La suspensión de las PASO beneficia al oficialismo de cara a las elecciones de 2027 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Adam Przeworski, en su libro Democracy and the Market, encontró una manera tan sencilla como incómoda de definir la democracia: “es un sistema en el que los partidos pierden elecciones”. Hay reglas, competencia, ganadores y derrotados, pero nadie conoce de antemano el desenlace. Esa incertidumbre obliga a quienes gobiernan a volver a convencer y permite a quienes perdieron aceptar el resultado porque saben que podrán competir otra vez.

El Senado dio media sanción, por 43 votos contra 29, a la suspensión de las PASO exclusivamente para 2027. El Gobierno ya incorporó la reforma a las sesiones extraordinarias de diciembre y buscará convertirla en ley en Diputados. El dato institucional es importante, aunque resulta más interesante preguntarse qué cambia cuando desaparece una elección que, además de ordenar candidaturas, funcionaba como una gran medición nacional varios meses antes de la primera vuelta.

PUBLICIDAD

Hay razones atendibles para revisar las PASO. En muchas elecciones los principales partidos presentaron candidatos únicos, millones de ciudadanos terminaron participando de internas inexistentes y las campañas se extendieron durante meses. La particularidad es que, después de plantear su eliminación, el oficialismo terminó proponiendo una suspensión limitada al año en que Javier Milei buscará renovar su mandato.

Las PASO producen algo más que candidatos: producen información. Permiten saber cuánto apoyo conserva un gobierno, qué oposición crece y cómo puede cambiar la relación de fuerzas. A partir de esos datos se mueven gobernadores, empresarios, intendentes, dirigentes y votantes. La primaria vuelve visible antes una debilidad que ya existía.

PUBLICIDAD

Con la suspensión de las PASO, el Gobierno evita una medición nacional anticipada sobre su nivel de respaldo (REUTERS/Francisco Loureiro)

Eso ocurrió en 2019, cuando la diferencia entre Alberto Fernández y Mauricio Macri fue mucho mayor de la esperada. La elección general seguía por delante, pero desde aquella noche cambió la percepción sobre quién podía ganar y también el comportamiento de actores políticos y económicos.

La preocupación ya no necesita ser atribuida desde afuera. En el propio oficialismo reconocen que suspender las PASO le quita a la oposición una herramienta para unificar su oferta y aleja algunos meses el riesgo político y económico de una primaria que muestre un resultado ajustado. El razonamiento es comprensible: una medición nacional anticipada puede ordenar la competencia mucho antes de la elección definitiva.

PUBLICIDAD

Para Milei, entonces, la suspensión compra tiempo. Evita una fotografía obligatoria en agosto y concede algunos meses adicionales para ordenar alianzas, intentar mejorar la economía y llegar a octubre sin una elección previa que clasifique tempranamente a ganadores y perdedores.

Del otro lado ocurre casi lo contrario. El peronismo pierde el mecanismo más sencillo para transformar una disputa entre dirigentes en una decisión de votantes. Axel Kicillof avanza con un armado propio y proyecta una candidatura nacional. Sergio Massa volvió a ocupar un lugar central en la discusión y cuenta con el aval de Cristina Kirchner, mientras el PJ todavía no acordó cómo resolverá esa competencia.

PUBLICIDAD

La búsqueda de un reemplazo ya comenzó. Massa explora una interna abierta con herramientas digitales; el kicillofismo defiende una instancia competitiva y en la provincia de Buenos Aires existe voluntad de conservar primarias propias. La discusión revela algo más profundo que una pelea de nombres: cuando desaparece el mecanismo que ordenaba una coalición, alguien tiene que ocupar su lugar.

Las primarias funcionan como una herramienta para ordenar candidaturas y medir fuerzas (REUTERS/Francisco Loureiro)

Puede hacerlo el afiliado, una interna partidaria, una encuesta, un acuerdo entre gobernadores e intendentes o una negociación entre los principales dirigentes. Cada método distribuye poder de manera diferente. Las reglas importan porque determinan quién interviene antes de que el candidato llegue a la boleta y qué legitimidad tendrá luego para pedir el voto de todo el espacio.

PUBLICIDAD

La suspensión, entonces, redistribuye poder e incertidumbre. Milei gana tiempo; gobernadores e intendentes aumentan su capacidad para influir en candidaturas; los dirigentes opositores deberán inventar mecanismos de legitimación; y los ciudadanos pierden una instancia directa de participación. También pueden aparecer más candidaturas por fuera de las grandes coaliciones si quienes no consiguen competir internamente deciden hacerlo en la elección general.

Hay otra paradoja. Para conseguir la media sanción, el Gobierno debió hacer política. Negoció con radicales, PRO, gobernadores y bloques provinciales, retiró artículos, aceptó modificaciones y terminó reuniendo 43 votos, seis más de los necesarios. La administración que llegó al poder prometiendo reducir la intermediación política comprobó otra vez que, en una democracia compleja, construir mayorías exige negociar con intereses que no controla.

PUBLICIDAD

Przeworski ayuda a entender por qué ninguna de estas operaciones elimina el problema de fondo. La democracia funciona porque el poder es transitorio. Quien gana sabe que puede perder y quien pierde conserva la posibilidad de volver a competir. La incertidumbre obliga al oficialismo a renovar legitimidad y a la oposición a construir una alternativa capaz de reemplazarlo.

El calendario admite maniobras y negociaciones; el resultado seguirá en manos de los votantes.

La oposición pierde una instancia directa para definir liderazgos y candidaturas (EFE/ Nina Osorio)

Cuando llegue 2027 importará menos cómo fueron elegidos los candidatos que aquello que los ciudadanos tengan delante al votar: trabajo, ingresos, seguridad, educación, expectativas sobre el futuro, evaluación de la gestión y una oposición que haya logrado o no construir una alternativa creíble.

PUBLICIDAD

El oficialismo gana tiempo y el peronismo pierde una herramienta para ordenar su interna. Otros actores ganan peso en la negociación y los votantes dejan de participar de una instancia en la que hasta ahora intervenían directamente.

La suspensión modifica el camino hacia la elección. Milei habrá conseguido alejar la primera fotografía; Kicillof, Massa y Cristina deberán resolver su disputa sin esa urna; los demás actores tendrán que reacomodarse.

PUBLICIDAD

Al final, la democracia conserva una incertidumbre que ninguna reforma puede disciplinar: qué hará el votante cuando llegue el momento de decidir.

*El Lic. Gonzalo Arias es sociólogo, autor del libro Gustar, Ganar y Gobernar, Editorial Aguilar, Penguin Random House.