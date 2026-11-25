Pescadores peruanos realizan faenas en una pequeña embarcación en el marco de las ayudas económicas otorgadas por el Gobierno. (Agencia Andina)

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El pasado 21 de noviembre se publicó el Decreto de Urgencia N.º 0192026, que establece medidas extraordinarias para atender los efectos que el Fenómeno El Niño 20262027 podría generar sobre los trabajadores de la pesca de mayor escala, los pescadores artesanales y la infraestructura de desembarque. Entre ellas se encuentran mecanismos para facilitar el acceso al crédito de trabajadores dependientes, un bono de S/ 1,500 para pescadores artesanales y la autorización para que el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero ejecute intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo en desembarcaderos pesqueros artesanales.

La decisión responde a que las condiciones oceanográficas asociadas a El Niño pueden modificar la disponibilidad, distribución y captura de los recursos hidrobiológicos, con efectos sobre las faenas, el abastecimiento de materia prima y los ingresos de quienes dependen de esta actividad. A ello se suman los riesgos que las lluvias, inundaciones y otros eventos asociados pueden representar para la infraestructura pesquera.

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Varios pescadores manipulan cajas con pota en un muelle artesanal de Perú en medio de la escasez de recursos atribuida al Fenómeno El Niño. (Agencia Andina)

Detrás de cada embarcación hay trabajadores, familias y comunidades cuya economía depende, en buena medida, de la continuidad de las actividades pesqueras. Sin embargo, más allá de los instrumentos aprobados, la norma deja una pregunta que merece atención. ¿Quiénes podrán acceder efectivamente a estas medidas cuando más las necesiten?

En el caso de los trabajadores dependientes de empresas con embarcaciones pesqueras de mayor escala, el decreto establece condiciones verificables. Entre ellas, figurar en la planilla electrónica, mantener un vínculo laboral vigente y acreditar determinados periodos de actividad, además de cumplir con la clasificación crediticia exigida. Es decir, no se trata de una entrega directa de dinero, sino de facilitar el acceso a créditos mediante una cobertura parcial del riesgo crediticio.

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Varios pescadores artesanales arrastran una embarcación hacia la orilla en una playa de la costa de Perú afectada por el fenómeno El Niño. (Agencia Andina)

Para los pescadores artesanales, el mecanismo es distinto. El bono extraordinario asciende a S/ 1,500, que se entregará en dos armadas de S/ 750. Pero el acceso también está sujeto a condiciones. La norma exige que el pescador se dedique formalmente a la actividad, esté incluido en el padrón de beneficiarios y no sea beneficiario de programas sociales. Para elaborar ese padrón se utilizará información de los gobiernos regionales y de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, además de verificaciones a cargo de Reniec y del Midis.

Aquí aparece una dificultad, en la pesca artesanal existen personas que desarrollan actividades vinculadas al sector y que no necesariamente se encuentran plenamente incorporadas en los registros administrativos. Si la identificación de beneficiarios depende de la información disponible, quienes no figuren en ella pueden tener mayores dificultades para acceder a las medidas, aun cuando sus ingresos también se vean afectados por el fenómeno.

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Varios pescados descansan sobre un mostrador mientras un rótulo televisivo informa sobre la reducción de las capturas en Perú debido al fenómeno de El Niño.

No se trata de cuestionar la necesidad de establecer requisitos ni de verificar el uso adecuado de los recursos públicos. Es razonable que una subvención financiada por el Estado tenga criterios objetivos de acceso. La cuestión es otra. ¿Qué ocurre con quienes desarrollan una actividad económica real, pero permanecen fuera de los mecanismos que permiten al Estado reconocerlos?

Durante mucho tiempo, la formalización se ha abordado principalmente desde el cumplimiento de obligaciones, permisos y requisitos administrativos. Sin embargo, también tiene una dimensión que suele recibir menos atención. Estar registrado permite acreditar una actividad, acceder a determinados servicios y ser considerado en el diseño y ejecución de políticas públicas. Cuando sobreviene una emergencia, esa posibilidad puede marcar una diferencia concreta.

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Tres pescadores artesanales recogen una red de pesca a bordo de una embarcación en la costa del Perú ante los efectos del fenómeno El Niño en los recursos marinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto no significa que la formalización resuelva por sí sola los efectos de El Niño ni que todos los pescadores enfrenten las mismas condiciones. El último comunicado del ENFEN, del 13 de noviembre, advierte escenarios diferenciados para los recursos pesqueros. Mientras la anchoveta presenta núcleos de concentración cercanos a la costa y una distribución más profunda de lo habitual, se prevé disponibilidad de samasa en el norte del litoral y de otras especies en distintos sectores de la costa. Estas variaciones exigen respuestas que consideren las particularidades de cada pesquería y no partan de la idea de que el impacto será uniforme.

El Niño plantea, por tanto, un desafío. Se necesitan infraestructuras preparadas, mecanismos de apoyo oportunos y políticas capaces de reconocer la diversidad de quienes participan en la actividad pesquera. La emergencia puede hacer visible una brecha que existe desde antes. La distancia entre quienes desarrollan una actividad y quienes el Estado tiene efectivamente identificados.

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Porque la capacidad de respuesta no comienza cuando se aprueba un bono o se habilita una línea de crédito. Empieza mucho antes, cuando existen condiciones para que quienes forman parte de la actividad pesquera sean reconocidos e incorporados en las decisiones públicas que también determinarán su capacidad de afrontar una crisis.