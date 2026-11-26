Un paciente dialoga con una médica durante una consulta orientada a la detección temprana del cáncer de próstata en un consultorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas INEN, confirmó que cada año recibe entre 800 y 1,000 casos nuevos de cáncer de próstata. El 85% llega en etapas avanzadas y el 45% ya presenta metástasis. Solo el 15% se detecta cuando aún está confinado y es potencialmente curable.

Detrás de estas cifras hay un patrón que se repite, la mayoría de hombres llega a la consulta cuando la enfermedad ya avanzó. Y no se trata de un cáncer cualquiera, sino de la neoplasia más frecuente entre los varones peruanos y su primera causa de muerte oncológica. Por eso, Noviembre Azul, el mes dedicado a la concientización sobre el cáncer de próstata y la salud masculina, es una oportunidad para mirar de frente qué nos está fallando.

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23/11/2026 Imagen de recurso de una consulta médica. SALUD GRUPO QUIRÓNSALUD

Lo más preocupante es que el obstáculo no es tecnológico, pues hoy existen métodos de detección sencillos y complementarios, como el análisis de sangre del antígeno prostático específico PSA y el tacto rectal, un examen que, según los especialistas del INEN, es rápido, económico e indoloro. Lo que falla es el momento en que llegamos a ellos. Antes de la pandemia, el 25% de los casos se detectaba en etapa temprana; hoy, esa proporción ha caído a 15%. Cada consulta postergada se traduce, después, en un diagnóstico más complejo.

¿Por qué tardamos tanto? El propio INEN apunta a los estigmas y mitos que aún rodean a esta enfermedad, al miedo al resultado y a la vergüenza frente al tacto rectal. A ello se suma una idea muy arraigada entre los hombres: que ir al médico sin síntomas es innecesario. En el caso del cáncer de próstata, esa lógica es especialmente riesgosa, porque en sus fases iniciales la enfermedad suele no presentar señales. Esperar a sentir algo equivale, muchas veces, a llegar cuando el tratamiento ya no apunta a curar, sino a controlar.

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Una figura anatómica masculina señala la región pélvica vinculada al cáncer de próstata, patología con alta tasa de detección tardía en el Perú. (Andina Noticias)

Por eso, el tamizaje recomendado sigue siendo la intervención más costoefectiva con la que contamos, un chequeo anual a partir de los 50 años, o desde los 40 para quienes tienen antecedentes de cáncer de próstata o de mama en familiares directos. Se trata de una evaluación de pocos minutos que puede cambiar por completo el pronóstico. En contraste, los tratamientos de la enfermedad avanzada son más costosos, deterioran la calidad de vida del paciente y se enfocan en controlarla, no en curarla.

Visto así, el chequeo preventivo deja de ser únicamente una decisión médica para convertirse también en una decisión económica y familiar. Un diagnóstico tardío no solo compromete la salud de quien lo recibe; también afecta la estabilidad de su hogar, sus ingresos y los planes de quienes dependen de él. Postergar una consulta, en el fondo, es trasladar un riesgo evitable a toda la familia.

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Una profesional de la salud extrae una muestra de sangre a un paciente durante una jornada de despistaje de cáncer de próstata organizada por el INEN en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese camino, el seguro de salud cumple un rol clave y no solo como respaldo cuando llega un diagnóstico, sino como un facilitador del acceso oportuno a la consulta, a los chequeos y al seguimiento médico. Desde las aseguradoras tenemos el reto de seguir acercando la prevención a las personas, explicando con claridad las coberturas y reduciendo las barreras que hacen que un hombre posponga lo que debería ser un control de rutina.

Este Noviembre Azul, el mensaje es simple, la tecnología para detectar a tiempo el cáncer de próstata ya existe; lo que falta es decidir dar el primer paso. Cuidar nuestra salud es, también, cuidar lo que más nos importa.

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