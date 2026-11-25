Una mujer sentada frente a una computadora portátil recibe gotas de tinta oscura que brotan de la pantalla como representación de la violencia digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

No lo grabaste. No diste tu consentimiento. Pero un video íntimo tuyo circula en internet y todos creen que eres tú. ¿Quién responde por el daño cuando un video manipulado se vuelve viral? Para muchas mujeres, esta situación es una forma de violencia digital que vulnera su intimidad y puede tener consecuencias en sus vidas. Hoy, una fotografía publicada en redes sociales puede ser suficiente para crear, mediante inteligencia artificial, imágenes o videos de contenido sexual que nunca existieron. Y aunque sean falsos, el daño que provocan es completamente real.

Los llamados deepfakes son una de las manifestaciones más inquietantes de esta realidad. Su capacidad para manipular rostros, voces y situaciones con un realismo cada vez mayor demuestra cómo una tecnología diseñada sin salvaguardas o mal usada puede convertirse en un instrumento de violencia. Lo paradójico es que estamos desarrollando herramientas capaces de crear imágenes casi indistinguibles de la realidad, pero seguimos teniendo dificultades para impedir que se utilicen para vulnerar a las personas. Y cuando estos contenidos se viralizan, desmentirlos no significa necesariamente reparar el daño.

PUBLICIDAD

Revisar el celular o controlar el dinero puede ser violencia contra la mujer (Imagen Ilustrativa Infobae)

No hablamos de casos aislados ni de simples conflictos en redes sociales. Un informe de ONU Mujeres de este año, encontró que el 6% de mujeres había sido víctima de deepfakes y el 41% se autocensuraba en redes sociales para evitar agresiones. Este último dato debería preocuparnos especialmente. La violencia digital no solo intimida, también puede conseguir que las mujeres dejen de participar en espacios que les pertenecen.

En el Perú, los Centros Emergencia Mujer y Familia atendieron 166 casos de violencia mediante tecnologías de la información y comunicación durante 2025, entre ellos, 30 correspondieron a menores de edad. Estas cifras no representan todos los casos que ocurren, pero evidencian una problemática que no podemos seguir minimizando. Detrás del ciberacoso, la suplantación de identidad, el chantaje sexual o la difusión no consentida de imágenes existen personas cuya seguridad y libertad están siendo vulneradas.

PUBLICIDAD

Desde la ciberseguridad, hemos aprendido a proteger sistemas, contraseñas y datos, pero ¿de qué sirve hablar de innovación si no somos capaces de proteger a quienes utilizan esas herramientas? La seguridad digital no puede reducirse a evitar que alguien acceda a nuestra información, también debe asumir el reto ineludible de impedir que nuestra identidad se convierta en un arma en manos de terceros.

Aquí hay una responsabilidad que empieza mucho antes de que ocurra una agresión: el diseño tecnológico. Necesitamos más mujeres creando estas herramientas y participando en las decisiones sobre su seguridad. No se trata únicamente de cerrar brechas de género, sino de incorporar experiencias capaces de revelar riesgos que otros equipos podrían pasar por alto. Una tecnología diseñada sin considerar distintas realidades difícilmente podrá responder a todas ellas.

PUBLICIDAD

Tampoco podemos seguir aconsejando a las mujeres que publiquen menos fotografías, oculten sus perfiles o abandonen las redes. ¿Por qué deberían ser ellas quienes renuncien a estos espacios? Las plataformas deben responder frente a los abusos y las autoridades necesitan mecanismos efectivos para investigar y proteger a las víctimas.

Este 25 de noviembre, en el Día Internacional de la Violencia Contra la Mujer, la reflexión debe ir más allá de condenar la violencia digital. Debemos cuestionar por qué seguimos tolerando entornos donde las mujeres tienen que limitar su libertad para sentirse seguras. Si para estar a salvo en internet una persona tiene que guardar silencio, entonces no estamos construyendo un espacio más seguro, estamos permitiendo que la violencia nos quite la voz.

PUBLICIDAD