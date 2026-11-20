El papa León XIV afirmó en el Cottolengo Don Orione de Claypole que el progreso social se mide por la acogida a las personas con discapacidad. (REUTERS/Yara Nardi)

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Hay lugares, como el Cottolengo Don Orione de Claypole, en los que el amor no se explica con grandes teorías, sino que se percibe de inmediato en la calidez de un gesto, en una mirada sin prisa y en el clima cotidiano que se respira. Allí, el mensaje del papa León XIV resonó como una caricia al alma, y como un llamado urgente a la conciencia colectiva: el verdadero progreso de una comunidad jamás se mide por sus éxitos económicos ni por el culto a la apariencia, sino por la capacidad real de acoger y amar a todos, especialmente a los más vulnerables, como las personas con discapacidad.

El encuentro estuvo marcado por rostros y testimonios concretos que le dieron cuerpo a la esperanza. Escuchar a Marta, quien volcó su itinerario vital en un libro que testimonia el valor de sus capacidades y talentos, y a Norma, que compartió la conmovedora experiencia de sentirse recibida, cuidada y querida exactamente tal cual es. En sus historias no hay espacio para la autocompasión; hay, por el contrario, una lección viva de dignidad que interpela a una sociedad acostumbrada a medir el valor humano en función de la productividad o la eficiencia técnica.

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Para iluminar esta realidad, el Papa propuso recorrer tres ciudades bíblicas en las cuales Jesús experimentó la gratuidad del amor. La primera es Belén, la “Casa del Pan”, donde la vida es respetada y abrigada desde su pequeñez, transformando la fría pobreza del entorno en el calor de un hogar. La segunda es Nazaret, el espacio de la vida cotidiana y familiar donde las personas no son descartadas, sino plenamente incorporadas al tejido social, haciendo fructificar sus dones en el trabajo y la responsabilidad compartida. Y la tercera es Betania, la casa de la amistad sincera, donde no hay lugar para la marginación, sino para el acompañamiento auténtico, el consejo mutuo y la escucha que vence al individualismo.

En esta sintonía, su encíclica Magnifica Humanitas nos advierte también sobre las sombras del paradigma tecnocrático y los algoritmos que pretenden clasificar a las personas según sus rendimientos. Frente a la tentación de considerar la fragilidad o la discapacidad como un “error” que la técnica debe corregir o esconder, nos recuerda que la dignidad de la persona es ontológica, absoluta e incondicional. Nadie tiene que demostrar su utilidad para merecer respeto, pues es en la vulnerabilidad donde germinan la compasión y la solidaridad. Como también, la sabiduría del reconocerse persona en el encuentro con el otro.

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Inspirados por estas enseñanzas estamos convocados a ser arquitectos de comunidad, antes que constructores de torres de aislamiento. Este sendero nos invita a asumir una responsabilidad compartida, donde los históricamente desechados dejen de estar en las periferias para convertirse en las verdaderas piedras angulares de la convivencia civil. No se trata de una actitud paternalista ni de un mero asistencialismo pasivo, sino de reconocer el valor de la presencia de las personas con discapacidad que nos salva del enfriamiento del corazón y nos enseña lo que es verdaderamente esencial.

Finalmente, el Papa expresó un anhelo: que Argentina sea capaz de gestar grandes obras donde el amor venza al egoísmo y a la exclusión. La fragilidad precisa de un abrazo concreto que demanda nuestra acción inmediata porque, como expresó a los jóvenes, nunca es tarde. En un tiempo marcado por la prisa y la deshumanización, no podemos quedarnos inmóviles, es hora de responder con hechos, transformando nuestros entornos para que nadie quede afuera.

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