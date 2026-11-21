(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Argentina tiene una propuesta competitiva para la exportación de servicios que combina una buena relación entre costo y calidad, talento especializado y experiencia para gestionar procesos cada vez más complejos. Esa combinación se ve en los Centros de Servicios Compartidos (CSC), que desde el país brindan soporte a compañías internacionales. Más de la mitad de los centros relevados en Argentina amplió su capacidad exportadora en 2026. Este crecimiento abre una pregunta: ¿qué nuevas funciones puede asumir el país dentro de las redes globales de servicios?

En los últimos cinco años, cambió el peso de los factores que las empresas consideran al elegir dónde instalar o ampliar un centro. La evolución del tipo de cambio y el encarecimiento relativo de las estructuras locales acotaron parte de la ventaja de costos. Aun así, la relación entre el costo y la calidad del talento argentino sigue siendo competitiva. En algunos casos, empresas que evaluaron trasladar operaciones a otros destinos decidieron mantenerlas en Argentina por la calidad del servicio que encontraban en los equipos locales.

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El crecimiento de los SSC se inscribe en una expansión más amplia de las exportaciones de servicios argentinos. Para dimensionarlo, las exportaciones de servicios crecieron un 9% interanual, según un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. De acuerdo con Argencon, las industrias del conocimiento actualmente constituyen el tercer complejo exportador del país, detrás del oleaginoso y el energético. Sumado a lo anterior, un relevamiento específico sobre los SSC de Michael Page encontró que el 58% de estos centros avanzó en la ampliación de su alcance en 2026.

La calidad de servicio, la mejora continua, la estandarización de procesos y la capacidad de adaptación ganaron protagonismo. También cambió la naturaleza de las tareas por el avance de la inteligencia artificial y la automatización, que están corriendo del foco las funciones más transaccionales y abriendo espacio para actividades más estratégicas y de mayor complejidad. En este escenario, la ventaja ya no consiste solamente en ejecutar una tarea a menor precio.

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La cobertura geográfica muestra dónde están las oportunidades. América Latina sigue siendo el principal destino de los servicios que prestan los centros instalados en Argentina, seguida por Norteamérica y Europa. Dentro de la región, Brasil viene ganando relevancia a medida que más centros argentinos lo incorporan entre los mercados a los que brindan soporte. Estados Unidos se consolida como el segundo mercado de referencia, mientras que la proporción de centros que brindan servicios a Europa aumentó casi 14 puntos porcentuales en los últimos dos años.

La competencia, sin embargo, es cada vez más exigente. India constituye un referente por la escala de su industria y la inversión sostenida en la formación de profesionales. Otros países de la región también disputan la radicación de operaciones mediante estructuras de costos atractivas. Frente a ellos, Argentina conserva atributos difíciles de replicar. Nuestro talento destaca por su formación universitaria, dominio del inglés como diferencial y una cultura de trabajo cosmopolita. Hoy, de acuerdo con Argencon, más de 348.000 argentinos trabajan en las industrias del conocimiento. y, dentro de este universo, estos hubs representan una actividad con capacidad para seguir ampliando su aporte.

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Esto implica que se necesitan políticas que acompañen la evolución del sector. La formación de talento, el fortalecimiento del idioma, la actualización de las capacidades digitales y la preparación de profesionales en inteligencia artificial, gestión del cambio y liderazgo global deben ser prioridades. También resultan fundamentales las condiciones de competitividad para exportar servicios, con previsibilidad macroeconómica, estabilidad normativa y herramientas que favorezcan la inversión.

El futuro de los Centros de Servicios Compartidos en Argentina dependerá de cuánto valor pueden aportar al mundo. La oportunidad está en transformar la calidad del talento, la experiencia acumulada y la capacidad de adaptación en una ventaja sostenible. Competir por costos seguirá siendo necesario, pero construir una propuesta basada en conocimiento, innovación y servicios de mayor complejidad será lo que nos permita seguir creciendo.

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