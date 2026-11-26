El autor plantea que es necesario un cambio en la legislación que regula a las preparas. EFE/Aitor Pereira

Guardar

La participación de la Justicia para discernir sobre cuestiones que tienen que ver con la salud, debería ocurrir en casos excepcionales. Sin embargo, a juzgar por el crecimiento de los amparos en materia sanitaria y los casos que escalan a instancias superiores, daría la impresión de que la vía judicial paso a ser la regla para resolver estos conflictos.

El fallo por unanimidad de la Suprema Corte de Justica de la Nación del 19 de noviembre de 2026, declarando inconstitucional dos artículos 267 y 269 del DNU 70-2023, que eliminaban la autorización que requerían las empresas de medicina prepaga para aumentar las cuotas, vuelve sobre el texto original de la ley.

PUBLICIDAD

Esto implica que cada nuevo incremento de la cuota deberá contar con la aprobación de la autoridad de aplicación y deberá estar fundado según las variaciones de la estructura de costos y guardar razonabilidad con el cálculo actuarial de riesgos

Vale la pena que tengamos en cuenta que este fallo se sustentó en el hecho que no se cumplía el principio de “necesidad y urgencia” que requiere un DNU. Si bien la usuaria, para iniciar la acción fue motivada seguramente por el excesivo incremento que le aplicaron a la cuota de su plan, lo cierto es que la Corte no se expidió al respecto.

PUBLICIDAD

Mas de 6 millones de usuarios que eligen tener su cobertura de atención médica en este sector, se vinculan con estas empresas mediante un contrato, un contrato entre privados que debe cumplir ciertas características. Por un lado, que esté sujeto a normas específicas de cumplimiento obligatorio para ambas partes. Por el otro, que el socio abone una cuota a cambio de una cobertura médico-asistencial que es el Programa Medico Obligatorio.

Hoy este menú que deben brindar tanto las empresas de medicina prepaga como las obras sociales no tiene límites y por lo tanto resulta casi imposible cuantificar el riesgo y por ende hace tambalear la relación contractual entre las partes.

PUBLICIDAD

Así como el DNU 70 se entrometió en esta relación contractual modificando las reglas de juego y beneficiando potencialmente a la medicina prepaga, no es menos cierto que durante largos periodos estas empresas se vieron perjudicadas por retraso en el ajuste de las cuotas, múltiples leyes que ampliaron el espectro de cobertura y por sentencias cautelares que obligan a cubrir riesgos no previstos y prestaciones sobre las cuales no hay evidencia de su valor.

Es significativo que mientras que amplios sectores de la salud como el sector público y las obras sociales parecen invisibles para la política, desde todos los poderes del estado meten la cuchara en el sector prepago, pero no resuelven los temas de fondo.

PUBLICIDAD

El tema de fondo es sin duda el remplazo del programa medico obligatorio actual, por una canasta de servicios médicos explicita para toda la población que marque claramente los limites de cobertura y que permita al sector privado adecuar la cuota al riesgo asegurado. Asimismo, se deberá legislar también acerca de la accesibilidad y cobertura de las nuevas tecnologías de alto precio que aporten valor para los pacientes.

Resulta evidente que el acceso a estos nuevos tratamientos, la mayoría de ellos de precios millonarios en un contexto de crisis, esta fuera del alcance tanto de las obras sociales como de la medicina privada, por lo cual deberían ser cubiertos para toda la población con fondos públicos, discutidos en el congreso nacional en el marco de la ley de presupuesto.

PUBLICIDAD

Mientras no se legisle al respecto, seguirán proliferando los amparos en salud y la vía judicial se consolidará como el árbitro que dictamine sobre las cuestiones que los otros poderes no pudieron resolver. Cuando la excepción se transforma en la regla quedan al desnudo las falencias del sistema