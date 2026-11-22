El presidente ruso, Vladímir Putin; el presidente chino, Xi Jinping; y el presidente estadounidense, Donald Trump, llegan a la Villa Kylin para celebrar una reunión trilateral el 19 de noviembre de 2026 en Shenzhen, China

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La cumbre de Trump, Xi Jinping y Putin que tuvo lugar en China posiblemente sea el hecho más destacado en términos internacionales de este año. Se reunieron las tres potencias militares más importantes del mundo.

El factor determinante es su capacidad nuclear y esa es la razón por la cual Rusia integra este trío (no por su PBI, que es el 8.º del mundo, sino porque es quien tiene la mayor cantidad de ojivas). La ausencia de Europa marca su degradación como actor global.

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La cumbre se realizó en paralelo a la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Además de estas tres potencias, la integran Canadá, Chile, México, Perú, Australia, Brunéi, Corea del Sur, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Singapur, Tailandia, Taipéi y Vietnam. Tiene una agenda centrada en lo económico y comercial.

Cabe señalar que en términos bilaterales, Trump y Xi postergaron hasta el mes de enero una definición sobre la eventual prórroga en el conflicto comercial que los divide.

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También el presidente estadounidense ha aprovechado su viaje a Asia para renovar su relación con los aliados que tiene ante China en la región. Se reunió con los Jefes de Gobierno del llamado “Grupo QUAD”, que integra junto con India, Japón y Australia. No es una alianza militar, pero sí un mecanismo de diálogo para defender la libertad de tránsito en el océano Índico. En otras palabras, poner un límite a la influencia china en esta región. También mantuvo contactos con los países que integran la alianza militar del Grupo AUKUS, integrado por Estados Unidos, el Reino Unido y Australia. También Trump mostró su relación con aliados militares bilaterales, como hizo con su visita a Filipinas.

La agenda específica de la reunión tripartita tuvo como prioridad el desarme nuclear, mientras que la guerra con Irán y la de Rusia y Ucrania no fueron centrales. Ninguno de estos temas fue tratado específicamente en la Cumbre de la APEC. Este grupo concentra aproximadamente el 36,4% de la población mundial, el 61,6% del PBI global y cerca de la mitad del comercio internacional. En términos geopolíticos, lo integran los países ribereños del océano Pacífico. El temario específico de la conferencia de la APEC que se realizó en la ciudad china de Shenzhen -centro económico y de la IA de la potencia asiática- estuvo centrado en lo arancelario y comercial.

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Trump, a pesar de su característica política exterior de “relaciones personales”, descartó finalmente un encuentro con el líder norcoreano Kim Jong-un. Este viene ampliando desde septiembre su instalación original de enriquecimiento de uranio, en su principal complejo nuclear de Yongbyon, como denunció el 19 de noviembre el director general de la Agencia de Energía Atómica de la ONU, Rafael Grossi. Corea del Norte está excluido de la APEC por razones políticas, aunque por su ubicación geográfica debería integrarla.

El presidente estadounidense puso prioridad en un acuerdo para el control de las armas nucleares. Esto daría sustento a su pretendida política de “pacificador internacional”, algo que no ha logrado hasta ahora.

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Las semejanzas con la histórica reunión de Yalta de 1945 que reunió a los líderes de las tres potencias aliadas victoriosas de la Segunda Guerra Mundial, no son relevantes, salvo en el plano militar. La diferencia más importante entonces estaba en la división de Europa en áreas de influencia, pero ahora ha pasado a ser el escenario euroasiático, que hoy es el eje estratégico global a partir de la bipolaridad que ejercen Washington y Beijing.

Las tres potencias que realizaron la cumbre tripartita obtuvieron ganancias de ella. El diálogo mantenido por Estados Unidos con los miembros tanto del Grupo QUAD como del AUKUS antes de esta cumbre le permitió mostrar que cuenta con aliados en el área de influencia geopolítica china. Rusia, por su parte, pudo asumir su rol de segunda potencia militar por su capacidad nuclear y avanzar en la guerra con Ucrania desde una posición de fuerza, en momentos en que este conflicto militar parece encaminarse a un final negociado.

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Trump trató de mostrar su rol decisivo en un conflicto que Europa no ha logrado resolver por sí misma. Para China, ser sede de esta cumbre subrayó su poder y el intento de destacar su rol moderador como potencia global, pero trató al mismo tiempo de evitar un rol activo en el conflicto de Ucrania y también en el que mantienen Estados Unidos e Irán.

Previamente a la conferencia tripartita tuvo lugar una reunión bilateral entre Xi y Putin. No son aliados militares, pero comparten un interés común: limitar o contener la influencia estadounidense en Asia. Desde el punto de vista comercial, Rusia no tiene la relevancia de China y Estados Unidos, y le resulta vital flexibilizar las sanciones económicas adoptadas en su contra por los países occidentales tras la invasión a Ucrania. Japón es la segunda economía de Asia y da prioridad a su alianza con Estados Unidos para contener la influencia y poder de China.

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La cumbre tripartita tuvo lugar en momentos en que está abierto e incierto el debate sobre la inteligencia artificial, mientras tienen lugar distintas fallas cibernéticas en países de Occidente. En Estados Unidos, el temor a un gran hackeo global ha comenzado en la población, con la acumulación de agua y alimentos para varios días.

Estados Unidos propone la no restricción en el campo de la inteligencia artificial, mientras que Europa y China se inclinan por un sistema regulado, aunque tengan distintas visiones sobre ello. No parece fácil un acuerdo en el corto plazo. El conflicto producido en la principal empresa de microchips estadounidense, Nvidia, se ha transformado en una disputa geopolítica. Servicios de inteligencia estadounidenses han acusado al ex CEO de esta empresa, Jensen Huang, de origen taiwanés, de haber sido infiltrado por los servicios de inteligencia chinos. Este empresario es un aliado de Trump, quien lo defiende. Nvidia dice haberlo apartado, pero Huang se muestra decidido a recuperar su posición con apoyo de la Casa Blanca. Pero la exitosa salida a bolsa de Anthropic el 18 de noviembre hizo subir un 17% el valor de sus acciones (USD 81.300 millones de ganancia) siendo la excepción en un mal día para Wall Street.

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Las fallas generalizadas que han tenido lugar en los controles de los sistemas financieros, aeronáuticos y cibernéticos estadounidenses muestran una clara crisis del Estado norteamericano en este campo. En menor medida distintos países europeos han sufrido este tipo de problemas -como los ataques a sistemas de refrigeración de supermercados- y han acusado directamente a Rusia e Irán como autores de los ataques, mientras Washington atribuye las fallas a sus propios sistemas. Desde el punto de vista de la teoría militar, se está desarrollando hoy una “guerra multidominio”, es decir, simultáneamente en el ámbito terrestre, naval, aéreo, cibernético y espacial. Ni Rusia, China, India o Japón han sufrido fallas o ataques de esta magnitud, los cuales parecen concentrarse únicamente en Europa y Estados Unidos. Este probablemente sea el problema más importante que enfrenta la seguridad internacional, pero no formó parte del temario de la reunión tripartita entre Trump, Xi y Putin.

En conclusión, la cumbre estuvo lejos de encuadrarse en la teoría de las relaciones internacionales “idealista” -poniendo prioridad en los valores- sino que fue una pura expresión de realismo y de exhibición de poder.

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