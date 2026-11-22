Una bandera argentina con el Sol de Mayo bordado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Argentina lleva demasiado tiempo atrapada en una lógica que parece no tener salida: cada gobierno llega prometiendo cambiarlo todo y, para hacerlo, considera necesario descalificar o destruir lo que hicieron sus antecesores. Cambian los protagonistas, los discursos y las consignas, pero permanece una forma de ejercer el poder que convierte al adversario en enemigo y al desacuerdo en una amenaza.

Así, mientras discutimos permanentemente quién tiene la culpa de nuestro pasado, seguimos postergando la construcción de nuestro futuro.

PUBLICIDAD

No hay dudas de que la Argentina necesita transformaciones profundas. Décadas de frustraciones económicas, corrupción, pobreza y deterioro institucional hacen imposible defender el inmovilismo. Pero una cosa es transformar y otra muy distinta es destruir. Y quizás uno de nuestros mayores errores haya sido creer que para construir algo nuevo primero debemos arrasar con todo lo anterior.

La democracia no exige unanimidad. Por el contrario, se nutre de las diferencias, del debate y de la confrontación de ideas. Lo que no puede sostener indefinidamente es una cultura política en la que cada sector se considera dueño exclusivo de la verdad y desconoce la legitimidad de quienes piensan distinto.

PUBLICIDAD

La corrupción es una de las expresiones más graves de esta crisis, pero no empieza ni termina en el poder. También existe una cultura de tolerancia frente a la ilegalidad, una tendencia a justificar las conductas según quién las cometa y una peligrosa resignación ante la impunidad.

Cuando condenamos la corrupción de nuestros adversarios, pero relativizamos la de quienes comparten nuestras ideas, dejamos de defender principios para defender pertenencias.

Por eso, la independencia judicial no puede ser una consigna circunstancial. Es una condición esencial de la República. La Justicia debe investigar, juzgar y resolver sin subordinación a los intereses del poder político o económico. Y debe hacerlo en tiempos razonables, porque una Justicia que llega demasiado tarde también erosiona la confianza ciudadana.

PUBLICIDAD

La igualdad ante la ley debe ser mucho más que una declaración constitucional. Iniciativas como Ficha Limpia responden a una demanda legítima de integridad en la representación política, pero ninguna reforma aislada alcanzará si no existe una decisión sostenida de fortalecer los controles y terminar con los privilegios.

Ahora bien, denunciar estos problemas no alcanza. Necesitamos preguntarnos cómo salir de esta dinámica que se reproduce, con distintos nombres, gobierno tras gobierno.

La Argentina necesita recuperar la cultura del acuerdo, pero no cualquier acuerdo.

Una cosa es construir consensos para fortalecer las instituciones, garantizar la gobernabilidad y sostener políticas de Estado. Otra muy distinta es negociar cargos, privilegios o reglas electorales para asegurar la permanencia en el poder.

PUBLICIDAD

El diálogo político no debe confundirse con la transacción de conveniencias. Los acuerdos que necesita nuestro país deben ser transparentes, públicos y orientados al bien común. Porque la democracia no se fortalece cuando los dirigentes se ponen de acuerdo para protegerse entre ellos, sino cuando son capaces de acordar reglas que los trasciendan.

Los verdaderos acuerdos políticos no son los que garantizan la continuidad de un gobierno, sino los que aseguran la continuidad de las instituciones.

Negociar no es traicionar los principios. Traicionarlos es negociar a espaldas de la sociedad aquello que debería discutirse públicamente.

Durante demasiado tiempo hemos confundido los consensos con pactos de conveniencia. Sin embargo, las democracias que logran sostener procesos de desarrollo comprenden que es posible competir electoralmente y, al mismo tiempo, establecer compromisos duraderos sobre cuestiones fundamentales.

PUBLICIDAD

La educación, la seguridad jurídica, la independencia judicial, la estabilidad de las reglas económicas y el respeto por las instituciones no deberían depender de quién gana la próxima elección.

Ningún gobierno puede pretender que su proyecto político sea irreversible. La alternancia no es una amenaza: es una garantía democrática. Y ganar una elección, por amplia que sea la victoria, no otorga un cheque en blanco para modificar las reglas según las necesidades del oficialismo.

PUBLICIDAD

También debemos revisar el modo en que nos relacionamos como sociedad. La agresión permanente, la descalificación y el desprecio por el que piensa diferente pueden generar adhesiones inmediatas, pero debilitan los vínculos indispensables para cualquier proyecto colectivo.

Respetar al adversario no significa renunciar a nuestras convicciones. Significa reconocer que nadie tiene el monopolio de la verdad y que una sociedad plural necesita aprender a convivir con sus diferencias.

PUBLICIDAD

He dedicado buena parte de mi vida a la educación, al derecho y a la actividad pública. Esa experiencia me ha convencido de que las transformaciones verdaderamente profundas no se consiguen solamente con decisiones de gobierno. Necesitan instituciones sólidas, ciudadanos comprometidos y acuerdos capaces de sobrevivir a quienes los impulsaron.

La responsabilidad tampoco corresponde exclusivamente a los dirigentes. Como ciudadanos debemos exigir coherencia, rechazar la corrupción aun cuando involucre a quienes votamos y abandonar la comodidad de justificar cualquier conducta en nombre de una causa política.

PUBLICIDAD

Necesitamos recuperar el valor de la palabra, del compromiso asumido y de las reglas compartidas. Entender que la fortaleza de una democracia no se mide solamente por la capacidad de un gobierno para imponer sus decisiones, sino también por su disposición a aceptar límites y controles.

La Argentina no necesita menos debate político. Necesita mejores debates. No necesita dirigentes sin convicciones, sino dirigentes capaces de sostenerlas sin convertir al otro en enemigo.

Y, sobre todo, necesita abandonar la obsesión por la próxima elección para empezar a pensar en las próximas generaciones.

Cambiar la Argentina es imprescindible. Romperla cada vez que intentamos hacerlo no puede seguir siendo nuestro destino.

Porque un país no se reconstruye derrotando una y otra vez a la mitad de su sociedad, sino encontrando aquello que sus ciudadanos, aun desde posiciones diferentes, están dispuestos a defender juntos.