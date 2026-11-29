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Hay algo bastante paradójico en la manera en que se discute la inseguridad. Cuando una zona o barrio se vuelve peligroso, las respuestas que se buscan suelen enfocarse en aumentar la presencia policial, instalar cámaras o endurecer los controles. A veces, además, esta respuesta es acompañada por una exhibición performática de mano dura. Sin embargo, hay una forma de prevención que rara vez ocupa un lugar en esta discusión: la recuperación de espacios abandonados para transformarlos en espacios habitados. Una intervención urbanística que, además de mejorar la calidad de vida, podría contribuir a prevenir el delito.

Una investigación de la arquitecta Agustina Carbonari para la Universidad Torcuato Di Tella identificó, a partir de relevamientos oficiales, 1.956 lotes baldíos en la Ciudad de Buenos Aires con potencial de reconversión en espacios verdes. ¿Qué pasaría si hacemos de esa potencia una realidad?

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Miremos lo que pasó en Boedo hace pocos años. En Constitución al 3300 existía un terreno público baldío, vallado y sin uso. A partir de un reclamo vecinal, la Comuna 5 impulsó su recuperación. Las obras comenzaron en 2022 y, después de dos etapas de intervención, el terreno se transformó en una plaza de más de 1.600 metros cuadrados. Pero hay un dato que vuelve especialmente relevante al caso: los robos y hurtos en sus alrededores se desplomaron.

Cuando analizamos los datos de las bases de delitos del Gobierno de la Ciudad de 2021 a 2025, es posible observar que, tras la primera etapa de obras, el promedio mensual de robos y hurtos registrados en un radio de 100 metros alrededor de la plaza disminuyó un 34%. Con la ampliación terminada, en 2025 la caída fue del 77% respecto de la etapa anterior, muy por encima de la reducción observada durante ese mismo período en toda la Ciudad (24%) y en el resto de Boedo y San Cristóbal (27%). Al ampliar el radio de análisis a 150 metros, la reducción acumulada respecto del período anterior a las obras fue cercana al 60%.

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En otros barrios se pueden observar fenómenos similares: luego de la inauguración de la primera y única plaza del barrio Villa Santa Rita, en la Comuna 11, en abril de 2025, hubo una reducción del 45% de los delitos en el perímetro cercano (hasta 500 metros). Similar situación se dio en el barrio de Balvanera, donde la creación del Parque de la Estación coincidió con una caída del 20% en robos o hurtos en el perímetro inmediato.

Si bien es cierto que otros factores pueden también haber contribuido a estas mejoras en la seguridad, resulta evidente que el diseño de una ciudad condiciona los comportamientos, los encuentros y las formas de convivencia. Una calle iluminada y transitada genera una experiencia distinta a la de un pasaje oscuro. Esta no es una idea nueva: hace más de sesenta años, la urbanista Jane Jacobs escribió en Muerte y vida de las grandes ciudades una observación certera y vigente: “Una calle muy frecuentada tiene posibilidades de ser una calle segura. Una calle poco concurrida es probablemente una calle insegura”.

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La seguridad no depende solo de la autoridad o de un dispositivo de vigilancia, sino también de una trama de relaciones cotidianas: vecinos que se reconocen, comerciantes que observan la calle, peatones que circulan y personas que encuentran motivos (e incentivos) para permanecer en el espacio público.

El sociólogo Eric Klinenberg popularizó el concepto de “infraestructura social”: espacios como plazas, parques y bibliotecas que favorecen los encuentros cotidianos y fortalecen los vínculos comunitarios. Su planteo parte de otra idea sencilla y profunda: la confianza, la convivencia y el sentido de pertenencia no surgen espontáneamente, sino que también dependen de las condiciones materiales que hacen posible la vida en común.

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Una plaza no es únicamente un espacio verde. Es un lugar donde personas que probablemente no se conocen comienzan a reconocerse. Esas interacciones, aparentemente insignificantes, contribuyen a construir cierta familiaridad con el entorno y una percepción compartida de pertenencia. La presencia de vecinos no reemplaza las responsabilidades del Estado. Pero permite reconocer que la prevención del delito no empieza ni termina en la respuesta policial.

Esto representa una oportunidad que Buenos Aires no debería desaprovechar. No es una idea abstracta, se ha estudiado y ya existe un proyecto de ley (Déficit Verde Cero) presentado en la Legislatura porteña que propone destinar parte de los recursos del estacionamiento medido a recuperar terrenos en desuso y crear nuevas plazas, con una ambición concreta: que ningún vecino viva a más de 400 metros de un espacio verde de calidad.

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Una ciudad no solo es más segura porque está mejor vigilada. También puede serlo porque está mejor habitada. Tal vez el verdadero desafío no consista únicamente en multiplicar los ojos que controlan las calles, sino en multiplicar las razones para que los vecinos quieran estar en ellas.

El autor es Presidente de la Comuna 5 (Almagro y Boedo)