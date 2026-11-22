El Papa León XIV y el presidente Javier Milei

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Naturalmente el título no le cabe al pueblo llano que acudió a la cita con León XIV y guarda en lo más recóndito de su espiritualidad los días vividos. El título de esta nota es para las dos grandes formaciones políticas que al parecer no han entendido nada del mensaje Papal.

Empecemos por el Gobierno. En el vuelo de retorno al Vaticano León hizo declaraciones amigables sobre Milei, y el intercambio de opiniones mantenidas. “Hablamos de cuestiones de economía, animando al Presidente a tomar en consideración a los más necesitados. Hubo una mutua comprensión sobre el valor de la vida en todas sus etapas. Por ahí fue nuestra conversación.”

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Seguramente Milei al tanto de estas declaraciones “de los más necesitados” y dispuesto a morir con las botas puestas salió con los tapones de punta en la Universidad de Belgrano al recibir un doctorado honoris causa afirmando que la justicia social es un robo y nos hunde. Al parecer respondiéndole al Papa.

¿Con quién discute Milei?

No lo sabemos. El Papa pide que haya trabajo para resolver el problema de los necesitados y Milei contesta que la justicia social es un robo. Un diálogo de sordos.

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¿Tener trabajo sería un robo? No, claro, es demasiado vivo Milei para semejante dislate. ¿Qué ocurre entonces? Sencillo, las respuestas de Milei no van al núcleo del problema, lo esquiva y además lo distorsiona. Adrede. En la historia argentina las leyes sociales o sea la justicia social siempre fue para los trabajadores, ocho horas diarias, aguinaldo, licencia por maternidad o enfermedad y muchísimas más. ¿Son éstas leyes el robo que nos hunde? Al parecer no serían ellas. ¿Entonces dónde está la pata de la sota?

El problema se presenta porque en los últimos veinte años y bajo distintos gobiernos, sinónimo de justicia social fueron los planes y los negocios generados en torno a ellos. De modo que Milei discute con los promotores y ejecutores de los planes. Es una discusión falsaria.

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La reina de los planes, Cristina, acaba de confirmarlo en una entrevista que dio al The Washington Post: “Se produjo un colapso en la cultura laboral, un quiebre en la cultura del trabajo. La gente se dio cuenta de que quienes trabajaban ocho horas al día soportaban a sus jefes y largos desplazamientos ganaban lo mismo o menos que sus vecinos que recibían ayudas del gobierno” ¡Tarde piaste! ¡Pero al menos lo dijo! El kirchnerismo invirtió el concepto de justicia social y Milei se monta en el equívoco. De modo que lo que queda es lo que ha dicho el Papa: hablemos de trabajo. Hay que salir del lugar donde se afincó el kirchnerismo y hoy cala Milei.

El peronismo/kirchnerismo

Se ha montado en las declaraciones de León y azuza al gobierno nacional. Natural y raro al mismo tiempo porque ignoran lo dicho por Cristina respecto de los planes, lo que obliga a repensar el accionar de las organizaciones sociales y el tiempo perdido en las eternas movilizaciones sobre la 9 de Julio, la represión, los daños y el malestar social, entre otras cuestiones. Desoyen el pedido del Papa “el mensaje que quiero dar, el mensaje que quiero llevar no es político yo hablo de magnífica humanidad.” Sin embargo lo más grave es que el peronismo, salvo en los aciagos días de junio de 1955, siempre se identificó con la Doctrina Social de la Iglesia y la Iglesia misma, de modo que es incomprensible el disparate monumental cometido en la reunión celebrada en el teatro Otamendi de San Fernando dónde por medio de IA le han hecho decir a Perón: “El peronismo es como Dios. Existe si el pueblo cree en él.”

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En definitiva tienen derecho a decir lo que quieran de Dios, de Peron y de la mar en coche pero deben tener en cuenta que el peronismo histórico siempre se ha reconocido católico por lo tanto Dios existe desde siempre y al hombre lo creo el sexto día. El lector podrá decir y con razón, que importancia tiene esto a la hora de la justicia social. Quizás poco pero lo cierto es que Dios no necesita que uno crea en él para existir. ¡es al revés! El hombre existe porque Dios lo ha creado. Dios es causa, el hombre es efecto. En el momento que Dios necesite que creas en él para existir deja de ser Dios y se transforma en un Ídolo. Estaremos jodidos.

Perón fue porque el pueblo lo creo. En este caso el pueblo es causa y Perón efecto. ¿Qué tiene que ver todo esto con la reunión peronista? Simple, el Perón que armaron con IA es muy berreta.

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