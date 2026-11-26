Un transeúnte armado permanece de pie junto a un presunto asaltante tendido en la calzada tras un intento de robo en una avenida comercial de Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En el Perú, defender la propia vida o la de nuestros familiares frente a un asalto no debería convertirse en una fuente adicional de incertidumbre para quien enfrenta una situación de peligro. Sin embargo, durante mucho tiempo, la interpretación de los alcances de la legítima defensa ha generado dudas entre los ciudadanos, especialmente cuando deben reaccionar ante delincuentes armados, intentos de robo dentro de sus viviendas o agresiones que ponen en riesgo su integridad.

En ese escenario, el Decreto Legislativo 1743 introduce modificaciones importantes en la regulación de la legítima defensa contemplada en el Código Penal. Considero que este cambio representa un avance en el reconocimiento del derecho de las personas a protegerse frente a una agresión, aunque también exige comprender con claridad sus alcances y límites.

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Uno de los principales cambios es la incorporación de una presunción de racionalidad para quien actúa frente a una agresión actual, ilegítima y real. En términos jurídicos, esto significa que se presume que la persona ejerció su derecho a defenderse de manera racional y que corresponderá al Ministerio Público demostrar lo contrario. La modificación también elimina el criterio de proporcionalidad de medios para evaluar la necesidad racional de la defensa.

Un padre de familia apunta con un arma de fuego a un intruso armado para proteger a su esposa e hijos en el interior de una vivienda en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué significa esto en la práctica? Pensemos en una persona que es amenazada con un arma durante un asalto. Bajo esta nueva regulación, la evaluación de su respuesta no dependerá exclusivamente de que haya utilizado un instrumento de naturaleza similar al de su agresor. Será necesario analizar las circunstancias concretas del ataque, su intensidad, la peligrosidad de la amenaza y los medios que tenía disponibles para protegerse.

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Este punto es fundamental porque una situación de violencia no ofrece las mismas condiciones que un análisis jurídico posterior. Quien enfrenta una amenaza debe tomar decisiones en segundos, bajo presión y con el temor de sufrir daños graves. Por ello, considero importante que la evaluación legal contemple el contexto real en el que ocurrió la agresión y no se limite a una comparación mecánica de los medios utilizados por ambas partes.

No obstante, es necesario evitar interpretaciones equivocadas. La modificación no constituye una autorización para ejercer violencia sin límites ni permite justificar cualquier reacción contra otra persona. La legítima defensa mantiene requisitos esenciales: debe existir una agresión actual, ilegítima y real; la respuesta debe cumplir con la necesidad racional del medio empleado; y no debe haber una provocación suficiente por parte de quien se defiende. Cada caso debe examinarse según sus propias circunstancias.

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Un ciudadano armado permanece junto a un asaltante derribado en la calzada mientras dos agentes de policía y una patrulla se aproximan en una calle de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También resulta relevante el procedimiento posterior a un hecho de legítima defensa. El Decreto Legislativo 1743 establece que, cuando el fiscal verifique que concurren los requisitos legales, deberá disponer que no procede formalizar ni continuar con la investigación preparatoria y ordenar el archivo de lo actuado. Esto introduce una precisión importante sobre la actuación fiscal y el tratamiento de estos casos.

Sin embargo, si existen elementos que cuestionan el cumplimiento de los requisitos, las autoridades podrán realizar las diligencias correspondientes. Por tanto, la presunción de racionalidad no elimina la evaluación de los hechos ni convierte automáticamente toda actuación defensiva en una conducta exenta de responsabilidad penal.

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Autoridades investigan el hecho para determinar cómo el hombre accedió armado a la institución y si la respuesta de los estudiantes se enmarca en la legítima defensa - crédito Clasificados Valledupar / Facebook

El verdadero desafío estará en la aplicación de esta modificación. No basta con reconocer el derecho a defenderse; también se necesita que las autoridades interpreten la norma considerando las condiciones reales de una agresión y distingan una reacción legítima de una conducta que exceda los límites establecidos por la ley.

La legítima defensa debe entenderse como una garantía para proteger la vida y la integridad frente a una agresión ilegítima, no como un mecanismo para tomar justicia por cuenta propia. Los ciudadanos necesitan conocer sus derechos, pero también sus responsabilidades. Solo así esta modificación podrá traducirse en una protección jurídica efectiva y en una mayor claridad sobre los límites de la defensa personal en el Perú.

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