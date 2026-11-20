La inteligencia artificial dejó su fase experimental y se consolidó como una tecnología transversal en el ámbito corporativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La inteligencia artificial dejó de ser una herramienta experimental para convertirse en una tecnología transversal a las empresas. Pero, a medida que su adopción se acelera y se extiende a más áreas y procesos, surge una pregunta clave: ¿sabemos cuánto gastamos en IA y qué valor genera para el negocio?

El desafío no es menor. A diferencia del software tradicional, cuyos costos suelen ser más previsibles, la IA puede generar consumos adicionales con cada consulta, procesamiento de información o tarea ejecutada por un agente. Sin una visión centralizada, las empresas corren el riesgo de acumular herramientas, duplicar esfuerzos y perder el control sobre sus gastos.

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De medir el consumo a medir el valor

Buena parte de la discusión sobre los costos de la IA se concentra en indicadores técnicos, como el precio de los modelos o la cantidad de tokens utilizados. Aunque son necesarios, resultan insuficientes para evaluar el impacto de esta tecnología en una organización.

A un director financiero no debería interesarle únicamente cuánto cuesta utilizar un modelo, sino cuánto cuesta resolver una consulta, procesar un reclamo, analizar un contrato o completar una tarea administrativa. El cambio consiste en pasar de medir el consumo tecnológico a comprender la economía de cada proceso.

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Si una compañía incorpora agentes de IA en su servicio de atención al cliente, por ejemplo, necesita saber cuánto cuesta resolver cada caso, qué porcentaje se resuelve correctamente y cómo evoluciona la experiencia del cliente.

La misma lógica se aplica a los procesos financieros, comerciales, legales o de recursos humanos: la IA debe evaluarse con criterios de negocio, no exclusivamente tecnológicos.

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Esto también implica reconocer que no todas las tareas requieren el mismo nivel de sofisticación. En muchos casos, pueden utilizarse modelos menos costosos sin comprometer la calidad del resultado. Seleccionar el modelo adecuado para cada tarea, establecer políticas de uso y monitorear el consumo se vuelve, entonces, una herramienta estratégica.

El objetivo es identificar qué aplicaciones generan mayor valor y dirigir más recursos hacia ellas. Las empresas que comprendan qué procesos vale la pena automatizar, cuánto cuesta hacerlo y qué beneficios obtienen estarán mejor posicionadas para ampliar su adopción de manera sostenible.

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Esta gestión tampoco puede quedar exclusivamente en manos de las áreas de tecnología. Los directores financieros necesitan visibilidad sobre las inversiones y sus retornos; los responsables de tecnología deben garantizar seguridad, integración y continuidad operativa; y los líderes de negocio deben entender cómo estas herramientas contribuyen a mejorar la productividad, la calidad del servicio y los resultados.

La próxima etapa de transformación empresarial estará definida por quién logra administrar mejor la inteligencia artificial. Está demostrado que la IA puede hacer cosas extraordinarias; el verdadero desafío ahora es conseguir que esas capacidades se traduzcan en resultados concretos, medibles y sostenibles para el negocio.

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