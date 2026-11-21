En Shenzhen, la estructura del poder internacional se presentó como una dinámica tripartita que involucraba a Estados Unidos, China y Rusia (Europa Press)

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La comunidad internacional se enfrenta a graves dilemas en torno a su reestructuración, un proceso impuesto por las condiciones subyacentes del poder. Dichas condiciones no se definen mediante la simple ecuación de cuánto poder posee un actor, sino por la forma en que ese poder se ejerce. Los acontecimientos actuales sugieren que nunca debió permitirse que un adversario obtuviera una ventaja táctica; este principio guarda relación con la naturaleza del liderazgo, el establecimiento de alianzas sostenibles y la identificación de las debilidades del oponente.

En Shenzhen, la estructura del poder internacional se presentó como una dinámica tripartita que involucraba a Estados Unidos, China y Rusia. En este escenario, la fortaleza emana de una acumulación incesante de recursos, donde el costo se considera irrelevante siempre que se alcance el objetivo de asegurar los activos políticos y económicos necesarios para consolidar la hegemonía. Como hemos señalado anteriormente, esto da lugar, a su vez, a nuevos principios y valores.

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El ámbito internacional —mediante la aplicación implacable de la realpolitik— ha revelado que el derecho internacional y diversos marcos jurisdiccionales globales eran, en esencia, disfuncionales. Solo permanecían vigentes mientras se mantuvieran alineados con las estructuras de poder y las estrategias de gestión de las superpotencias. Esto no implica que las superpotencias salieran siempre victoriosas; significa, más bien, que disponían de un instrumento fundamental al que podían recurrir cada vez que su poder se veía cuestionado. Claramente, este concepto definió toda la narrativa histórica: un marco ideológico en el que el capitalismo, seguido por la democracia, aunque esta última resultara menos sólida, menos estructural y menos sostenible, terminó por imponerse. Se trataba del «Nuevo Orden Mundial», que operaba en un contexto en el que Rusia aún lamía sus heridas, mientras que China todavía no había iniciado su ascenso económico y comercial, ni su papel más activo en la escena internacional. Todo ello parecía dejar el mundo en manos de Estados Unidos y Europa, bajo la guía de ciertos preceptos de «corrección política».

Estados Unidos permitió que esta conceptualización limitara sus propias capacidades militares en nombre de un mundo mejor. Sin embargo, es un rasgo de la naturaleza humana que, cuando se intenta crear un «mundo mejor» a través de las acciones espontáneas y sin restricciones de los actores que lo integran, el mundo no mejora necesariamente; por el contrario, puede empeorar, a veces de manera drástica. Esto nos lleva al 11 de septiembre de 2001, un momento que pone de relieve la esquizofrenia inherente al mundo. Por un lado, existía el objetivo de defender la democracia a escala internacional, con la creación de un instrumento clave como la Carta Democrática Interamericana, mientras que, por otro, se manifestaban la destrucción y la atrocidad del terrorismo, en este caso vinculado al fundamentalismo islámico. Esto generó un contexto en el que surgieron fisuras y grietas en el orden internacional, allanando el camino para el caos y el desorden. Dada la naturaleza interconectada de un mundo globalizado, es probable que esto haya tenido un efecto multiplicador; el caos no es una carga que soporte únicamente el «Tercer Mundo», sino que recorre cada vena y arteria del desarrollo global.

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El presidente de China, Xi Jinping (C), el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (D), y el presidente de Rusia, Vladimir Putin (I), mantienen una reunión trilateral en el marco de la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, provincia de Cantón, China. 19 de noviembre de 2026 (Andrés Martínez Casares/Pool vía REUTERS)

El efecto dominó de los errores cometidos en Irak y Afganistán desestabilizó Oriente Medio, dejándolo prácticamente inhabitable. Al mismo tiempo, estos acontecimientos repercutieron en las democracias occidentales, que comenzaron a cuestionar sus propias identidades culturales e introdujeron, cada vez más, elementos de autodestrucción.

