"Asesinadas. Silenciadas. Hartas", describía uno de los carteles de la marcha del 3 de junio en la Plaza del Congreso, en la 11a. marcha federal convocada por el colectivo Ni Una Menos /FOTO NA: DAMIAN DOPACIO

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Las muertes de las mujeres son pocas. No les creo. No hay violencia de género. Un femicidio no merece ni un minuto de silencio. Son exageradas. Son mentirosas. Se victimizan. Gastar plata en las mujeres es tirar la plata. Son gastadoras hasta si las violan o las amenazan.

Votamos en contra de defender a las chicas de la violencia digital. Nos abstenemos de sumar esfuerzos en evitar la agresión a las niñas. Vamos a mandar a la cárcel a las mujeres que denuncien. Se tienen que derogar las leyes que condenan a los que golpean. Se tiene que anular la tipificación de femicidio. Las que matan por ser mujeres son las menos.

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Estos argumentos los dicen en el Congreso, en la ONU, en la televisión, en las redes, en el Senado, en la justicia, en la calle y en las casas dónde la soltada de mano a las mujeres envalentona la levantada de mano. ¿Qué pasa que se niega la violencia? ¿Ya no duele? ¿Ya no interesa? ¿Ya no conmueve? ¿Ya no mueve? ¿Ya no importa la violencia contra mujeres y niñas?

El Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven y la Universidad Nacional del Delta alertó que en el 2026 hubo 373 intentos de femicidios

El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, demostró que el movimiento de mujeres en Argentina, América Latina y Europa, es más fuerte de lo que se ve y que no va a bajar los brazos para evitar que las mujeres se puedan seguir levantando después de ser tiradas al piso, golpeadas contra una pared o insultadas en su casa.

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Y, especialmente, que las muertes de mujeres, lesbianas y trans, son muertes evitables que hay que intentar evitar y que no hay que dar por naturales como si -de vuelta- se aceptara que sucedan entre cuatro paredes, sin que nadie haga nada, como si fueran por pura pasión y por la inercia de la emoción violenta.

En Argentina el presupuesto para prevenir y atender a las víctimas de violencia de género se redujo un 89% desde 2023, según Amnistía Internacional. Desde 2025 que no hay ninguna mujer que haya ingresado al Programa Acompañar creado para que las víctimas cobren una asignación para poder salir del círculo de la violencia.

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También el Programa Patrocinar, destinado al acompañamiento de niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual, no admitió a nadie durante 2025. ¿No hay más abusos, golpes, ni maltratos o no hay más acompañamiento para las personas abusadas, golpeadas y maltratadas?

Mumalá contabilizó 266 femicidios en 2026 y, al menos 3, estaban embarazadas y el 41% eran madres

En principio, no se las acompaña. Y casi, tampoco, se las escucha. La Línea 144 redujo un 45% su planta operativa con la reducción a la mitad de la capacidad de escucha y derivación. Además, cerraron 7 de cada 10 Centros de Acceso a la Justicia desde 2023, reduciendo las posibilidades de contar con orientación y asistencia jurídica.

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Los discursos en redes, las políticas públicas y las decisiones internacionales muestran un retroceso. Pero la temperatura en la calle no bajó. La violencia de género sí importa. Aunque parezca que ya no tiene peso social por los retrocesos diplomáticos y los discursos misóginos en redes sociales.

A pesar de todo lo que se escucha y lo que sucede, de todas maneras, en Argentina, se realizaron 234 marchas para exigir justicia en lo que va del 2026, según el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez. La televisión, Instagram o el Congreso tal vez no lo ven, pero la indignación sigue encendida.

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En Argentina, en 2026, 282 hijas e hijos se quedaron sin madres como consecuencia de los femicidios, según el relevamiento de "La Casa del Encuentro"

En su informe de noviembre del 2026 resaltan que en todo el año ya se cometieron 269 femicidios y travesticidios; 219 tentativas de femicidios y que hay 324 hijos e hijas que quedaron huérfanas. Si la sociedad quiere que las mujeres sean madres (con fuertes discursos a favor de auemntar la tasa de natalidad) no se puede ser indiferente cuando los hijos e hijas pierden a su mamá como consecuencia de la violencia machista.

