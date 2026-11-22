Movilización del peronismo a la Plaza de Mayo en la década del 70

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El militante era quien vivía en la víspera, en el sueño de un mundo mejor. Fue parte de una época, de una etapa donde las ideologías imponían rumbos que daban sentido a la vida de miles de jóvenes. Algunas cayeron en la violencia; otras se mantuvieron al margen de la lucha armada.

El retorno de Perón fue para muchos de nosotros un sueño imposible, y ese día fuimos a recibirlo, controlados por la policía que nos detenía a cada paso bajo el gobierno de facto de Lanusse, quien lo había desafiado a volver “si le daba el cuero”. Recuerdo momentos maravillosos de esa lluvia, las puertas que se abrían para protegernos de la represión y más tarde, ya en Gaspar Campos, donde el líder había fijado su residencia, la noche entera en la calle. Por la mañana, temprano, al ver salir el humo de la chimenea, se iniciaba el cántico: “Buenos días, mi general, su custodia personal”.

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El militante estaba presente en nuestras lecturas y en el grandioso cine que veíamos, en el Kyo de La condición humana de André Malraux o en aquella maravillosa película donde Marcello Mastroianni interpretaba a un personaje que le había encontrado sentido a la vida cabalgando una causa que la definía y convocando a una huelga, al grito de “Amici, compagni” desde la ventanilla de un tren.

Será Jean-Paul Sartre quien lo distinga de la imagen del aventurero. El militante buscaba el anonimato, el sentido colectivo de la razón de su lucha; el aventurero, la reivindicación de su persona. Son dos miradas distintas, casi antagónicas. La Iglesia Católica sostuvo, en ese sentido, la concepción del misionero, de aquel apóstol que entregaba su vida a la pasión de lograr que la religión ocupara un espacio mayor en la humanidad. También tuvo su vertiente tercermundista militante.

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Su degradación sobrevendrá cuando lo reemplace el oscuro personaje del operador, aquel que se ocupa de intermediar entre el poder del Estado y los negocios privados. Así, el militante desaparece en el momento en que se convierte en empleado del Estado, en burócrata, si depende de sí mismo y su búsqueda de un destino, en puro egoísmo. Por su parte, la militancia rentada siempre fue discutida y, en alguna medida, pensada como el fin de la transparencia de la causa.

Todas estas reflexiones en torno de nuestros recuerdos nos asaltaron el último viernes 17 de noviembre, evocando aquel día lluvioso en que decenas de miles de jóvenes salimos a la calle y logramos que nuestro sueño imposible, el retorno de Perón, se convirtiera en realidad. Una generación que logra concretar su imposible tiene en sí misma un resultado valioso.

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Luego, vendrá la violencia. Aquella que en la Resistencia de los años 60 se había propuesto poner fin a la larga proscripción del peronismo será sustituida por la guerrilla, cuyo propósito, en tanto minoría, era competir con el liderazgo de Perón por la conducción de las mayorías populares.

Eran etapas en que el egoísmo estaba mal visto, el dinero no formaba parte de la obsesión de nuestras vidas, la sociedad no padecía la inseguridad, no había deuda externa ni caídos. Me estoy refiriendo a menos de cincuenta años atrás, que nada tienen que ver con las etapas que levanta el oficialismo defensor a ultranza de Milei y los suyos, con la ignorancia, el cinismo y la mala fe de quienes confunden un país con ricos con un país rico.

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El militante no tenía dogma, sino un pensamiento abierto, firme, que transitaba en busca de la riqueza de la vida, formaba parte de una variante de la bohemia, una ilusión cercana a la de los poetas, vivía en el espacio de los soñadores.

Pero ese tiempo terminó y, desgraciadamente, hoy existen grupos dogmáticos que defienden a personajes y estructuras de pensamiento que no incluyen a los humildes en su propuesta. Para aquel militante, lo colectivo era lo esencial; para los que hoy, desde las redes sociales , desde un streaming , desde los medios, vociferan su concepción individualista y codiciosa del mundo, la moneda y la renta financiera se ubican por encima del ser humano y su legítima necesidad de una existencia digna, con salud, educación y seguridad a cargo de un Estado presente. Este es el tiempo del “Vale todo” en que el cambio de reglas de la democracia —supresión o suspensión de las PASO- para facilitar el triunfo del poder vigente a menos de un año de las elecciones presidenciales no es una muestra de la fortaleza del gobierno de Milei, sino el reflejo de la mayor de sus debilidades.

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En suma, si pensamos en aquel soñador de un mundo más justo y en el mediocre intermediario sin patria de hoy, podríamos decir que la palabra militante debería ser respetada para recordar a aquellos que ejercieron su postulado patriótico, ese intento de derrotar al egoísmo que favorece la avaricia, como bien señaló León XIV durante su reciente visita. Nadie ignora que la concentración de la riqueza es, en nuestro aciago presente, la contracara de la expansión de la miseria.