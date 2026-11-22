El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, participan en una reunión trilateral durante la Reunión de Líderes Económicos de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, China, el 19 de noviembre de 2026. REUTERS/Carlos Barria

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El espectáculo fue, en realidad, lo esencial; todo enmascarado detrás de la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Los objetivos formales, coincidentes con la declaración final, donde se subraya la búsqueda de “la paz y la estabilidad mundial”, destacándose que los temas más importantes fueron las armas nucleares, la seguridad energética y poner fin a las guerras en Medio Oriente y en Ucrania. En realidad, los tres países mantienen profundas ‌diferencias en torno a dichos temas. Es improbable que Trump haya puesto en aprietos a China y Rusia, que son clave para la capacidad de Irán de resistir el error estratégico de haberla atacado, ni que haya presionado a China por su apoyo a la guerra de Rusia contra Ucrania.

Estuvo lejos de constituir una nueva Yalta como se ha insistido con exageración, aunque Putin haya recordado que “la tarea de fortalecer el sistema de derecho internacional” recae en Rusia, China y EEUU, como miembros fundadores de las Naciones Unidas. No se ha hablado de las zonas de influencias, preferidas de Trump, porque Xi no comparte una visión del mundo basada en un control territorial rígido y las considera anticuadas e improductivas.

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El contraste entre la deslumbrante metrópolis de Shenzen, faro de la modernización china y EEUU, actualmente asediado por evidentes fallas tecnológicas, resulta esclarecedor sobre cómo llegó cada uno a esta cumbre. Los ausentes también muestran otra conclusión obvia: “que no tienen derecho a sentarse a la mesa, sino solo a ser el plato”.

La transformación del orden internacional no se simplifican en la sustitución de una potencia por otra. La misma se desarrolla mediante la confrontación entre sistemas, con diferentes articulaciones de sus factores de poder: el capital, el Estado, la tecnología y el poder militar. Esto lo convierte en una disputa entre Estados y, simultáneamente, una reorganización de los intereses que operan dentro de ellos. Todo se reconfigura permanentemente mediante la articulación de intereses concretos que buscan preservar, ampliar o reorganizar su poder. Son dos movimientos complementarios: confrontación (sanciones económicas, restricciones tecnológicas, presión a las cadenas de suministro y competencia militar) y cooperación, mediante la negociación y la articulación de intereses alternativos (bloques, creación de instituciones financieras y acuerdos que permitan reducir dependencias estratégicas). La eficiencia económica ha dejado de ser el único principio ordenador del mundo. La capacidad de preservar posiciones de poder adquiere una importancia creciente. Eso fue lo tratado en el nuevo capítulo de Shenzen.

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Los intereses de cada actor

China demuestra su creciente capacidad de convocatoria diplomática en el escenario mundial, y quiere una relación constructiva y estratégicamente estable con EEUU, basada en el respeto mutuo, la equidad y la reciprocidad. Xi Jinping no tiene demasiado interés sobre Ucrania porque comienza a estrechar relaciones con Europa y se esfuerza por maximizar su imagen internacional. Xi logra con este episodio confirmar su narrativa de que el orden global gira en torno a su peso económico y diplomático; un impulso notable hacia la multipolaridad. Esa centralidad de China sería como una Roma de este tiempo, con la que otros líderes deben coordinar la agenda global. China cree que un crecimiento de su influencia le permitirá contener el poder coercitivo de EEUU mientas se prepara, convencida, que a mitad de este siglo relevará a EEUU como la mayor potencia planetaria.

Importante destacar la nueva doctrina global de China, semejante a la expresada por el Imperio Británico en el siglo XIX: fuerte apertura del comercio global, favorable a sus exportaciones industriales y contrario al unilateralismo y al proteccionismo. Lo expresa claramente en su discurso ante la reunión de la APEC, resumido pragmáticamente en un antiguo proverbio chino: “Todos los enfoques deben adaptarse a los tiempos cambiantes para seguir siendo pertinentes”, destacando que la “globalización económica es universalmente beneficiosa e inclusiva, y que se debe salvaguardar firmemente el sistema multilateral del comercio centrado en la OMC y basado en reglas, apoyar el comercio y la inversión libres y abiertos, y mantener las cadenas industriales y de suministro globales estables y fluidas”. Todo dicho en el marco del inicio del XV Plan Quinquenal de China para el Desarrollo Económico y Social.

