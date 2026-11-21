Ludopatía infantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hay cosas que empiezan casi sin que nos demos cuenta. Un chico que apuesta unos pesos durante el recreo, otro que intenta adivinar el resultado de un partido de fútbol, un grupo de amigos que comparte la emoción de ganar algo de dinero desde el celular. Parece un entretenimiento más, una distracción, incluso una manera de sentirse parte de una conversación entre compañeros. Pero detrás de esa apariencia inofensiva, puede esconderse una realidad mucho más preocupante.

Las apuestas online se han incorporado silenciosamente a la vida cotidiana de muchos adolescentes y jóvenes. Ya no hace falta ir a un casino. El casino está en el bolsillo, disponible a cualquier hora, a un solo click de distancia. Y muchas veces aparece asociado al deporte, a las redes sociales, a los influencers y a una publicidad que presenta la posibilidad de ganar dinero fácil como algo atractivo y natural.

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Lo que debería preocuparnos es que estamos exponiendo a chicos que todavía están formando su personalidad, aprendiendo a manejar sus emociones y construyendo su relación con el dinero, a un mecanismo que puede generar comportamientos compulsivos y consecuencias muy graves.

Una investigación publicada por el diario español El País sobre la ludopatía adolescente en la Argentina reúne el testimonio de un joven que había llegado a abrir más de 35 cuentas de correo electrónico y decenas de perfiles en plataformas de apuestas y billeteras virtuales para poder seguir jugando. Su situación se descubrió cuando generó una deuda importante para su familia. Él mismo contaba que vivía pendiente del juego, que no podía dormir y que su cabeza estaba ocupada permanentemente por las deudas y las mentiras que había tenido que inventar para conseguir dinero.

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Es difícil no preguntarse cómo llega un adolescente a semejante situación. ¿En qué momento una diversión se transforma en una necesidad que domina la vida? ¿Cuántas veces los padres, los docentes y los amigos descubren lo que está pasando cuando el problema ya se volvió demasiado grande?

No estamos hablando solamente de dinero. Detrás de estas conductas aparecen la angustia, la vergüenza, las mentiras, el deterioro de los vínculos familiares y el abandono de actividades que antes daban sentido a la vida. En algunos casos, las consecuencias pueden ser dramáticas.

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Por eso es importante no minimizar el problema ni confundir la libertad con la ausencia de límites. Los adolescentes todavía están desarrollando su capacidad para evaluar riesgos, controlar impulsos y tolerar frustraciones. La promesa de ganar mucho dinero en poco tiempo puede resultar especialmente seductora en una cultura que parece valorar cada vez más los resultados inmediatos y el éxito fácil.

En este contexto cobra particular importancia el reclamo de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, que impulsa una campaña para solicitar al Senado el tratamiento y la aprobación del proyecto de ley de Prevención de la Ludopatía y Regulación de las Apuestas Online. La iniciativa ya cuenta con media sanción de Diputados y corre el riesgo de perder estado parlamentario a fines de noviembre. La Acción Católica Argentina y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa también se sumaron a esta convocatoria.

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El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, expresó su preocupación con palabras muy fuertes: “Dejar morir esa media sanción es ser parte de esa muerte silenciosa de tantos jóvenes y familias detrás de la ludopatía virtual infantojuvenil”.

Su llamado no debería entenderse como una cuestión partidaria ni como una discusión que interesa solamente a las instituciones religiosas. Es una preocupación que atraviesa a toda la sociedad. Regular una actividad que puede afectar especialmente a los menores de edad es también una manera de protegerlos.

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Por supuesto, una ley por sí sola no va a resolver el problema. Hace falta educación, prevención, controles efectivos y responsabilidad de quienes ofrecen estos servicios. También necesitamos familias que puedan hablar del tema sin miedo, escuelas que lo incorporen a sus conversaciones y clubes deportivos que revisen los mensajes que transmiten cuando asocian sus camisetas y sus competencias con las apuestas.

Pero hay algo más profundo que merece nuestra atención. ¿Qué les estamos proponiendo a nuestros jóvenes como horizonte de vida? ¿Estamos transmitiéndoles que vale la pena estudiar, trabajar, esforzarse, construir vínculos y perseverar en un proyecto, o estamos alimentando la ilusión de que la felicidad puede conseguirse de un momento para otro, casi por azar?

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Educar supone enseñar a esperar, a tolerar una frustración, a reconocer que no siempre se gana y que eso no significa haber fracasado. Supone también ayudarlos a descubrir que la vida no es una sucesión de apuestas, que el valor de una persona no depende de cuánto dinero tiene ni de cuántas veces consigue imponerse sobre los demás.

En el Evangelio encontramos una invitación permanente a vivir con libertad, pero también con responsabilidad. Jesús no propone una vida sometida a la búsqueda permanente de acumular bienes, sino una vida abierta a los demás, capaz de encontrar su riqueza en el amor, la amistad, el trabajo y la solidaridad. Hay una frase suya que viene especialmente al caso: “¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida?” (Mateo 16, 26).

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Quizás deberíamos recuperar esa pregunta cuando hablamos de las apuestas online. ¿Qué estamos ganando y qué estamos perdiendo cuando permitimos que nuestros chicos queden atrapados en esta lógica?

No se trata de demonizar el entretenimiento ni de desconocer que el juego forma parte de la vida humana. Se trata de entender que hay una diferencia enorme entre jugar y quedar prisionero de una apuesta. Cuando el juego deja de ser una diversión y se convierte en una necesidad, cuando aparecen las mentiras, las deudas y el sufrimiento de una familia, ya no estamos frente a un juego.

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Por eso, el pedido al Senado es también un llamado a toda la sociedad. No podemos esperar a que las historias dolorosas se multipliquen para reaccionar. Cuidar a los jóvenes significa anticiparnos, poner límites cuando hacen falta y ofrecerles alternativas para que puedan crecer con proyectos, vínculos y esperanza.

Porque apostar no debería ser nunca una forma de buscarle sentido a la vida. Y porque hay algo que no podemos poner en juego el futuro de nuestros jóvenes.