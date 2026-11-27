Una de las tarjetas metálicas del nuevo servicio

Guardar

Banco Galicia lanzó Éminent élite, un nuevo segmento de banca preferencial orientado a clientes que, para acceder al rango más alto de servicios, deben tener ingresos por más de USD 25.000 mensuales o más de USD 500.000 de inversión en el banco.

La propuesta suma ejecutivos dedicados, asesoramiento en inversiones y una oferta de tarjetas metálicas, experiencias y productos financieros diferenciados, e incorpora un modelo de atención más personalizado, con acceso a especialistas en inversiones y diferentes alternativas de productos y servicios de acuerdo con el perfil de cada cliente.

PUBLICIDAD

La iniciativa amplía la segmentación de Galicia dentro de su banca para individuos, sin modificar la propuesta vigente de Éminent. La entidad prevé contactar de manera progresiva a los clientes elegibles durante los primeros días de diciembre para presentarles la nueva alternativa. Según estimaciones del banco, cerca del 30% de sus más de 700.000 clientes Éminent cumpliría con las condiciones de acceso.

La decisión de crear un segmento diferenciado responde a una divergencia que el banco fue observando con el tiempo. “A medida que fue pasando el tiempo, notamos que las necesidades y la evolución de los clientes empezaron a ser cada vez más distintas”, explicó Juan Ignacio Talento, Managing Director Retail Banking de Galicia.

PUBLICIDAD

Talento ilustró la diferencia con un ejemplo concreto: mientras un cliente Éminent élite puede aspirar a reservar en un restaurante de tres estrellas Michelin, un cliente Éminent puede preferir opciones más informales. Agrupar ambos perfiles bajo una misma oferta, señaló, implicaría ofrecer a cada uno cosas que puede no tener demasiado sentido. La misma lógica aplica a los productos crediticios: donde Éminent puede estar más asociado a créditos para primera vivienda, Éminent élite apuntará a financiamiento para segunda vivienda y soluciones vinculadas al patrimonio del cliente.

Cuatro ejes

El servicio pone foco en la atención, el asesoramiento para inversiones, soluciones personalizadas y tarjetas de crédito premium. Este es el detalle de cada una:

PUBLICIDAD

Modelo de atención. Asigna a cada cliente un ejecutivo dedicado con mayor capacidad de resolución. “Estamos multiplicando la cantidad de asesores y la tecnología que usan para que un ejecutivo te pueda resolver toda la vida bancaria”, describió Talento. El objetivo es que ese referente pueda anticiparse a las necesidades del cliente y articular con los distintos especialistas del banco.

Según estimaciones del banco, cerca del 30% de sus más de 700.000 clientes Éminent cumpliría con las condiciones de acceso para el nuevo segmento

Asesoramiento en inversiones . Acceso a un especialista que brindará perspectiva sobre dónde y en qué invertir, con recomendaciones ajustadas al perfil y los objetivos de cada usuario. Talento adelantó que, de manera progresiva, se habilitará un portafolio más amplio con alternativas de inversión globales.

Soluciones personalizadas . Créditos vinculados al patrimonio, hipotecarios para segunda vivienda y seguros con coberturas específicas. Esta oferta irá evolucionando y la intención es que alcance no solo al titular de la cuenta, sino también a su grupo familiar y a sus empresas.

Tarjetas metalizadas. El cuarto eje es el más visible del programa. Incorpora nuevas tarjetas Black de Visa, Mastercard y American Express, junto con las versiones metálicas Visa Infinite Private y Mastercard World Legend, ambas sin límite preestablecido y con la mejor tasa de aprobación del mercado, según afirmó el banco. Todas las tarjetas metálicas incluyen servicio de concierge para reservas en restaurantes, acceso a salas VIP en aeropuertos de Argentina y del exterior, y gestiones vinculadas al estilo de vida del cliente. El paquete se completa con coberturas de asistencia en viaje y una agenda de experiencias en polo, golf, tenis, rugby, cultura y entretenimiento, que se irán anunciando a medida que surjan los eventos.

“A medida que fue pasando el tiempo, notamos que las necesidades y la evolución de los clientes empezaron a ser cada vez más distintas”

— ¿Dónde se ubica Élite frente a otras propuestas similares del mercado?

— Private bank es un servicio que ya tenemos con asesores de banca privada. Los de banca privada van a ser los Éminent élite tarjeta metálica, y no será solo de inversiones: todo el servicio se va a robustecer. Además, van a tener un ejecutivo que resuelva el 100% de la vida en el banco. Cualquier cosa que el cliente necesite se la puede pedir a esa persona: viajes, temas con la tarjeta o lo que necesite.

— ¿Cuáles son las condiciones de acceso y qué costo tiene el programa?

— Si el cliente gana más de USD 5.000 por mes o tiene más de USD 100.000 inversión con nosotros, pasa a Éminent élite. Si gana más de USD 25.000 o más de USD 500.000 de inversión, pasa a ser Éminent élite tarjeta metálica. El servicio estará 12 meses bonificado y luego, si el cliente cumple con ciertas condiciones de consumo, va a seguir bonificado. Si no, la tarjeta metálica tiene un costo de $150.000 por mes, un precio hipercompetitivo.

PUBLICIDAD

— ¿Buscan que los clientes de este servicio premium centralicen todas sus inversiones en Galicia?

— La idea es que centralice todo con el banco porque la oferta es muy buena y competitiva en el mercado. No se lo pedimos desde el día cero, porque desarmar posiciones muchas veces lleva tiempo. Hay un tiempo para migrar inversiones, pero mientras lo va haciendo puede disfrutar de los beneficios.

“Van a tener un ejecutivo que resuelva el 100% de la vida en el banco”

El proceso de incorporación ya comenzó de manera acotada. A principios de noviembre, Galicia inició el contacto con los clientes de banca privada para presentarles Éminent élite tarjeta metálica, una modalidad de acceso exclusivo por invitación. A partir del lanzamiento formal, cualquier cliente podrá solicitar el programa desde la aplicación del banco y verificar si cumple con las condiciones requeridas.

PUBLICIDAD

Respecto a la competencia con la banca internacional, Talento señaló que la entidad ya opera con vehículos de inversión en Argentina y en el exterior, y que sus asesores están preparados para recomendar opciones teniendo en cuenta la carga impositiva final. “Estamos listos para competir. De hecho, hoy ya lo hacemos”, afirmó.

— ¿Qué oportunidades ven en el mercado para lanzar este servicio ahora?

— Vemos que las necesidades de los clientes empezaron a sofisticarse y diferenciarse, por eso esta solución reúne todo lo que pueden encontrar en distintas soluciones de manera parcial. Para el banco, tener dos opciones nos permite llegar mejor a cada uno de ellos. Hay opciones de inversión o seguros, pero sin lifestyle. Con Éminent élite, va a poder encontrar todo lo que necesite para resolver su vida financiera, mucho foco también en el lifestyle.

PUBLICIDAD

El evento de lanzamiento se realizó ayer en el Campo Argentino de Polo, con la presencia de unos 300 clientes e invitados especiales.