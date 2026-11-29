La pérdida de poder adquisitivo afectó tanto al haber mínimo como al máximo del sistema (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En doce días, las tres salas de la Cámara Federal de la Seguridad Social declararon inconstitucional la fórmula de la ley 27.609. Antes lo habían hecho cámaras de Mendoza, Mar del Plata, Salta, Tucumán, Córdoba y Bahía Blanca.

Cambian el índice y el período, pero no la razón: en tiempos de inflación ese indicador no puede ser ignorado.

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El período cuestionado ya pasó, pero su efecto persiste: la pérdida de poder adquisitivo afectó tanto al haber mínimo como al máximo del sistema.

Lo que pasó entre la sanción y el decreto

La ley 27.609 rigió desde fines de 2020 hasta que el DNU 274/2024 la reemplazó por el IPC en abril de 2024. En esos tres años y tres meses, la inflación acumuló 1284,8 por ciento.

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Año por año, la ley le ganó a la inflación solo en 2021.

Después, el haber sin bono perdió todos los años.

El bono hizo que el mínimo le ganara a la inflación solo en 2022.

En 2023, mientras los precios subían 211,2%, el haber sin bono subió 110,9 por ciento.

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La pérdida del piso y del techo durante el período cuestionado

El bono atenuó la pérdida del haber mínimo: de 49% a 22,4%. Pero el mínimo con bono igual perdió una quinta parte de su poder de compra.

El bono atenuó la pérdida del haber mínimo: de 49% a 22,4%. Pero el mínimo con bono igual perdió una quinta parte de su poder de compra

El haber máximo, en cambio, no recibió ese complemento. El límite general previsto en el artículo 9, inciso 3, de la ley 24.463 fue actualizado conforme a la movilidad del régimen, sin un bono que amortiguara la pérdida de poder adquisitivo.

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El máximo vigente pasó de $128.089 en diciembre de 2020 a $904.690 en marzo de 2024. Es la evolución del límite legal, no necesariamente la trayectoria de cada beneficio individual.

El máximo vigente pasó de $128.089 en diciembre de 2020 a $904.690 en marzo de 2024. En un ejercicio hipotético que sustituyera aquella movilidad por el IPC, ese límite habría alcanzado 1.661.932 pesos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un ejercicio hipotético que sustituyera aquella movilidad por el IPC, ese límite habría alcanzado $1.661.932 según la metodología de simulación expuesta a continuación. La cifra no representa, por sí misma, un haber individual exigible.

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Recomponer los haberes exige también examinar el techo

Para medir la pérdida, se simula qué valores habrían resultado si, en lugar de la movilidad de la ley 27.609, se hubiera aplicado el IPC o una combinación de la variación del 50% IPC y 50% Remuneración Imponible para el Trabajador Establele (Ripte), con ajustes trimestrales (marzo, junio, septiembre y diciembre) según la variación acumulada de los tres meses anteriores.

Es un ejercicio comparativo uniforme: no reproduce exactamente el período de aplicación ni el mecanismo de liquidación de cada sentencia, que difieren entre jurisdicciones.

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En el límite máximo, la diferencia hipotética respecto de marzo de 2024 es de entre $521.347 y $757.242 mensuales. No equivale automáticamente a lo que cobraría un jubilado determinado. En el piso sin bono, de entre $77.477 y 112.534 pesos.

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A diciembre de 2026, aplicando a esos valores los mismos ajustes mensuales por IPC del DNU 274/2024 que recibieron los haberes desde abril de 2024, el resultado sería:

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En el renglón mínimo, con bono, la comparación es solo ilustrativa: el monto efectivamente cobrado incluye un refuerzo extraordinario que no integra las columnas de haberes teóricos y cuyo tratamiento debería precisarse en una liquidación individual.

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A diciembre de 2026, en el límite máximo la diferencia hipotética es de entre $1.759.717 y $2.555.940 mensuales. En el piso sin bono, de entre $261.512 y 379.838 pesos.

Los valores de diciembre de 2026 son estimados: se calcularon con el IPC de octubre (2,17%), a la espera de la resolución de Anses.

La discusión pendiente sobre el techo del haber máximo

La recomposición del haber máximo requiere distinguir dos discusiones:

La validez o aplicación del tope legal a un beneficio individual; Distinta, es la actualización del valor general de ese límite, que también se vio afectado por la fórmula de movilidad cuestionada.

Aquí se plantea esta segunda cuestión: si se reconoce que el régimen perdió poder adquisitivo y se dispone una recomposición de los haberes, debe examinarse cómo se actualiza el techo para que no neutralice esa reparación. No se propone declarar inconstitucional el tope por su sola existencia ni se sostiene que los importes simulados constituyan, sin más, prestaciones actualmente debidas.

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Si se reconoce que el régimen perdió poder adquisitivo y se dispone una recomposición de los haberes, debe examinarse cómo se actualiza el techo para que no neutralice esa reparación

Los fallos examinados cuestionan el artículo 1 de la ley 27.609 y difieren en el modo y el período de reparación.

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En los fallos examinados, la inflación aparece como parámetro de recomposición, sola o combinada con índices salariales. Algunas cámaras adoptan el IPC como referencia exclusiva; otras lo integran en una fórmula mixta.

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Las cámaras coinciden en que el deterioro inflacionario no podía ser ignorado; falta un criterio uniforme.

La palabra de la Corte

La Corte Suprema todavía no se pronunció sobre el fondo de la ley 27.609. Mientras tanto, la reparación depende de la jurisdicción donde se litigue: el criterio es conocido, pero es distinto en cada una.

Dos jubilados con el mismo haber pueden recibir reparaciones muy diferentes según la cámara que les toque.

Entre la sanción y el cambio de fórmula, los precios se multiplicaron por casi catorce y el haber sin bono, por alrededor de siete.

Dos jubilados con el mismo haber pueden recibir reparaciones muy diferentes según la cámara que les toque

La movilidad mensual por IPC vigente desde 2024 no recompone, por sí sola, lo perdido durante el período anterior: actualiza una base que ya había quedado rezagada.

Las cámaras coinciden en la necesidad de considerar la inflación; falta que la Corte establezca un criterio común para reparar ese daño.

El autor es abogado de la Universidad Nacional del Sur