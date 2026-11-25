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La semana pasada participé en la COP31, celebrada en Antalya, Turquía. Como en cada conferencia climática, miles de representantes de gobiernos, organizaciones internacionales, científicos, empresas y sociedad civil se reunieron con una misión aparentemente compartida: acelerar la respuesta global frente a una crisis que no reconoce fronteras.

Sin embargo, el encuentro terminó dejando una pregunta profundamente incómoda: ¿cómo es posible que, después de tres décadas de negociaciones, todavía seamos incapaces de alcanzar consensos sobre las causas fundamentales del cambio climático?

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La COP31 concluyó sin un acuerdo político central. El denominado Pacto de Antalya naufragó ante las diferencias entre países sobre los combustibles fósiles, el financiamiento y la ambición climática. Mientras la ciencia advierte sobre riesgos cada vez mayores, la diplomacia internacional continúa debatiendo incluso cómo reconocer aquello que ya sabemos.

El problema no es la ausencia de evidencia. Es la ausencia de voluntad política para actuar sobre ella.

The partly empty hall at the closing plenary during the 2026 UN Climate Change Conference (COP31) in Antalya, Turkey, November 22, 2026. REUTERS/Murad Sezer

En 2023, durante la COP28, los gobiernos reconocieron la necesidad de transitar hacia el abandono de los combustibles fósiles. Tres años después, algunos países volvieron a resistirse a que estos aparecieran explícitamente en el acuerdo final. No estamos discutiendo un descubrimiento científico reciente. Estamos presenciando las consecuencias de intereses económicos y geopolíticos que siguen condicionando las decisiones colectivas.

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Pero reducir este fracaso exclusivamente a los combustibles fósiles sería insuficiente.

La segunda gran fractura continúa siendo el financiamiento. Los países más vulnerables a los efectos del cambio climático enfrentan costos crecientes por sequías, inundaciones, pérdidas agrícolas y destrucción de infraestructura, mientras las promesas internacionales siguen sin traducirse en recursos suficientes, accesibles y previsibles.

Existe una contradicción estructural: exigimos que las economías en desarrollo aceleren sus transiciones, pero no hemos construido mecanismos financieros capaces de acompañarlas con la escala, velocidad y justicia necesarias.

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Executive Secretary Simon Stiell returns to the plenary hall after speaking to the media at the 2026 UN Climate Change Conference (COP31) in Antalya, Turkey, November 22, 2026. REUTERS/Murad Sezer

La ambición climática sin financiamiento termina convirtiéndose en una declaración de intenciones.

Una tercera falla es institucional. El sistema multilateral ha sido fundamental para construir compromisos globales, particularmente el Acuerdo de París. Sería irresponsable desconocer estos avances o concluir que la cooperación internacional carece de valor.

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Sin embargo, un modelo que depende del consenso de casi 200 países, incluso cuando sus intereses son profundamente contradictorios, enfrenta limitaciones evidentes. Cuando la preservación del acuerdo mínimo se convierte en el objetivo principal, existe el riesgo de sacrificar precisamente la ambición que debería justificarlo.

Necesitamos reformar el multilateralismo climático, no abandonarlo.

Esto implica fortalecer la rendición de cuentas, acelerar la implementación de compromisos existentes y permitir que coaliciones de países dispuestos a avanzar movilicen inversiones, tecnologías y capacidades sin quedar permanentemente paralizadas por quienes prefieren mantener el statu quo.

People attend the closing plenary at the UN Climate Change Conference (COP31) in Antalya, Turkey, November 22, 2026. REUTERS/Murad Sezer

También debemos ampliar nuestra comprensión de lo que significa actuar frente al cambio climático. La transición energética es indispensable, pero igualmente lo es proteger los sistemas naturales que sostienen la seguridad hídrica, alimentaria y económica de nuestras sociedades. Bosques, humedales, cuencas y ecosistemas costeros no son asuntos periféricos: cumplen funciones esenciales para nuestra resiliencia colectiva.

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La acción climática y particularmente la conservación y regeneración de la biodiversidad necesita integrarse mucho más profundamente en las decisiones de infraestructura, inversión pública, política industrial y desarrollo económico.

El presidente de la COP31, Murat Kurum, aparece en una pantalla durante la sesión plenaria de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) en Antalya, Turquía, el 22 de noviembre de 2026. REUTERS/Murad Sezer

La COP31 también dejó avances técnicos e iniciativas de cooperación que merecen reconocimiento. Pero estos progresos no compensan la incapacidad de alcanzar un acuerdo político a la altura de la emergencia.

La verdadera medida del éxito de una cumbre climática no debería ser cuántas personas participaron, cuántos compromisos se anunciaron o cuántas declaraciones se publicaron.

Debería ser cuánto aumentó nuestra capacidad colectiva para evitar daños, proteger vidas y transformar las estructuras económicas que alimentan la crisis.

Antalya nos deja una advertencia: el cambio climático avanza a la velocidad de la física, mientras nuestra respuesta colectiva continúa limitada por la velocidad de la política.

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Y la naturaleza no negocia plazos, excepciones ni consensos.