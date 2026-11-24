El papa León XIV saluda durante una visita al albergue Hermanitas de Ancianos Abandonados en Lima, Perú. 16 de noviembre de 2026. TIZIANA FABI/Pool vía REUTERS

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La masiva celebración y el regocijo que provocó la presencia del papa León XIV durante apenas sus dos primeros días en nuestro país no hicieron sino acrecentar mi profundo deseo de verlo y encontrarme con él. Todo estaba previsto: una delegación de la Universidad Católica San Pablo, que me honraba en encabezar, debería participar en el encuentro con el mundo universitario en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, en Chiclayo.

Sin embargo, un infeliz incidente con la aerolínea que nos debía transportar hizo imposible que una parte de la delegación, la de las autoridades, pudiera llegar a su destino. Afortunadamente, la representación de estudiantes sí logró hacerlo y tuvo la bendición de compartir este espacio de comunión con otros jóvenes universitarios y el papa.

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Horas más tarde, aún sin procesar del todo la pena y frustración que me provocó el malogrado viaje, me dispuse a ver y escuchar el encuentro por televisión. Una vez más, no pude sino conmoverme ante las prolongadas y reiteradas muestras de esperanza y cariño hacia quien es el vicario de Cristo en la tierra. Estas expresiones de afecto no hacen sino confirmar lo que el editorial de El Comercio se animó a publicar el sábado reciente: “La fe es el lazo más hondo de los peruanos”.

Una imagen muestra al papa León XIV durante un encuentro con los fieles y representantes de la devoción popular en el Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán, en Cusco, Perú, el 15 de noviembre de 2026. EFE/VATICANO

El discurso del santo padre a la comunidad universitaria no fue menos conmovedor. En términos de “renovación en continuidad”, apeló a la identidad universitaria tradicional y a la necesidad de actualizar su respuesta frente a los graves desafíos que plantean los complejos cambios culturales que atravesamos.

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Así, ampliando el magisterio de San Juan Pablo II, recordó que “la universidad católica es una comunidad viva donde la búsqueda de la verdad se convierte en un acto de amor y de servicio a la gran familia humana cf. S. Juan Pablo II, Const. ap. Ex corde Ecclesiae, 12”.

En esa dirección, invitó a los estudiantes a involucrarse en una formación académica de calidad que se mida “principalmente, por la capacidad de convertirles en mujeres y hombres sabios, honestos y maduros” y evitar más bien “la tentación de producir mano de obra cualificada para un mercado exclusivo y muy competitivo”.

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El papa León XIV saluda a su llegada a la Base Aérea Las Palmas en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

Frente a los retos del cambio cultural vinculados al nihilismo rampante que se expande en nuestra sociedad, señaló que “la universidad está llamada a ser fragua de talentos y laboratorio de sentido: un espacio donde la inteligencia no se pliegue ante la utilidad, sino que sirva con fidelidad a la verdad. Ante todo, a la Verdad con mayúscula, que es Cristo, el Salvador del mundo”.

En ese horizonte evangelizador, “la universidad católica tiene el deber de recordar, en el espacio público y político, que la ciencia sin conciencia arruina la vida de todos. Del mismo modo, la técnica sin alma no mejora realmente la vida: una educación humanista y cristiana, sin embargo, sostiene nuestra capacidad de tejer relaciones fraternas duraderas, de modo que atravesemos la era digital pasando de la mera conexión a auténticas relaciones que tiendan a la comunión”.

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El papa León XIV camina por una alfombra roja en la pista del aeropuerto durante los actos de despedida de su visita apostólica a Perú.

Finalmente, el sumo pontífice dirigió un vibrante llamado a los profesores y a las autoridades académicas para que descubramos y testimoniemos que nuestro trabajo es una alta expresión de caridad intelectual. Apelando al más genuino sentido de la docencia universitaria agregó: “Mientras acompañan a estos jóvenes en sus clases y en sus investigaciones, denle a cada uno un testimonio coherente de vida: sean pensadores libres para quienes la verdad antecede a la opinión y la justicia al interés”.

Ya sin rastros de ese desencanto o fastidio inicial, esbocé en silencio un pensamiento que se hizo oración: Gracias santo padre por confirmarnos en nuestra identidad y misión universitaria.

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