Martín Miguel de Güemes y Manuel Belgrano

Guardar

“Nuestras repúblicas latinoamericanas pertenecen aún a los banqueros prestamistas, a los políticos sin programas ni moral, a las minorías que anteponen sus privilegios a la salvación común” - (Manuel Ugarte, El dolor de escribir, Madrid, 1932, citado en Hacia la unidad latinoamericana, Buenos Aires, página 435, 2013).

“Ya sabemos cómo se hacen entre nosotros las glorias. Se elige al más puro, al más íntegro de los hombres, al que mejor pudo honrar a su tierra. (…) Se le disminuye, se le inmoviliza, se le calumnia, se le niega capacidad, patriotismo y honor. Se lo aísla como a un leproso…” - (Autor, obra y página citados ut supra).

PUBLICIDAD

Nuestro territorio, por ser muy rico y estar estratégicamente ubicado, fue objeto de numerosos intentos de invasión. La primera advertencia de futuras incursiones llegó por parte de Inglaterra. El viaje exploratorio iniciado por el corsario de la Corona de ese reino, Richard Hawkins, en 1594, que repetía la circunnavegación de Drake de 1577 a 1580, no tenía buenas intenciones.

Hawkins partió en junio de 1593 de Plymouth, a bordo del barco Dainty. En noviembre se encontraba en las islas Santa Ana, frente a lo que sería la costa brasileña. Tras abastecerse de agua en Isla Grande, la expedición puso rumbo al estrecho de Magallanes. El 2 de febrero de 1594 observó un paisaje bajo y cubierto de hierba. La presencia de humo le hizo presumir que había pobladores. Antes de partir, bautizó la nueva tierra como Hawkins’s Maidenland.

PUBLICIDAD

Después de pasar el estrecho de Drake, entró en el Pacífico y, en abril, se reabasteció en la isla Mocha. Días más tarde, él y sus hombres asaltaron y saquearon el asentamiento de Valparaíso. Frente a San Mateo fueron interceptados por dos galeones españoles. Tras una batalla naval de tres días, la expedición inglesa, gravemente dañada, se rindió. Hawkins fue hecho prisionero por los españoles en Lima y luego enviado a una cárcel de Sevilla, donde permaneció hasta 1602.

Mucho después, whisky de por medio, a comienzos del siglo XX surgió, durante un debate, una versión nunca confirmada según la cual ese habría sido “el primer avistaje” de las Islas Malvinas.

PUBLICIDAD

Otros intentos contra la soberanía territorial

A esos hechos siguieron numerosos intentos de apoderamiento de espacios del Río de la Plata. También los ingleses lo intentaron en 1620; los holandeses, en 1626 y 1643; los portugueses, en 1654; los franceses, en 1661; nuevamente los holandeses, en 1671; y los franceses, en 1701. Luego llegaron las muy publicitadas invasiones inglesas a Buenos Aires, en 1806 y 1807.

PUBLICIDAD

La burguesía porteña, molesta, impulsó y llevó a cabo la declaración de la independencia en 1816, aunque aceptó que se realizara en San Miguel de Tucumán para que tuviera cierto cariz federal. No obstante, en 1827 una invasión lusobrasileña desembarcó en las solitarias playas de Carmen de Patagones. La incursión fue rechazada por la inesperada y heroica reacción del Negro José Luis Molina, quien pasaba por allí con 22 gauchos e indígenas provenientes de la estancia de Ramos Mexía, en los campos de Dolores, según cuenta el exintendente Alberto Tati Meckievi.

En el extremo septentrional, en 1821, se consumó el primer martirio en relación con la soberanía política: el asesinato del caudillo salteño Martín Miguel de Güemes. Aquel joven de 36 años, al mando de sus infernales, resistió e impidió las invasiones realistas por el Norte en 1812, 1814, 1817, 1818, 1819, 1820 y en dos ocasiones en 1821.

PUBLICIDAD

Su asesinato fue también el primer grave acto de connivencia entre argentinos y realistas contra un líder de la lucha por la soberanía nacional y económica. La ruta Lima-Buenos Aires contó con la complicidad de contrabandistas y de algunos integrantes de la alta sociedad salteña asociados con los españoles. Para que, el 17 de junio de 1821, el disparo alcanzara al héroe, fue necesaria la colaboración de algunos cipayos de las haciendas locales con el fusil de los representantes de la Corona española.

