionante, y no sabía que era tan teatral”, expresó.

Meryl Streep aseguró que estaba muy emocionada por asistir a un desfile de moda por primera vez. (Cinzia Camela/LiveMedia/Shutterstock)

La actriz acudió al evento caracterizada como Miranda Priestly, el personaje que interpretó en la película original de 2006.

Para la ocasión, vistió un abrigo tipo trench en tono camel, cinturón con estampado animal, pantalón negro, gafas blancas y zapatos de satén. Este atuendo formaba parte de la recreación del personaje en el contexto del rodaje de la segunda entrega de la historia.

Meryl Streep también hizo referencia a uno de los elementos distintivos del personaje: las gafas oscuras. Durante la conversación, comentó que este accesorio influyó en la manera en que interactuó con el entorno.

“Nadie sabía adónde miraba. Eso fue genial. Ahora entiendo por qué lo hace”, recordó.

Meryl Streep habló sobre el poder que tienen las gafas oscuras en el personaje de Miranda.

En el mismo evento, la actriz estuvo sentada frente a Anna Wintour, reconocida por su papel como editora en jefe de la revista Vogue y considerada una de las principales referencias que inspiraron el personaje de Miranda Priestly.

De acuerdo con registros del evento, ambas intercambiaron saludos y conversaron brevemente durante la jornada. “Es una persona realmente... es muy inteligente, divertida, comprensiva y tolerante”, dijo.

Streep explicó que no tuvo contacto cercano con Wintour antes del estreno de la primera película. Según relató, su intención al construir el personaje fue desarrollar una interpretación propia, sin basarse directamente en figuras reales.

“Solo quería crear mi propia Miranda. Quería que fuera algo mío, y que reflejara quién sería yo si estuviera al mando, porque ese es mi sueño, pero nunca se ha hecho realidad”, explicó.

Meryl Streep aseguró que su personaje no se basó en Anna Wintour. (Instagram/@voguemagazine)

Y añadió: “Después de conocerla mejor durante los últimos 20 años, me llamó y me preguntó: ‘¿Cómo va a ser esto?’. Y le dije: ‘Creo que va a estar bien. No te preocupes’. Y sigo pensando lo mismo”.

La secuela de El diablo viste a la moda reúne nuevamente a parte del elenco original y se encuentra en etapa de promoción. La primera película, estrenada en 2006, se centró en la industria editorial de moda y en la relación entre una editora en jefe y su asistente.

La nueva entrega continuará desarrollando la historia en un contexto actualizado. La producción tiene previsto su estreno en salas de cine el 1 de mayo.