“La tasa de femicidios aumentó un 35% como consecuencia de que ya se registraron 50 femicidios más que a esta altura del año en 2025”, resaltan. La tasa anual del 2025 fue de 0,85% y, al 24 de noviembre del 2026, es de 1,14%.

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El año pasado se perpetró 1 femicidio cada 40 horas y, actualmente, cada 29 horas. “La máquina femicida se aceleró”, subrayó el Observatorio Lucía Pérez. “Surgen dos ejes que cobraron mayor presencia: la situación económica, las deudas y los discursos de odio”.

El Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez remarca: "La tasa de femicidios aumentó un 35% como consecuencia de que ya se registraron 50 femicidios más que a esta altura del año en 2025"

Por su parte, el Observatorio de femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, contabilizó 251 femicidios y asesinatos vinculados de mujeres y niñas, 11 trans/travesticidios y 30 crímenes vinculados de varones y niños (hijos, padres, nuevas parejas u hombres que intentan protegerlas), del 25 de noviembre de 2025 al 22 de noviembre de 2026.

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El Observatorio “Adriana Marisel Zambrano”, de La Casa del Encuentro, apunta: “Las violencias hacia las mujeres, niñas, adolescentes y diversidades aumentan exponencialmente ante la negación, la mentira y la despreocupación de un Estado. Sentimos vergüenza y dolor al ver que tanto los femicidios como los intentos ascienden a cifras nunca vistas en nuestro país”.

El 88% de las mujeres atravesaron situaciones de violencia, según el Índice de Concientización sobre la Violencia contra las Mujeres 2026, una investigación impulsada por Fundación Instituto Natura, Avon y la consultora Quiddity y presentado el 18 de noviembre.

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En noviembre hubo un femicidio cada 25 horas, según el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven y la Universidad Nacional del Delta

Por su parte, el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, junto a la Universidad Nacional del Delta, alertó sobre 273 víctimas letales de violencia de género, con 222 femicidios directos, 32 femicidios vinculados, 9 travesticidios / transfemicidios y 10 instigaciones al suicidio, entre el 1 de enero y el 20 de noviembre de 2026.

Pero además de los asesinatos concretados están los que casi quitan la vida con 373 intentos de femicidio y femicidio vinculado. “Advertimos sobre el recrudecimiento de las violencias machistas y los ataques de odio contra el colectivo LGBTIQ+”, destacan.

“Al retroceso se suma una amenaza: la Corte Suprema debe resolver un planteo en la causa por el femicidio de Julieta González que podría restringir la aplicación del agravante de femicidio a los crímenes cometidos por parejas o exparejas. No se trata solamente de una discusión jurídica: está en juego cómo la justicia reconoce, investiga y sanciona la violencia femicida”, advierte el Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven.

El 25N se conmemora en todo el mundo. En este caso, una marcha en el alto, en Bolivia /REUTERS/Claudia Morales

En el Congreso de la Nación quieren tratar la ley de falsas denuncias o el entierro definitivo de la posibilidad de denunciar abusos sexuales. Es la amenaza latente que las leyes no van a ayudar a encarcelar al violador sino a quién es violada.

Intentar callar a las mujeres que hablan, a las que marchan, a las que piden protección es el colmo de la crueldad y la tierra final sobre los cuerpos que no importan.

Solas. Desprotegidas. Silenciadas. Ignoradas. Negadas. Invisibilizadas. Ninguneadas. Desfinanciadas. Amenazadas. Empujadas. Burladas. Calladas. Saboteadas. Así están las mujeres.

La historia es larga y, a pesar del retroceso, las mujeres no van a ser calladas para siempre. Pero ahora el pie está sobre el pecho y las puertas cerradas para quienes necesitan pedir ayuda y salir de la violencia que las acorrala.

Vamos a volver a abrir la puerta y decirles que sí, que vuelven a estar a salvo, escuchadas, protegidas y respetadas. Las mujeres sabemos que de la violencia se sale. Y de la negación de la violencia también vamos a salir.