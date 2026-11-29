El presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno

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El fallo adverso del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que rechazó la solicitud argentina de medidas provisionales para detener la explotación ilegal de hidrocarburos en Malvinas, es la crónica de una derrota anunciada, porque es el resultado de tres años de omisiones, de desmalvinización y del abandono sistemático de la política de Estado sobre Malvinas por parte del gobierno de Milei. El Gobierno nacional es el único responsable de este resultado que constituye una muestra más del debilitamiento de la posición argentina en la defensa de nuestros derechos soberanos.

A través de un comunicado vergonzoso, el gobierno nacional nos vende gato por liebre, al presentar el fracaso como una victoria diplomática, celebrando el reconocimiento por parte del Tribunal de la existencia de la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido. Ese reconocimiento no constituye ninguna novedad. Hace más de sesenta años, mediante la Resolución 2065 de las Naciones Unidas, se reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre ambos países, reconocimiento que año tras año reafirma el Comité Especial de Descolonización, cuya disolución pretende impulsar el gobierno de Trump.

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En el propio ámbito de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), del cual forma parte el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, existen antecedentes de ese reconocimiento. Asimismo, durante mi gestión como canciller, en 2009, la Argentina realizó una presentación ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas que permitió avanzar en el reconocimiento de la extensión de nuestra plataforma continental y en cuyo tratamiento se reconoció formalmente la existencia de una disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas. Es realmente inadmisible que el gobierno intente disfrazar una derrota diplomática como un triunfo, atribuyéndose como logro un reconocimiento que nuestro país ya había obtenido.

Desde diciembre de 2023, el Gobierno viene debilitando los principales instrumentos diplomáticos que históricamente sostuvieron nuestro reclamo soberano. Su desprecio por el multilateralismo, el abandono de espacios de integración y concertación regional como la UNASUR y la CELAC, y el deterioro de las relaciones con Brasil, nuestro principal socio estratégico y aliado histórico en la causa Malvinas, forman parte de una política exterior subordinada a los intereses de Estados Unidos, que pone en riesgo incluso el proceso de integración del MERCOSUR. En este sentido, el alineamiento automático con Washington bajo el supuesto que una subordinación incondicional al gobierno de Trump favorecería nuestro reclamo soberano se desmintió por los hechos.

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Las consecuencias de esta subordinación son cada vez más graves. Mientras Estados Unidos propone disolver el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas, fundamental para nuestro reclamo sobre Malvinas, la Argentina acompaña irreflexivamente con sus votaciones las posiciones de Washington, erosionando los consensos internacionales que históricamente han respaldado nuestros derechos soberanos. Es así como la reciente abstención argentina en la votación sobre la soberanía del pueblo palestino sobre sus recursos naturales y el voto negativo a la resolución que reconoce la esclavitud como crimen de lesa humanidad contribuyeron a debilitar el apoyo de aliados históricos de nuestro país en la cuestión Malvinas, especialmente entre los países africanos, caribeños y del Sur Global. A esto se suman las declaraciones de Milei a favor de la autodeterminación de los habitantes de las islas y sus reiterados gestos conciliatorios hacia funcionarios británicos.

En este escenario, es realmente alarmante la sobreactuación nacionalista que el Gobierno viene ensayando en los últimos meses, utilizando la causa Malvinas para impulsar en el Congreso una supuesta ley de defensa de la soberanía nacional que no hace más que responder a la agenda de seguridad estadounidense y que poco tiene que ver con la defensa efectiva de nuestros derechos soberanos. Un proyecto que ni siquiera menciona las resoluciones 2065 y 31/49 de la ONU, fundamentales para el reclamo argentino.

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Frente a esta situación, resulta imprescindible impulsar un nuevo proceso de remalvinización y reantartidización de la Argentina, que permita recuperar la centralidad de la cuestión Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida en nuestra agenda nacional. La defensa de nuestros derechos soberanos debe volver a constituir una política de Estado sostenida, fundada en el derecho internacional, la firmeza de nuestra posición en los foros multilaterales y el fortalecimiento de la integración regional, especialmente de nuestros vínculos con América Latina y de los países que conforman el Sur Global.

En un mundo marcado por profundas transformaciones geopolíticas y una disputa cada vez mayor por los recursos estratégicos, la soberanía nacional vuelve a ocupar un lugar central. Su defensa tiene que trascender la acción discursiva para traducirse en políticas concretas de desarrollo nacional, que fortalezcan nuestras capacidades productivas, científicas y tecnológicas, protejan nuestros recursos naturales y consoliden nuestra presencia en el Atlántico Sur y la Antártida.

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Para ello resulta imprescindible recuperar la política de Estado sobre Malvinas, reactivar los mecanismos diplomáticos para reconstruir los consensos internacionales debilitados por el Gobierno, aplicar con firmeza las sanciones contra las empresas que explotan ilegalmente nuestros recursos y revisar la estrategia jurídica y diplomática adoptada. La defensa de Malvinas exige una política exterior al servicio de los intereses nacionales, en lugar de una política subordinada y alineada a los intereses de las grandes potencias.