El ex Director Nacional de Ciberseguridad de la Casa Blanca, Sean Cairncross

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Los ataques sobre la seguridad cibernética de Estados Unidos continúan. Esto hizo que el 19 de noviembre dejara su cargo el Director Nacional de Ciberseguridad de la Casa Blanca, Sean Cairncross. Aunque inicialmente se manejó como una renuncia o salida programada, fuentes de agencias como AFP y reportes de la administración indicaron que fue despedido tras la serie de graves fallos tecnológicos en el país.

El presidente Donald Trump señaló posteriormente que Cairncross “no era lo suficientemente bueno” para el puesto. Su salida se produjo en medio de una ola de fallos informáticos y cortes de servicio que afectaron a Microsoft, a la Administración Federal de Aviación (FAA), a entidades bancarias, a plataformas digitales y a una red de comunicaciones ultrasecreta de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA). El secretario de Estado, Marco Rubio, y otros funcionarios descartaron que se tratara de un ciberataque sistémico o de incidentes relacionados entre sí, atribuyéndolos a problemas técnicos y sistemas complejos. En lugar de Cairncross asumió de forma interina Kirsten Davies, quien se desempeñaba como Directora de Información del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Su nombramiento fue ratificado y celebrado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

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Oficialmente, la Administración Trump sigue negando que se trate de ataques con motivaciones geopolíticas, negando el rol que podrían tener Rusia e Irán en estos hechos.

De acuerdo al New York Times, el 24 de noviembre, los organismos de inteligencia y seguridad de Estados Unidos detectaron un “hackeo informático” que expuso información no clasificada. El ataque afectó a la CIA y la oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI). Aunque gran parte del material es de acceso público, incluye información vendida por proveedores de datos que puede ser reveladora, sobre todo cuando se combina con otros conjuntos de ellos. Estos últimos hackeos implican una escalada, dado que tienen lugar después de incidentes similares en el FBI y el Departamento de Agricultura, así como una interrupción de varios días en la red clasificada de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y la suspensión de los vuelos nacionales, que se extendió por horas, y que la Administración atribuyó a problemas técnicos y no a un ciberataque.

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El diario señaló que las agencias de espionaje también pueden usar sus datos junto con otras fuentes de inteligencia para fundamentar sus análisis. Las intrusiones en la CIA y el ODNI tuvieron lugar el mismo día. Cabe señalar que ya el 13 de noviembre los vuelos nacionales fueron suspendidos durante casi 5 horas por temor a una falla en su red de telecomunicaciones, que afectó a los sistemas de comunicación y radar de control aéreo. Al mismo tiempo, los países de la OTAN de Europa han sufrido este mismo tipo de ataques, pero han asumido que tienen origen geopolítico, señalando extraoficialmente que se trata de Rusia e Irán.

En este contexto, la población estadounidense muestra un temor creciente que se evidencia en el fuerte incremento en la compra de “kits de emergencia”. La cadena sin precedentes de interrupciones en infraestructuras críticas, digitales y organismos de seguridad e inteligencia, ha alarmado a la población. Lo que inicialmente se adjudicó a supuestas fallas técnicas, aparentemente aisladas, derivó en un temor colectivo que dejó vacíos los estantes de suministros de emergencia. La crisis se desató el 12 de noviembre, cuando tuvo lugar una caída masiva de los servicios de Microsoft 365, que dejó sin mails a gran parte del trabajo a distancia. Más de 450 millones de usuarios en todo el mundo sufrieron el corte durante casi un día completo. Al día siguiente fueron dejados en tierra todos los vuelos en territorio estadounidense, tras un colapso de sus sistemas informáticos, afectando a cerca de un millón y medio de pasajeros. Fueron también hackeadas entidades financieras, como el JP Morgan Chase y el Deutsche Bank. El 17 de noviembre hubo una caída en NSA Net, la red interna clasificada que utiliza la Agencia Nacional de Seguridad para compartir inteligencia. El temor de la población se extendió, al sumarse rumores de un “apagón mundial de 72 horas” en redes sociales. Estos kits tienen la capacidad de garantizar 12 días de supervivencia con provisión de agua, alimento y medicinas.

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A ello se agrega que el 17 de noviembre, Trump se refirió a informes de inteligencia que daban cuenta de que Irán se preparaba para usar “bombas sucias” contra miembros de su Gabinete. El presidente estadounidense dijo tomarse “muy en serio” esta amenaza de una “bomba radioactiva” durante su breve visita a Filipinas, en viaje a la Cumbre con los presidentes de China y Rusia realizada en paralelo a la de la APEC. Trump dijo que Irán “pagará un precio como ningún otro país ha pagado jamás”. Dijo que espera que ese escenario no se concrete, aunque sostuvo que no lo descarta. La “bomba sucia” combina explosivos convencionales con material químico o radioactivo. Irán rechazó las acusaciones y acusó a Washington de estar preparando una propia.

La Cumbre de Trump, Xi y Putin estuvo definida por el tema nuclear. Es que se reunieron los presidentes de los tres países con mayor poder atómico del planeta. Al mismo tiempo, el 23 de noviembre, el subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia, el ex presidente Dimitri Medvedev, recordó que su país puede recurrir a armas nucleares de “manera preventiva” en caso de un ataque con armamento convencional que “amenace la propia existencia de Estado o cuando nuestro país haya sufrido un daño inaceptable”. Enfatizó que la doctrina aprobada en 2024 también contempla el uso de “bombas de destrucción masiva” en caso de ataque con armamento aéreo convencional que pueda conllevar “una catástrofe tecnológica, ecológica o social”.

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Dijo también que durante los casi cinco años de conflicto con Ucrania, aún no se ha generado una necesidad directa de su utilización. En un artículo de 27 páginas, planteó la conclusión de que el derecho internacional no prohíbe el uso de estas armas en casos excepcionales para “salvar un país”.

En conclusión, el mundo está viviendo una crisis de seguridad global, constituida en el campo cibernético como centro de operaciones principal, y que probablemente tenga como eje el conflicto entre Estados Unidos e Irán, que estaría teniendo apoyo de Rusia, con China expectante, aunque supuestamente involucrada por el caso Huang y Nvidia, y el acceso a los microchips claves para el dominio del poder tecnológico. A ello se sumó el 26 de noviembre el anuncio de Elon Musk de que SpaceX podría lanzar un millón de satélites para crear “centros de datos espaciales”, para así mantener la primacía en la carrera espacial. Todo avanza rápidamente.

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