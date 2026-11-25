Diego Maradona murió el 25 de noviembre de 2020

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Maradona transcurrió su vida rodeado de gente. Puertas adentro, todos querían estar con él. Lo que generó afuera es historia: su fútbol lo llevó a conquistar multitudes desde muy temprana edad, se ganó el apodo de astro mundial y el amor de sus fanáticos fuera a donde fuera. A él le encantaba. Y disfrutaba tanto de la compañía que padecía cuando tenía que estar solo. Por eso la gran injusticia para Diego es que haya muerto en soledad. A tal punto que ni los enfermeros que debían cuidarlo se dieron cuenta.

El 25 de noviembre de 2020, hace seis años, Maradona pasaba a la inmortalidad en una casa ubicada en la calle más lejana de un barrio privado de la localidad de Tigre. Su corazón dejó de latir sobre una cama acomodada dentro de un playroom que simulaba ser una habitación. Ni siquiera era su hogar; la vivienda había sido alquilada hace solo 15 días para una internación domiciliaria y estaba muy lejos de los lujos entre los que supo vivir el Diez.

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El día de su fallecimiento, solo había cuatro personas en la casa: su cocinera, su sobrino, un custodio y una enfermera. Diego murió entre la madrugada y la mañana de ese miércoles, pero su muerte pasó inadvertida hasta el mediodía porque durante todas esas horas nadie entró a ver cómo estaba.

Los días anteriores tampoco tuvo demasiada compañía. Maradona estaba en esa casa para tratar su adicción al alcohol y su psicólogo le había recomendado a sus allegados darle espacio ya que atravesaba cambios abruptos de humor por la abstinencia. Así, pasó sus últimas dos semanas con pocas visitas y rodeado mayormente del personal que vivía con él o de los médicos que iban a revisarlo.

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Fanáticos en la puerta de los tribunales de San Isidro pidiendo Justicia por el Diez

Dos días antes de morir, Diego empezó a aislarse: se encerró en su habitación, dejó de comer, ya no quería bañarse ni hablar y se limitaba a dormir. El 25 de noviembre de 2020 no despertó. Pasadas las 12 del mediodía, el mundo conoció la noticia. Luego se supo que el Diez había agonizado durante largas horas y nadie lo detectó.

La abrupta desmejora de Maradona y su muerte repentina derivaron en una investigación contra los profesionales de la salud que estaban a cargo de él. Se imputó a ocho personas por homicidio simple con dolo eventual. Es decir: para la Justicia, en un principio, todos se habían representado la posibilidad de que muera y aún así lo dejaron librado a su suerte.

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Los imputados fueron su médico personal Leopoldo Luque, su psiquiatra Agustina Cosachov, su psicólogo Carlos Díaz, la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini (que gestionó la internación domiciliaria), el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, los enfermeros Gisela Madrid y Ricardo Almirón, y un médico clínico interconsultor, Pedro Di Spagna.

La enfermera Gisela Madrid fue quien estuvo en la casa durante la mañana de la muerte. Ella no entró a ver a Maradona hasta el mediodía porque tenía una mala relación con el paciente. Solamente ingresó a la habitación para hacerle las maniobras de reanimación cuando ya era tarde. Ella eligió ser juzgada en un juicio por jurados que todavía no tiene fecha.

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Los otros siete acusados enfrentaron, insólitamente, dos procesos. El primero fue en 2025, cuando comenzó el debate oral en los tribunales de San Isidro y ocurrió un escándalo judicial sin precedentes que, quizás, solo pudo haber pasado en el juico por la muerte de Maradona: una de las juezas, Julieta Makintach, fue descubierta intentando grabar un documental del proceso. Era el caso más mediático de su carrera, iba a quedar inmortalizado. Pero la terminaron destituyendo y el juicio volvió a foja 0.

El tribunal que resolverá el juicio por la muerte de Diego (Foto: Adrián Escandar)

Comenzó nuevamente en abril de este año. Duró unos seis meses y se escucharon más de 100 declaraciones, incluyendo las de las hijas de Diego, Dalma, Gianinna y Jana, que le contaron a los jueces cómo vieron desmejorar a su padre y su impotencia por recibir poca información de los médicos sobre la salud de él.

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También declararon todos los imputados, que defendieron su rol en el equipo médico de Maradona. En particular, Leopoldo Luque dijo que él no estaba a cargo de la internación domiciliaria donde murió, Agustina Cosachov aseguró que ella exigió que la casa tenga el mejor equipamiento para tratarlo, pero que la prepaga no se lo dio y Carlos Díaz demostró que apenas lo conocía al Diez y que sus recomendaciones no eran tenidas en cuenta.

Lo que quedó en claro es que el dispositivo médico donde Diego pasó sus últimos días no estuvo a la altura de Maradona. Fue deficiente, no estaba preparado para atender una emergencia como la que ocurrió y la comunicación entre enfermeros, médicos y familiares tenía graves errores que no permitían que nadie supiera con certeza lo que ocurría dentro de esa casa de Tigre.

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Al final del juicio, solo fue absuelto el médico clínico interconsultor Pedro Di Spagna, que solo había ido una vez a la internación domiciliaria, no conocía a Diego y no había pruebas contra él. A Luque y Cosachov la fiscalía los acusó de homicidio simple con dolo eventual y pidió 12 y 8 años de prisión respectivamente más inhabilitación para ejercer. Por el mismo delito acusaron a Nancy Forlini, la coordinadora de la prepaga, quien también podría recibir hasta 10 años de cárcel.

Parte de la causa por la muerte de Diego Maradona (Fotografía: RS Fotos)

Los tres fueron señalados por el Ministerio Público Fiscal de San Isidro como quienes tenían una mayor responsabilidad en el esquema de atención que se montó para la internación domiciliaria.

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Los otros tres imputados, el psicólogo Carlos Díaz, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón, fueron acusados de homicidio culposo. La Fiscalía pidió cinco años de prisión para Díaz y cuatro años de cárcel, junto con ocho años de inhabilitación profesional, para Perroni y Almirón.

En el caso de Díaz, sin embargo, la acusación no fue unánime: las querellas de Jana Maradona y de las hermanas del exfutbolista solicitaron su absolución al considerar que no se acreditó su responsabilidad penal en la muerte.

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El Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro dará a conocer el veredicto sobre los seis acusados el 22 de diciembre, a las 12.