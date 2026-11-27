Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin acordaron la reforma de la ONU en la Cumbre del 20 de noviembre de 2026. (Vyacheslav Prokofyev/Pool Foto vía AP)

Guardar

En la reciente Cumbre entre Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin (20 de noviembre de 2026) acordaron la necesidad de reformar la Organización de las Naciones Unidas. Al no incluir la Declaración de Shenzhen una mención expresa al Consejo de Seguridad (CSNU) deja abierto un interrogante sobre el verdadero alcance de la iniciativa. También la ausencia de una referencia concreta a la controvertida prerrogativa del veto, el propósito de impulsar una reforma puede tender a una reestructuración administrativa que deje intacto el principal mecanismo de concentración de poder dentro de la organización que ha sido una de las causas de su parálisis y pérdida de credibilidad.

Desde 1945 hasta noviembre de 2026 los cinco Miembros Permanentes (Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido y Rusia) han vetado aproximadamente 332 resoluciones sin mencionar los proyectos retirados ante la amenaza del uso eventual del veto o los que han sido aplicados en las distintas rondas de selección del Secretario General de la ONU (strawpoll). Según el registro histórico de la ONU, Rusia/Unión Soviética utilizaron el veto en 164 ocasiones, Estados Unidos 95, Reino Unido 32, China 23 (1 corresponde a la República de China antes de 1971) y Francia 18.

PUBLICIDAD

En este contexto es natural preguntarse qué sentido tendría una reforma que no incluyera principalmente al órgano que, cuando más se lo necesita, encuentra crecientes obstáculos para adoptar decisiones. La guerra en Ucrania es un ejemplo ya que uno de los protagonistas es, al mismo tiempo, Miembro Permanente y posee la facultad de veto para impedir resoluciones para poner fin al conflicto. Una situación igualmente paralizante se presenta en los distintos conflictos en Medio Oriente, donde las diferencias entre las potencias con derecho a veto dificultan respuestas comunes.

En esos escenarios, la seguridad colectiva queda condicionada por quienes según la Carta de San Francisco tienen la responsabilidad primordial de garantizar la seguridad internacional. El privilegio del veto termina siendo en la práctica un instrumento de inmovilismo. Por lo tanto, la necesidad de reformar el CSNU no es una cuestión teórica ni un simple debate sobre procedimientos diplomáticos. Un órgano creado para evitar y prevenir las guerras no puede convertirse en espectador, como viene ocurriendo en la última década.

PUBLICIDAD

En este marco, si el objetivo de la reforma de la ONU es construir una institución multilateral más representativa y eficaz, necesariamente se debe discutir la distribución de poder dentro del CSNU. Y con este fin es indispensable revisar los propios fundamentos de su creación, sus reglas, limitar los privilegios que obstaculizan su funcionamiento y avanzar hacia una representación más equitativa y construir mecanismos que permitan actuar con determinación cuando la paz y la dignidad humana están comprometidas.

Sin embargo, la mayor paradoja es que la reforma depende del consentimiento de las cinco potencias que concentran el poder de veto. Y allí aparece el primer obstáculo. Cualquier modificación a la Carta de la ONU requiere, según el artículo 108, la ratificación de dos tercios de los Estados miembros, incluidos todos los integrantes permanentes del CSNU. Frente a esta circunstancia, ha llegado el momento de revitalizar con urgencia las iniciativas y coaliciones que buscan modificar esta realidad.

PUBLICIDAD

Resulta difícil aceptar en el siglo XXI que la seguridad internacional esté subordinada a equilibrios estratégicos o que una sola potencia pueda bloquear decisiones cuando están en juego la seguridad colectiva. La ONU necesita recuperar el sentido profundo de su creación y cualquier reforma exige algo más que modernizar procedimientos o suprimir algunos órganos subsidiarios. Es de esperar que la coincidencia entre Trump, Xi y Putin abra un proceso de diplomacia responsable para construir un orden multilateral más dinámico, transparente y democrático.