Martín Miguel de Güemes, pese a ser hijo de una familia acomodada, defendía la frontera con sus tropas indoblegables. Servía a los generales José de San Martín, en su proyecto del Cruce de los Andes, y Manuel Belgrano, al frente del Ejército del Norte, que se oponía a las fuerzas realistas.

PUBLICIDAD

Por eso decimos que su asesinato fue el primer intento resonante contra la independencia y la soberanía. Esta política y esos hechos criminales eran funcionales al proyecto inglés de dominio y segmentación de las naciones latinoamericanas, llevado a cabo en el curso de la historia.

Al asesinato de Güemes siguieron los de Francisco Ramírez, en julio de 1821, y Manuel Dorrego, promovido por Salvador María del Carril, rivadaviano, masón y liberal, quien luego sería convencional constituyente en 1853 y ministro de la Corte designado por Bartolomé Mitre.

PUBLICIDAD

Dorrego había denunciado públicamente los negocios financieros y mineros, así como el escándalo de la Río de la Plata Mining Association, de capitales británicos, vinculada a la banca Hullet, al servicio de la cual trabajaba Bernardino Rivadavia para explotar minas en territorio argentino.

Para influir sobre Lavalle, Salvador María del Carril fue secundado por Juan Cruz Varela, hermano de Florencio Varela, también masón y acreditado periodista de El Comercio del Plata; Valentín Alsina, a quien la Gran Logia de la Argentina incluye entre sus integrantes; el director supremo José Álvarez Thomas, y José María Paz.

PUBLICIDAD

Al asesinato de Dorrego se sumaron, pocos años después, los de Juan Facundo Quiroga, en 1835, y Alejandro Heredia, en 1838.

Entre 1838 y 1840, con la colaboración de Juan Lavalle y otros unitarios exiliados de Buenos Aires en Uruguay, se tomó la isla Martín García en octubre de 1838, con el propósito de debilitar el gobierno del brigadier Juan Manuel de Rosas. El Tratado Mackau-Arana puso fin tanto al bloqueo francés como a las pretensiones de los unitarios.

El 12 de noviembre de 1863, el coronel Irrazábal asesinó a Ángel Vicente “Chacho” Peñaloza, tras su rendición luego de ser derrotado en un levantamiento que lideraba en San Juan. Ese y otros levantamientos populares de las provincias de Cuyo y del Norte estaban motivados por la política centralista que, con ánimo mercantilista, llevaba adelante el gobierno de Buenos Aires en detrimento del interior.

El presidente Bartolomé Mitre seguía y alentaba las acciones contra los gauchos federales de la región, supervisadas por Sarmiento. Las operaciones se desarrollaban en Cuyo y el Norte contra el general Peñaloza. Le atribuyen haber dicho que la sangre de gaucho era el mejor abono para esas tierras.

En nombre de la civilización, las tropas al mando del coronel Irrazábal vencieron a Peñaloza, quien se entregó por la mañana. Fue lanceado y decapitado en presencia de su familia. Su cabeza fue colocada en una pica en la plaza de Olta, en La Rioja, durante varios días.

Así lo relata el historiador Felipe Pigna en El asesinato del Chacho Peñaloza, perteneciente al libro Los mitos de la historia argentina 2 (Buenos Aires, Planeta, 2004). Irrazábal fue felicitado por Sarmiento y por el presidente Mitre por sus acciones. Turbado por su propia conciencia, habría tenido luego una errática carrera militar. Según una leyenda, La Martina Chapanay, hija del cacique Huarque y fiel seguidora del Chacho, lo habría asesinado de una cuchillada durante un duelo.

Por último, entre los mártires de nuestra independencia y héroes de la soberanía nacional, no podemos dejar de mencionar a los muertos y heridos en las batallas de la Vuelta de Obligado y Punta Quebracho.

Las batallas de la Vuelta de Obligado y Punta Quebracho

A mediados del siglo XIX, el 2 de agosto de 1845, un bloqueo anglo-francés al Río de la Plata materializó la política expansionista de ambas potencias europeas. Buscaba nuevos mercados para colocar sus productos. La acción naval de la Confederación impedía el comercio en todos sus puertos.

El combate de la Vuelta de Obligado, librado el 20 de noviembre de 1845.

Los invasores se apoderaron de la escuadra argentina comandada por el almirante Guillermo Brown y una escuadrilla oriental, al mando de José Garibaldi, tomó la isla Martín García.

