El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (Marta Fernández/Europa Press)

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España en la jornada del domingo va a desterrar un socialismo prebendario, ineficaz y obsoleto. Lo va a hacer asqueada ante tanta corrupción, agraviada ante la falta de respeto mínimo a la integridad de una política asfixiada por un presidente maquiavélico que se transformó en el máximo exponente de la antipolítica. Más de uno dirá: ¡Pero si era un genio de la política, si era un prestidigitador con su imagen y palabra, si poseía carisma y si tenía ese garbo único de los farsantes! Pues si tiene todo eso que lo manden al octavo círculo del infierno con los fraudulentos y los políticos mentirosos, porque ya Dante los ubicaba allí hace más de siete siglos, pero que no se insista más con corromper esa función porque casi liquida para siempre la credibilidad de “lo político” en la madre patria. ¡Lo que habrá que trabajar en España para recuperar la dignidad de la política por culpa de este personaje!

Tiene fortuna España porque en la puerta de la desesperación colectiva da con un gallego inteligente, sobrio, severo, austero y honesto. No es poco para arrancar en medio de tanta oscuridad en que los sumió el Sanchismo con sus prostitutas, sus mequetrefes presos como banda delictiva (tipo “Buenos Muchachos”), con su ex José Luis Rodríguez Zapatero -en cuanto coleccionista de joyas con aroma venezolano- y varias delicias más que harían la tarde festiva a los aficionados a telenovelas.

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Los socialistas van a perder esta elección dominical por tanto desmán y tanto oprobio. Lo de Ceuta y Melilla (con Pedro Sánchez al sol y de vacaciones) fue el final de una temporada en la que acaeció de todo, hasta el tren que mató tantas vidas fue una señal inmisericorde de que la inercia socialista ya estaba enloqueciendo la vida a ese país. Agotados, fundidos y fundiendo a su nación, así han terminado los socialistas usando a la “vivienda” -que no resolvieron- como coreografía de una convocatoria para resolver lo que nunca les importó sinceramente. Les va a costar andar por las calles y no recibir algún epíteto incómodo. Ha sufrido demasiada gente la grosería socialista que resultó despiadada con los más débiles.

Un dato que sirve para pasar mensaje: el Partido Popular y VOX proclamaron su entendimiento previo: quien los vote sabe que de entrada tienen cámara compensadora y sumarán sus votos en el parlamento al ir por detrás de Alberto Núñez Feijóo en su investidura. Esta vez no habrá tramposos por la vuelta, ni amnistías, ni regalías. La amoralidad de la que habla Carles Puigdemont ya está probada.

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Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en el debate cara a cara (AP/Manu Fernández)

¿Está claro cómo lo frontal suma voluntades en cualquier formato y solo lo que marea los dispersa? ¿Está claro que solo si se dice la verdad los votos aparecen porque la gente no debe ser jamás engañada?

No son lo mismo las derechas españolas, pero ya no se avergüenzan de su vinculación, ni tienen rubores adolescentes por decir la verdad que serán gobierno y unirán fuerzas para avanzar con sus proyectos que arrinconan a la izquierda ultramontana con su discurso intolerante que impone la voluntad de elites pequeñoburguesas devenidas en Catones moralistas posmodernas.

El debate que protagonizaron los dos candidatos —a los latinoamericanos mirones— nos dejó una sensación fatal: la victoria de Núñez Feijóo fue apabullante, pero la seriedad de los temas, el no elevar la voz, el juego dialéctico como instrumento necesario para un conductor presidencial, la memoria imprescindible, el uso de la sutil ironía y la mentira denunciada con elocuencia -cuando aparece-, todo eso fue una pequeña obra shakespeariana que observada desde nuestro continente genera envidia ante lo burdo de nuestros debates americanos, plagados de folklorismo y petite histoire. Alberto Núñez Feijóo ese día selló su presidencia, con tono firme, con postura seria y con la mirada fija en construir un tiempo de consagración a la causa mayor de su país. Si alguno tenía dudas de él, las despachó con elegancia y sobrado de todo. No se requiere ser Cary Grant o Noah Wyle para seducir con la verdad. Solo se requiere la verdad.

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La victoria de Alberto Núñez Feijóo inaugura una nueva España, sin wokismo banal, sin frases hechas, sin un partido enquistado en el poder repitiendo consignas infantiles, con mil patologías, sin clase política acomodada, sin prepotencias de minorías, con inmigración ordenada y con deseos fervientes de recorrer una tarea de gobierno decente y con respeto por el ciudadano.

En tiempos indecentes, eso es encontrar agua bendita.