FILE PHOTO: A person carries a Christmas bag after buying some items in a holiday market featuring artisans from around the world at Bryant Park in New York City, U.S., November 16, 2025. REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo

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La decisión más importante de esta campaña navideña de 2026 se toma en casa. Antes de pensar en hacer un regalo o planificar un viaje, es conveniente calcular el coste del hogar hasta enero. Los alimentos más caros y unas tarifas para el gas más elevadas, conjuntamente con las previsiones de El Niño costero, pueden hacer que una parte del dinero que normalmente se destina a celebrar haga más falta en la despensa, para una cuota o para una reparación de la casa.

En octubre de 2026, la inflación anual alcanzó el 4,83 % a nivel nacional y el 5,25 % en Lima Metropolitana, valores que superan el rango objetivo del Banco Central de Reserva, situado entre el 1 % y el 3 %. También en octubre, a nivel nacional, los alimentos y las bebidas no alcohólicas aumentaron un 1,49 %; los combustibles, un 4,1 %; y el gas doméstico, un 1,2 %. Un hogar que mantiene sus ingresos ve reducida la posibilidad de realizar gastos en Navidad y Año Nuevo.

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La aceleración de la inflación en la primera quincena de noviembre elevó el precio de la canasta básica. Crédito: Galo Cañas / Cuartoscuro

El Niño también entra en el presupuesto familiar

El informe correspondiente al 30 de octubre, emitido por el ENFEN, mantuvo la alerta por el fenómeno de El Niño costero y previó un aumento de las lluvias en la costa norte y central, incluso en algunas zonas de la sierra occidental, así como posibles problemas en el abastecimiento alimentario para algunas familias, que podrían resultar las más perjudicadas dependiendo de si las lluvias afectan sus cultivos o incluso las carreteras. Existe también el riesgo de aumentos temporales de precios en los alimentos provenientes de ciertos mercados, dependiendo del estado de las vías. Para las familias del entorno, la afectación indirecta es clara. Una fuga de agua o una parada en los trabajos pueden significar el agotamiento del dinero que las familias fueron ahorrando para los gastos del mes.

El Niño costero eleva el riesgo de lluvias y problemas de abastecimiento en la costa peruana

Tres prioridades antes de gastar en Navidad

1. Separar primero el dinero para los gastos básicos y los compromisos de enero.

Una familia de clase media que haga compatibles los gastos de comida y transporte con los del alquiler o la hipoteca y, además, con las deudas y los gastos escolares que lleguen enseguida debe poder contar con un presupuesto para las Navidades que surja del saldo que queda después de haber pagado esas obligaciones. En el supuesto de que sí haya gratificaciones, es conveniente acordar previamente la cifra de esos ingresos que se reservará para las compras.

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2. Reservar efectivo para imprevistos y atender la vivienda según el riesgo de la zona.

Según el lugar, reparar el techo o arreglar una filtración se verá como una opción prioritaria por encima de renovar un electrodoméstico o de irse de viaje. La emisión de avisos por parte del Senamhi y las advertencias que puedan dar las autoridades locales nos ayudarán a decidir qué hacer y cuándo hacerlo.

3. Poner un tope a la celebración y comparar el costo final.

Repartir los costos de la cena, pactar un importe para los regalos y comparar los precios de los alimentos por kilo o litro permite limitar el gasto sin renunciar a la posibilidad de tener esa reunión. Si se decide igualmente comprar a crédito, viene bien revisar la tasa de costo efectivo anual (TCEA) y el importe total que se debe pagar, así como comprobar que la cuota entra en el presupuesto de los próximos meses.

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Antes de comprar, resulta conveniente preguntarse cuánto margen quedaría si en enero los gastos de la casa aumentaran o si hubiera una avería. El resultado de esta cuenta contribuye a fijar un presupuesto para celebrar con tranquilidad y entrar al año nuevo con los compromisos cubiertos.

En resumen, nuevamente, la cultura financiera resulta fundamental en una campaña navideña marcada ahora por el fenómeno de El Niño y un incierto 2027.

Edmundo Lizarzaburu.