El papa León XIV recordó a la dirigencia argentina el mandato constitucional de constituir la unión nacional durante su discurso en el Palacio Libertad.

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En su discurso ante la dirigencia argentina, en el Palacio Libertad, el papa León XIV eligió cerrar su mensaje recordándonos la primera tarea que nos impusimos como Nación: «constituir la unión nacional». No recurrió a una consigna política. Recurrió a nuestra Constitución. Y nos dejó una responsabilidad concreta: entregar a quienes vengan después una patria unida.

En 1853, cuando los constituyentes escribieron esas palabras, la Argentina llevaba décadas de enfrentamientos y guerras civiles. La unión nacional no era una realidad que celebraban, sino un proyecto que debían construir. Comprendieron que un país no se sostiene solamente sobre un territorio compartido, sino sobre instituciones, leyes y acuerdos capaces de sobrevivir a nuestras diferencias.

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Pero el Preámbulo no termina allí. Inmediatamente después nos encomienda «afianzar la justicia» y «consolidar la paz interior». Son propósitos inseparables.

No puede haber verdadera unión nacional donde la ley se aplica con distinto rigor según el poder, el dinero o los contactos de cada uno. Donde algunos deben cumplir las reglas mientras otros encuentran siempre la manera de eludirlas. Donde el esfuerzo honesto compite en desventaja frente al privilegio.

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Los constituyentes de 1853 plantearon la unión nacional como un proyecto institucional tras décadas de enfrentamientos civiles.

Esa desigualdad destruye algo mucho más profundo que la confianza en un gobierno: destruye la confianza entre los argentinos.

Durante estos más de cuatro años como consejera de la Magistratura de la Nación pude comprobar hasta qué punto la impunidad deteriora nuestras instituciones. Impulsamos seis procesos de enjuiciamiento contra magistrados. Fueron decisiones difíciles, que exigieron enfrentar intereses y resistencias. Pero hay una convicción que nunca estuve dispuesta a negociar: nadie está por encima de la ley, tampoco quienes tienen la responsabilidad de aplicarla.

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La independencia judicial es indispensable para una República, pero independencia no significa inmunidad. Necesitamos jueces independientes del poder, seleccionados por su mérito y capaces de rendir cuentas por sus actos. Porque cada privilegio tolerado, cada abuso sin consecuencias y cada expediente que nunca llega a una respuesta profundizan la distancia entre la sociedad y sus instituciones.

Sin embargo, estos años también reforzaron otra convicción: afianzar la justicia no puede ser una tarea que termine en las puertas de los tribunales.

La Justicia es indispensable para garantizar nuestros derechos, pero una Argentina justa exige mucho más. Exige que quien trabaja pueda progresar, que quien emprende encuentre oportunidades en lugar de obstáculos, que nuestros mayores puedan vivir con dignidad y que nuestros jóvenes no tengan que irse del país para realizar sus sueños.

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Porque detrás de cada expediente, de cada decisión pública y de cada política económica hay personas. Familias que hacen esfuerzos, que cumplen sus obligaciones, que educan a sus hijos y que esperan, legítimamente, que ese esfuerzo tenga sentido.

Una Argentina justa es aquella donde la libertad y las oportunidades no son privilegios, sino posibilidades reales para todos.

Eso requiere instituciones confiables, seguridad jurídica, una economía que permita producir y generar trabajo y un Estado que cumpla sus responsabilidades sin sustituir la iniciativa de las personas ni desentenderse de quienes necesitan oportunidades para salir adelante. No se trata de elegir entre libertad y justicia. Se trata de comprender que una necesita de la otra.

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Jimena de la Torre impulsó seis procesos de enjuiciamiento contra magistrados durante sus cuatro años en el Consejo de la Magistratura.

También exige recuperar una forma de convivencia que parece haberse debilitado entre nosotros.

Durante demasiado tiempo, la política argentina encontró en la confrontación una manera de construir poder. Nos acostumbramos a dividirnos entre buenos y malos, a descalificar antes que escuchar y a confundir la firmeza de las convicciones con la intolerancia hacia quienes piensan diferente.

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El Papa nos invitó a reconocer en quien piensa distinto a un compatriota con quien compartimos un mismo destino. Esa palabra, compatriota, debería recuperar su verdadero significado.

Siempre procuré sostener un principio: abierta a todas las ideas, con un solo límite claro, la corrupción. Podemos discutir con firmeza, defender nuestras convicciones y confrontar proyectos políticos sin perder el respeto por el otro. Por supuesto, siempre que el diálogo democrático jamás se convierta en una excusa para tolerar la impunidad.

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La unión no exige renunciar a nuestras diferencias. Exige reconocer que hay algo más importante que ellas: el país que compartimos.

Hay otra reflexión del Papa que me quedó especialmente presente: ninguna generación empieza la patria desde cero. La recibe.

Provengo de una familia que lleva doce generaciones en esta tierra y soy madre de tres hijos. Esa idea me interpela profundamente. Recibimos una Nación construida con el esfuerzo, los aciertos y también los errores de quienes nos precedieron. No somos sus dueños. Tenemos la responsabilidad de entregarla mejor.

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Quiero que mis hijos crezcan en un país donde no tengan que elegir entre sus convicciones y sus oportunidades. Donde el trabajo y la honestidad sean caminos para progresar. Donde la política vuelva a ser un instrumento para resolver problemas y no para multiplicar enfrentamientos.

La independencia de los jueces exige procesos de selección basados en el mérito y mecanismos efectivos de rendición de cuentas. (Gentileza: Consejo de la Magistratura)

Los constituyentes de 1853 nos enseñaron que una Nación puede reconstruirse aun después de sus divisiones más profundas. León XIV nos recordó que esa responsabilidad sigue vigente.

Nos toca demostrar que somos capaces de asumirla. Porque la unión nacional no será el resultado de pensar todos igual, sino de compartir un proyecto de país en el que valga la pena vivir, trabajar y construir un futuro.

Una Argentina más justa, donde la libertad, las oportunidades y la ley sean verdaderamente para todos.

*Jimena de la Torre es abogada, productora agropecuaria y consejera de la Magistratura de la Nación en representación de la abogacía.