¿Deberíamos lamentar que Europa no tenga, o no haya tenido, un lugar en esta cumbre tripartita? Sí, por supuesto que deberíamos preocuparnos. Si bien los principios de la democracia y los derechos humanos están firmemente arraigados allí, la situación no está, ni mucho menos, exenta de ambigüedades. Pensemos, por ejemplo, en la financiación que aporta la Unión Europea a la dictadura más longeva de este hemisferio, el régimen cubano, por citar solo un caso, aunque existen otros. No obstante, al menos existen ideas fundamentales que, a menudo, nos brindan cierta tranquilidad en lo que respecta al estado de derecho, la celebración de elecciones libres, justas y transparentes, la libertad de expresión y la independencia del poder judicial. Sin embargo, al mismo tiempo, el sistema se ve sacudido por sus propios mecanismos destructivos.

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En esta parte del mundo, sin duda tenemos motivos de preocupación: nos enfrentamos a dinámicas autoritarias crecientes en el hemisferio, así como a fanatismos tanto anti-Trump como pro-Trump —dos manifestaciones irracionales que no contribuyen a fomentar marcos institucionales funcionales—. Cada uno de estos dos bandos tiene sus propios referentes autocráticos: el primero mira hacia Hamas, Cuba e incluso, ahora, ¡hacia Irán!; el segundo se alinea con supremacistas blancos o con figuras vinculadas al populismo autoritario, ya sea regional o de fuera de la región.

No hemos llegado a este punto por casualidad; hemos llegado hasta aquí porque la comunidad internacional —incluso ante las crisis más graves— adoptó un enfoque que recuerda a un video viral de hace unos años: «Por la mañana no hago nada, y por la tarde descanso». La inacción, concebida como un método paradigmático para resolver problemas, terminó convirtiéndose en un problema en sí misma; y ello, incluso cuando venía revestida de una retórica que, en el fondo, no reflejaba una defensa genuina de los principios democráticos ni de los derechos humanos. El adagio «de la nada no surge nada» no se aplica a la política; en política, la «nada» —es decir, la inacción— da lugar a las peores prácticas, a las violaciones más graves de la legalidad, a los crímenes contra la humanidad más atroces y a las atrocidades internacionales más espantosas. El horror es producto de la inacción, no de la aplicación rigurosa o estricta de la ley.

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El presidente de EEUU, Trump, camina junto al presidente de China, Xi Jinping, y al presidente de Rusia, Vladimir Putin (Doug Mills/Pool vía REUTERS)

La realidad internacional actual nos muestra que quienes deciden ejercer su poder también poseen la capacidad de defender derechos o, para ser más precisos, poseen la capacidad, como ha ocurrido siempre a lo largo de la historia, de hacer valer sus propios intereses. La determinación mostrada por ciertos líderes internacionales ha reforzado, sin duda, su posición; por eso, la reunión en cuestión fue de carácter tripartito.

Quizás esta legitimidad del poder haya surgido como reacción a una inacción previa, definiendo, de hecho, el escenario en el que se mueven estos actores. Hoy en día, el poder se ejerce a través de dinámicas de tutela, y es precisamente esta tutela la que determina la legitimidad de los actores de menor tamaño o de escala intermedia. La evolución de la moral internacional tiene sus raíces en las mismas desigualdades que caracterizan las relaciones entre las naciones. En el mejor de los casos, los principios sobre los que se asienta representan una forma de razonamiento que pone al descubierto las disfunciones culturales inherentes a estos procesos. El multilateralismo ha sido víctima de sus propios costos, de la falta de un propósito ético, de la carencia de rigor, de actitudes sesgadas, de la incapacidad para garantizar la justicia y de mucho más. El derecho internacional ha sucumbido a su propia regresión.

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Las soluciones no son complejas; pasan por la aplicación ética y eficiente de principios de larga data: la obligación de promover y defender la paz, y el deber de mantener la coherencia con el derecho y los derechos humanos a fin de alcanzar el desarrollo. Esto conlleva un compromiso constante con el estado de derecho, la participación ética de las naciones y la responsabilidad de contribuir a la comunidad internacional, en lugar de intentar explotarla. Asimismo, atañe a las libertades fundamentales, la soberanía de los pueblos y la integridad en la gestión pública.

*Luis Almagro/Instituto CASLA