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EEUU. Trump comienza su gira participando en Manila, de dos reuniones: con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), para limar asperezas con aliados regionales claves y para garantizar las cadenas de suministro de minerales críticos, en relación probablemente a que China domina el 90% del refinado, procesamiento y transformación de las tierras raras a nivel mundial y con la alianza de seguridad del Indo-Pacífico (QUAD), entre EEUU, Australia, Japón e India.

Trump viene algo debilitado por la paliza electoral que le propinaron los demócratas en los comicios de medio término y por el presunto espionaje chino al ex CEO de Nvidia Jensen Huang. Precisamente en Shenzhen, bastión de las industrias de robótica e inteligencia artificial (IA) de China, Trump buscó además extender con Xi la tregua comercial entre ambas potencias que expira el 10 de enero próximo, mientras se mantiene la disputa tecnológica por el desarrollo de la IA a la sombra de dicho escándalo.

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Rusia. Para Putin, esta reunión representa una victoria política evidente: lo sitúa en un plano de paridad con las superpotencias, en lugar de mostrarlo como el líder de un país marginado y con una economía en dificultades. También refuerza la legitimidad que busca proyectar para presentar a Rusia como una gran potencia y validar un orden mundial en el que las decisiones centrales se toman entre tres actores, por encima de Europa y Ucrania. El valor simbólico de su participación es claro: lo devuelve a la mesa principal, lo reconoce como una figura clave en la escena internacional y evidencia que los esfuerzos de Occidente por aislar a Rusia tras más de cuatro años de invasión a Ucrania se han debilitado considerablemente.

Las interrelaciones

El tema nuclear ha sido institucionalmente el más importante. Los peligros del desarrollo de la IA es que podría producir una falla técnica o un desenlace no buscado de algún artefacto nuclear, lo que debería ser necesariamente replicado por las doctrinas de guerra imperantes. Se insistió en que hay que hacer todo lo posible para evitar una guerra nuclear. La reducción de los arsenales nucleares, esa especie de “espada de Damocles”, suena bien, pero hoy es impracticable por las desconfianzas entre las potencias y suena artificial la propuesta de que las armas nucleares deberían ser prohibidas y destruidas, un mundo libre de armamento atómico.

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En relación al tema energía, los tres países planean aumentar la producción y el suministro de productos petrolíferos refinados. También reafirmaron la importancia de los flujos energéticos estables.

Al conflicto en Irán es mucho más difícil encontrarle una rápida solución porque implica el debate sobre el futuro geopolítico de Medio Oriente, en el cual están los intereses nacionales de EEUU, Rusia y China, pero también las de las potencias intermedias, como Israel, Irán, Arabia Saudí, Turquía y otros.

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Ucrania y Taiwán quedaron para reuniones bilaterales. El tema Ucrania está en manos de Rusia, Europa, la OTAN (incluido Zelensky) y EEUU. El tema Taiwán está entre China y EEUU (+Taiwán). Los temas de los microprocesadores de Nvidia y las tierras raras están, principalmente, entre EEUU y China, pero también con Europa y algunos países productores (entre otros, Brasil).

Para EUROPA e incluso la OTAN es un momento de enorme preocupación. Por suerte para ellos China no se ha sumado a los discursos destructivos de Trump, aunque Rusia los critica por su defensa irrestricta de Ucrania, que, según su visión, impide las negociaciones de paz. La ofensiva rusa es una pesadilla existencial para el establishment europeo, que opinó que “es difícil esperar algo positivo para la seguridad europea de este encuentro”, con Zelensky muy alterado. Sin embargo, el regreso de los demócratas anticipa otro diseño de EEUU y el posible regreso de Europa al radar.

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