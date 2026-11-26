La COP31 terminó sin acuerdo. REUTERS/Umit Bektas

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La 31.ª Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), celebrada en Antalya, Turquía, bajo una inédita copresidencia entre el Gobierno turco y Australia, se convirtió en la más larga de la historia. Sin embargo, tras unas 48 horas adicionales de negociación fuera de plazo, la cumbre concluyó sin aprobar el denominado Pacto de Antalya (Antalya Pact), la decisión política general (Cover Decision) destinada a marcar el rumbo de la acción climática internacional.

Es la primera vez desde la cumbre de Copenhague en 2009 que una COP concluye sin adoptar su decisión política general. El bloqueo dejó al descubierto cómo las tensiones geopolíticas —el conflicto en Irán, la guerra en Ucrania, la volatilidad en los precios del crudo y la ausencia de Estados Unidos tras su retirada del Acuerdo de París— relegaron la urgencia ambiental frente a las prioridades de seguridad energética.

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El principal conflicto: la omisión de los combustibles fósiles

El petróleo, el gas y el carbón constituyen la principal fuente de emisiones de dióxido de carbono asociadas a la actividad humana y, por lo tanto, son los principales responsables del calentamiento global.

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En la COP28 de Dubái, celebrada en 2023, casi 200 países habían alcanzado un consenso histórico al reconocer la necesidad de iniciar una transición para abandonar los combustibles fósiles en los sistemas energéticos. Tres años después, en Antalya, no solo no se logró trazar una hoja de ruta para concretar ese objetivo, sino que el borrador final presentado por la presidencia omitió cualquier mención explícita a los hidrocarburos.

La Unión Europea, Noruega y países vulnerables como Panamá, Belice, las Islas Marshall y Vanuatu rechazaron el documento por su falta de ambición. El Reino Unido también manifestó su disconformidad. En contraposición, países productores de petróleo, entre ellos Arabia Saudita y Rusia, se resistieron a reforzar los compromisos sobre combustibles fósiles. Ante la imposibilidad de alcanzar el consenso, el pacto no fue adoptado.

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Desde el punto de vista jurídico, esa omisión no derogaba lo pactado en Dubái. El problema era eminentemente político: aprobar un texto sin mencionar la causa principal de la crisis climática habría sido interpretado como un retroceso en la voluntad global de actuar.

El segundo conflicto: ¿quién paga la transición climática?

Los países en desarrollo requieren billones de dólares para descarbonizar sus economías, adaptarse a los eventos extremos y afrontar las pérdidas y daños. La discusión sobre quién debe aportar esos fondos, en qué plazos y bajo qué condiciones volvió a empantanar las salas de negociación.

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La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático estableció en 1992 obligaciones financieras específicas para los países industrializados incluidos en su Anexo II. Sin embargo, el mapa económico global cambió drásticamente en las últimas tres décadas.

Por un lado, las naciones desarrolladas reclaman ampliar la base de donantes para incluir a China —hoy el mayor emisor anual de CO₂ del planeta— y a petroestados de altos ingresos como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, que no figuran en el Anexo II. Por otro lado, China y otros países en desarrollo rechazan asumir obligaciones equiparables a las de las potencias históricas, amparándose en el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas” y en la deuda climática acumulada desde la Revolución Industrial.

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A este escenario se sumó la ausencia de Estados Unidos: aunque sigue figurando en el Anexo II de la Convención, su salida del Acuerdo de París debilitó el esfuerzo financiero colectivo y restó peso político a las negociaciones. Tampoco prosperó la propuesta de los países en desarrollo de precisar la meta de triplicar el financiamiento para adaptación hacia 2035, estableciendo un mínimo de 120.000 millones de dólares anuales.

¿Entonces la COP31 fue un fracaso absoluto?

Pese al colapso de la declaración política, sería impreciso afirmar que la cumbre de Turquía terminó sin resultados.

Entre los avances se destacó el compromiso voluntario impulsado por la presidencia (Global Electrification Pledge), respaldado por más de 80 países, para alcanzar una participación del 35 % de la electricidad en el consumo energético final para 2035. Además, se fortaleció el trabajo técnico sobre indicadores de adaptación y se puso en marcha formalmente el segundo Balance Mundial (Global Stocktake) del Acuerdo de París, un proceso de evaluación que culminará en 2028.

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Los océanos también adquirieron un creciente protagonismo mediante la presentación del Antalya Ocean and Seas Compact, destinado a fortalecer la cooperación internacional, promover soluciones climáticas vinculadas con los mares y facilitar el acceso al financiamiento. Asimismo, se impulsaron iniciativas para proteger los arrecifes de coral y fortalecer la resiliencia de las comunidades costeras.

Estos pasos confirman que la cooperación técnica y las coaliciones de países siguen en marcha fuera del consenso pleno. No obstante, los especialistas advierten que las iniciativas voluntarias no reemplazan el peso de un mandato político global capaz de acelerar el recorte de emisiones.

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Después de Antalya

La comunidad internacional ya cuenta con el conocimiento científico, los instrumentos jurídicos y las tecnologías para enfrentar la crisis climática. Lo que sigue faltando es convergencia política para ejecutar las transformaciones a la velocidad que exige el calentamiento global.

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Antalya no significó el fin de la diplomacia ambiental, pero reabrió el debate sobre los mecanismos de toma de decisiones. Si bien el consenso puede generar situaciones de bloqueo, sustituirlo por un sistema de mayorías podría profundizar las asimetrías de poder entre los Estados, debilitando la capacidad negociadora de los países más vulnerables.

De cara a la COP32 en Etiopía, el desafío será construir consensos sin resignar ambición ni profundizar las desigualdades existentes. En última instancia, el éxito de estas cumbres no se mide por la cantidad de declaraciones firmadas, sino por su capacidad de reducir emisiones en la economía real.