Contención emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hay pérdidas que dividen la vida en dos: un antes y un después. Un instante en el que todo lo que conocíamos sigue estando alrededor, pero ya no se siente igual. El mundo continúa, las personas caminan, hablan, trabajan, y sin embargo, para quien acaba de perder a alguien importante, algo se detuvo. Hay una ausencia que lo modifica todo.

El duelo es, precisamente, entrar en ese mundo desconocido. Puede comenzar con la muerte de un ser querido o con el final de una relación. Aunque las circunstancias sean diferentes, en ambos casos hay alguien que deja de formar parte de nuestra vida de la manera en que lo hacía hasta entonces. Y entre saber que esa persona ya no está y experimentar su ausencia existe una distancia enorme.

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Hace exactamente 66 días falleció mi papá. Lo que escribo no es solamente una mirada profesional sobre el duelo, sino también el intento de poner en palabras algo que me pasó, que me atraviesa y que quizás pueda ayudar a quienes están viviendo una situación similar.

En ese primer momento, el cuerpo parece reaccionar antes que la posibilidad de comprender. Sentí que el corazón no paraba de latir, las lágrimas brotaban sin control, apareció una confusión mental, una sensación de descompensación. Las preguntas se repetían: ¿Cómo que se murió mi papá? ¿Nunca más lo voy a ver? ¿Esto es verdad? ¿Alguien puede hacer algo para que se levante? La incredulidad, la angustia, la taquicardia, el sudor y el malestar físico se mezclaban con una sensación difícil de explicar: no podía entender lo que estaba pasando.

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La cabeza busca una salida, una explicación, algo que permita volver a la realidad anterior. Pero la realidad no cambia. Mientras la gente se acerca, abraza, llora y acompaña, uno puede quedar atrapado en un pensamiento que se repite una y otra vez. Recuerdo que, incluso en medio de ese dolor, pensaba que en algún momento todo iba a terminar, que esa sensación de vacío enorme iba a desaparecer rápidamente. Como si fuera posible despertarse y descubrir que nada de eso había sucedido.

Después llegan las escenas que parecen imposibles de procesar. El funeral, el ataúd, las personas que se acercan a despedirse. Uno puede encontrarse agradeciendo a quienes acompañan, casi automáticamente, mientras por dentro no entiende nada. Y luego el entierro: caminar detrás de ese cajón, ver cómo lo bajan a la tierra, preguntarse qué estamos haciendo, cómo puede ser que estemos enterrando a alguien que hasta hace unas horas formaba parte de nuestra vida. Cuando terminan las palabras, cuando los demás empiezan a irse, aparece otra pregunta, quizás todavía más angustiante: ¿y ahora qué hago?

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El duelo comienza allí, aunque no necesariamente podamos reconocerlo. Es un proceso de modificaciones emocionales, cognitivas y conductuales que nos obliga a reorganizar nuestra vida frente a una pérdida. La palabra suele asociarse a la muerte, pero también aparece ante una separación, el final de un vínculo, la pérdida de un proyecto o incluso frente a la perspectiva de la propia muerte. No hay una única forma de atravesarlo: puede ser una experiencia breve, extenderse durante meses o años y, en ocasiones, acompañarnos durante toda la vida.

Cuando construimos un vínculo, también construimos una representación interna de esa persona: su voz, sus gestos, sus expresiones, lo que nos diría frente a determinadas situaciones, cómo nos miraría o qué pensaría. Cuando esa persona ya no está físicamente, esa presencia continúa en nuestra mente y puede volverse abrumadora. El trabajo del duelo no consiste en borrar ese vínculo ni en olvidar, sino en transformar esa presencia dolorosa en un recuerdo que, con el tiempo, pueda dar paz.

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Las conocidas cinco etapas del duelo —negación, ira, negociación, tristeza y aceptación— pueden ayudarnos a reconocer algunas de las emociones que aparecen durante el proceso. La negación funciona como una defensa frente a un impacto que resulta demasiado difícil de asimilar. La ira puede surgir ante la impotencia, la injusticia o la imposibilidad de modificar lo ocurrido. La negociación nos lleva a pensar en aquello que podríamos haber hecho diferente, en los escenarios que imaginamos para cambiar el pasado. La tristeza aparece cuando la dimensión de la ausencia se vuelve más concreta. Y la aceptación no significa dejar de extrañar, sino empezar a reconocer la nueva realidad y encontrar momentos de calma dentro de ella.

Sin embargo, estas etapas no son una escalera que todos debemos subir en el mismo orden. No hay un recorrido obligatorio, ni todas las personas atraviesan cada una de ellas. Podemos sentir enojo y tristeza al mismo tiempo, creer que aceptamos la pérdida y volver a experimentar incredulidad frente a una fecha, un objeto, una canción o una situación cotidiana. El duelo no tiene un cronograma y tampoco existe una manera correcta de transitarlo.

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Por eso es importante no juzgarnos. Hablar, llorar, expresar lo que sentimos sin necesidad de que tenga un orden o una explicación puede ayudarnos a elaborar la pérdida. También es fundamental sostener los aspectos básicos de la vida cotidiana: dormir, alimentarnos, estar en contacto con otros, cuidarnos. Disfrutar de un momento, reírnos o hacer algo que nos dé placer no significa que queramos menos a quien perdimos ni que estemos traicionando su recuerdo.

Hacer el duelo es permitirnos estar mal sin sentir que debemos dar respuestas, que tenemos que ser fuertes todo el tiempo o que existe una fecha límite para volver a ser quienes éramos. Es aceptar que hay días en los que podemos seguir adelante y otros en los que una ausencia vuelve a doler con la intensidad del primer momento.

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Y también es pedir ayuda. No hay que tener vergüenza, miedo ni dudas para buscar acompañamiento profesional cuando sentimos que no podemos salir de ese lugar, que el dolor nos deja.