El gobierno uruguayo presidido por Fructuoso Rivera, rival político y militar de Rosas, colaboró con los invasores ingleses y franceses. Les permitió utilizar la ciudad de Montevideo como factoría comercial y su puerto como fondeadero. La acción naval argentina que impedía el comercio en los puertos de la Confederación fue neutralizada.

El 17 de noviembre de 1845, 15 naves de guerra blindadas con torretas de artillería giratorias, que escoltaban a 100 barcos mercantes, comenzaron a remontar el río Paraná.

El brigadier general Juan Manuel de Rosas, quien presidía la República, nombró al jefe de la guarnición militar de San Nicolás, el general Lucio Norberto Mansilla, como comandante de las fuerzas defensoras.

Mansilla, valeroso y experimentado general, preparó la defensa en la Vuelta de Obligado, donde el Paraná se angosta y forma un recodo. Cerró el río con cadenas y dispuso varias piezas de artillería defendidas por 2.000 hombres. Sin embargo, la artillería argentina tenía mucho menor alcance, precisión y velocidad que los cañones de los barcos agresores.

La batalla de la Vuelta de Obligado dañó varios barcos, pero la armada invasora prevaleció después de varias horas. Mansilla ordenó la carga a bayoneta y fue herido de gravedad en el pecho por disparos de metralla mientras la encabezaba. Cuando intentaban sostener su posición, los desembarcados fueron acometidos por la caballería del coronel Ramón Rodríguez.

Herido, Mansilla dejó al coronel Juan Bautista Thorne al mando. La caballería argentina obligó a los franceses a regresar a sus barcos, pero un segundo ataque conjunto de franceses y británicos tuvo éxito. La batalla terminó con 250 muertos y 400 heridos argentinos, frente a 26 muertos y 86 heridos de la armada anglo-francesa.

“¡Viva la soberana independencia argentina!”

Meses después de la batalla de la Vuelta de Obligado, el general Mansilla, secundado por el coronel Martín de Santa Coloma, preparó una nueva resistencia en Punta Quebracho, cuando los invasores intentaban avanzar hacia Montevideo. Para ello, colocó sus cañones en lo alto de una barranca, fuera del alcance de la artillería montada en las naves enemigas.

El historiador Francisco Uzal refiere que el general Mansilla, ya repuesto de las heridas sufridas en la batalla de la Vuelta de Obligado, volvió a la carga al grito de: “¡Viva la soberana independencia argentina!”. Así fue como los argentinos derrotaron de forma definitiva a la armada anglo-francesa.

La Guerra de Malvinas y el modelo cambalache

Los nombres y apellidos de los 649 combatientes argentinos caídos en la Guerra de Malvinas están grabados en los mármoles que miran al Río de la Plata, en la barranca de la plaza General San Martín, y en otro gran cenotafio situado en el cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas.

No vamos a abrir un juicio sobre la decisión de los altos mandos militares y de la Junta Militar, que declaró la invasión y ocupación de las Islas.

Sostenemos que las pretensiones colonizadoras de Inglaterra y de Estados Unidos, el poder financiero internacional y la asociación de argentinos cipayos cooptados por esos capitales siguen siendo la causa de la Guerra de Malvinas, del nivel de endeudamiento externo de la República Argentina, de las sucesivas crisis económicas y de la pobreza estructural que padecemos.

Soldados argentinos en Malvinas

En relación con lo primero, la Junta Militar y los altos mandos merecieron el repudio casi unánime de una gran mayoría de los expertos y de los argentinos. Deben ser considerados responsables de las muertes, la derrota y sus efectos. Sobre este punto, ni el Juicio a las Juntas, ni el informe Rattenbach, ni la causa judicial, ni la justicia militar agotaron la cuestión.

En relación con lo segundo, salvo los casos de malos tratos y torturas que dieron lugar a causas penales, cuyos alcances se desconocen, habría que realizar una revisión.

Los combatientes en general y los caídos merecen el mayor reconocimiento por su heroicidad, valor, templanza, solidaridad y compromiso en la defensa de nuestra soberanía, en circunstancias muy adversas por la diferencia de fuerzas, logística y materiales.

La vida en democracia, en los planos político, económico y cultural, es, como dijo Discépolo, un cambalache.

“Dale nomá, dale que va,

que allá en el horno se vamo a encontrar.

No pienses más, sentate a un lao,

que a nadie importa si naciste honrao.

Si es lo mismo el que labura

noche y día como un buey

que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura

o está fuera de la ley”.

Enrique Santos Discépolo, “Cambalache”, 1934.