La Factura de Crédito Electrónica (FCE) viene ganando protagonismo y consolidándose como alternativa de financiamiento (Foto: Reuters)

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En el Mercado Argentino de Valores (MAV), las micros y pequeñas a medianas compañías (Mypyme) pueden financiarse mediante Cheques de Pago Diferido, Pagarés Bursátiles Electrónicos y otros instrumentos. Entre ellos, la Factura de Crédito Electrónica (FCE) viene ganando protagonismo y consolidándose como alternativa de financiamiento.

Cuando una Mipyme le factura a plazo a una Empresa Grande listada como tal ante ARCA, le emite obligatoriamente una FCE. Este instrumento se presenta entonces como una herramienta clave para su financiamiento en el mercado de capitales debido a que el descuento que obtiene la Mipyme no depende de su propio perfil crediticio, sino exclusivamente del riesgo de la Empresa Grande que debe pagarla al vencimiento.

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Es decir, una Mipyme proveedora se financia a la tasa de una compañía de primera línea. El descuento se define en una rueda bursátil, donde inversores institucionales compiten por ofrecer la mejor tasa, atraídos por el perfil crediticio de la Empresa Grande.

Cuando una Mipyme le factura a plazo a una Empresa Grande listada como tal ante ARCA, le emite obligatoriamente una FCE

En MAV, con la FCE una Mipyme se financia sumando a su propia calificación la confianza que genera su mejor cliente. Esa visión colaborativa se traduce en tasas más bajas y en mayor productividad para toda la cadena de valor, sin costo financiero adicional para la gran empresa. Al contrario: para ella también son todo beneficios.

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En la práctica, el circuito está diseñado para que la transformación de una cuenta a cobrar en liquidez sea directa. Tras la aceptación expresa o tácita de la Empresa Grande dentro de los plazos previstos por la normativa, la factura queda habilitada para negociarse en el mercado, permitiendo a la Mipyme anticipar fondos sin recurrir a líneas crediticias tradicionales.

Tras la aceptación expresa o tácita de la Empresa Grande dentro de los plazos previstos por la normativa, la factura queda habilitada para negociarse en el mercado, permitiendo a la Mipyme anticipar fondos

Con el tiempo, el mercado empieza a distinguir entre los créditos con buen comportamiento de pago y aquellos que deben calibrarse. El ranking de compañías cuyas facturas más se negocian muestra un fuerte peso del sector Oil & Gas, de la mano de operadoras y proveedoras de servicios vinculadas a Vaca Muerta, pero también de consumo masivo, servicios (salud, servicios públicos), comercio y agroindustria.

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Con las altas de 2026 en el listado de ARCA de Empresas Grandes obligadas al pago, el universo pasó de 866 a 1.179 (subió 36 %). Esto permite que muchas más Mipyme se financien con FCE de Empresas Grandes que hasta ahora quedaban fuera del régimen.

El ranking de compañías cuyas facturas más se negocian muestra un fuerte peso del sector Oil & Gas, de la mano de operadoras y proveedoras de servicios vinculadas a Vaca Muerta, pero también de consumo masivo, servicios

Con el universo actual, durante octubre se negociaron Facturas de Crédito Electrónicas en MAV por $64.476 millones, lo que representó un crecimiento interanual nominal del 39% (frente a una inflación acumulada en los últimos doce meses del 33 por ciento).

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Esta dinámica ascendente responde a factores estructurales del mercado de capitales argentino y, según las proyecciones del sector, se espera que la tendencia de expansión se sostenga en los próximos meses impulsada por dos frentes que ya se encuentran en marcha:

Base cada vez más amplia de Mipyme que conocen el instrumento, incorporan su negociación en la gestión habitual de tesorería y descubren en el mercado bursátil una vía ágil y eficiente para obtener liquidez inmediata; y Número creciente de Empresas Grandes que articulan y digitalizan sus procesos de pago mediante soluciones tecnológicas, facilitando de manera directa el financiamiento de toda su cadena de valor.

Resulta clave la infraestructura que aporta Plataforma FCE, la solución tecnológica desarrollada por Grupo MAV para articular a todas las capas del ecosistema del factoring (Foto: Uipba -Unión Industrial Provincia de Buenos Aires-)

En ese marco, resulta clave la infraestructura que aporta Plataforma FCE, la solución tecnológica desarrollada por Grupo MAV para articular a todas las capas del ecosistema del factoring: tanto a las Mipyme como a las Empresas Grandes, brindándoles herramientas integrales para gestionar sus FCE y optimizar los procesos de aceptación y pago, y también a agentes, entidades financieras y proveedores no financieros de crédito que intermedian y canalizan la liquidez en la operatoria.

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El comportamiento de pago, la variable que el mercado empieza a premiar

Las empresas grandes que pagan en tiempo y forma consolidan su reputación crediticia: los inversores institucionales las perciben como buen riesgo, lo que tiende a traducirse en mayor volumen negociado y mejores tasas para las Mipyme que las tienen como clientes.

Según el volumen operado por librador, estas son las 15 Empresas Grandes con mayor monto de FCE negociado:

YPF S.A.

INC S.A.

Vista Energy Argentina S.A.U.

Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina

Un Evangelista S.A.

YPF S.A. – Compañía de Hidrocarburo No Convencional S.R.L. – Área Loma Campana UTE

Swiss Medical S.A.

Pluspetrol S.A. y Sur Energía Argentina S.R.L. – Área CNQ-26 La Calera – Unión Transitoria de Empresas

Arcor S.A.I.C.

Schlumberger Argentina S.A.

Syngenta Agro S.A.

Bagley Argentina S.A.

Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G.

Halliburton Argentina S.R.L.

Unilever de Argentina S.A.

Con más Empresas Grandes en el universo potencial y un historial de pagos cada vez más visible y robusto, la FCE avanza hacia un mercado donde el comportamiento de pago de cada compañía se convierte, progresivamente, en información crediticia: el scoring que empieza a ordenar el factoring en Argentina.

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El autor es CEO de MAV-DATA