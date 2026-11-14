Opinión

La fe sigue viva y nos invita a caminar juntos

Detrás de las grandes multitudes que acompañaron al Pontífice no había una masa anónima: había parroquias, historias personales y un llamado compartido al diálogo que trasciende las fronteras de lo religioso

El papa León llega en el papamóvil para celebrar una misa frente a la basílica de Nuestra Señora de Luján
El papa León llega en el papamóvil para celebrar una misa frente a la basílica de Nuestra Señora de Luján
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Durante los últimos días tuve la posibilidad de seguir de cerca, por mi trabajo en los medios, la visita del Papa León XIV a Uruguay y Argentina. Fueron jornadas intensas, con muchos discursos, encuentros y celebraciones. Pero, más allá de las palabras de su Santidad, hubo algunas imágenes y testimonios que me dejaron pensando.

Muchas veces se afirma que la fe católica está en retroceso frente al crecimiento de las iglesias evangélicas u otras expresiones religiosas. Seguramente hay estudios y estadísticas que pueden aportar elementos para analizar esta realidad. Pero lo que pude ver estos días me produjo una impresión diferente: la fe sigue muy viva.

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En Uruguay, durante la vigilia con los jóvenes, escuché el testimonio de un universitario que contó su propia búsqueda. Provenía de un ambiente en el que no había recibido el bautismo ni formación religiosa en el colegio, ni en su familia. Sentía un profundo vacío interior. Ya estando en la facultad conoció a un sacerdote que lo acompañó y le dio la catequesis. Finalmente recibió el bautismo, la primera comunión y la confirmación. Lo que más me impactó fue escuchar cómo hablaba de su fe, que muchas veces debía vivir en una profunda soledad. Había llegado a ella no por una costumbre heredada, sino a partir de una búsqueda personal, de una pregunta que surgía desde lo más profundo de su vida. Pero no podía compartirla ni en su familia ni con sus amigos.

En la Argentina, la experiencia es diferente, pero igualmente significativa. Cada vez que un periodista se acercaba a conversar con quienes esperaban durante horas bajo el sol, o con quienes habían pasado la noche para participar de la vigilia de los jóvenes o de la misa del Papa, aparecía una respuesta que se repetía: “Venimos de tal parroquia..”, “somos de esta comunidad…”.

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Detrás de las grandes multitudes no había una masa anónima. Había comunidades concretas, personas que habían hecho un enorme sacrificio para estar presentes porque sentían que participar en comunidad, en familia, era algo importante. Y ahí surgió una primera reflexión, qué lindo es el trabajo silencioso de tantos catequistas, sacerdotes, religiosos y laicos y Obispos que, todos los días y en los lugares más diversos, mantienen viva la llama de la fe y alientan a vivir la fe en comunidad. Eso es la Iglesia, comunidad de comunidades.

Una multitud como la que acompañó al Papa no se forma de un día para otro. Detrás hay años de acompañamiento, de catequesis, de celebraciones, de personas que abren una iglesia, preparan un encuentro o simplemente están cerca de alguien que necesita ser escuchado. Son esos pequeños espacios comunitarios los que hacen posible que la fe siga teniendo un lugar en la vida de tantas personas.

Escuché también a un influencer decir algo muy sencillo y muy hermoso, qué bueno es comprobar que, cuando nos unimos y dejamos de lado nuestras diferencias, podemos sentirnos parte de una vida comunitaria.

Quizás ese sea uno de los mensajes que nos deja la visita de León XIV. Más allá de nuestras comunidades parroquiales o religiosas, todos formamos parte de una comunidad mucho más grande: la comunidad nacional.

Somos argentinos. Tenemos diferencias, distintas ideas y, muchas veces, miradas muy enfrentadas sobre el presente y el futuro del país. Pero antes que adversarios somos compatriotas. Compartimos una historia, un país y, sobre todo, un destino común.

El Papa insistió durante su visita en la necesidad del diálogo, de la escucha y de la capacidad de construir puentes. Y su mensaje final en Luján, retomando aquellas palabras que san Juan Pablo II había dirigido a nuestro país, fue una invitación que debería seguir resonando “Argentina, levántate y camina”.

Como dijo el Papa, en su discurso pronunciado el 8 de noviembre de 2026 en el Palacio Libertad (CCK) “Ninguna generación comienza la patria desde cero, a recibe en una lengua y en unos vínculos que la preceden; en instituciones que otros fundaron y en bienes que fueron creciendo gracias al trabajo de muchos. La patria que hoy está en manos de ustedes será mañana la herencia de otros.”

También tuve la oportunidad de participar, junto con mis amigos Omar Abboud y el rabino Daniel Goldman, en el encuentro con los líderes de las comunidades cristianas y de las distintas tradiciones religiosas. Los tres, integrantes del Instituto del Diálogo Interreligioso, pudimos escuchar al Papa destacar la importancia de construir nuevos puentes y nuevos caminos de colaboración en la sociedad en la que vivimos.

El diálogo interreligioso puede ser un buen ejemplo de lo que necesitamos como sociedad. No se trata de negar las diferencias. Cada uno conserva su propia identidad, sus creencias y sus convicciones. Pero es posible encontrarse, reconocerse y trabajar juntos por el bien común.

Tal vez esta sea una de las enseñanzas más profundas que deja esta visita. Las comunidades crecen cuando sus miembros descubren que hay algo que los une, más fuerte que aquello que los separa.

La Iglesia está formada por una inmensa cantidad de pequeñas comunidades. Ahí se transmite la fe, se acompaña la vida y se aprende a caminar con otros. Quizás la Argentina también necesite volver a descubrir que, más allá de nuestras diferencias, somos parte de una misma Nación.

Argentina, levántate y camina. Pero caminemos juntos. Porque nadie construye una nación solo, y porque el futuro que deseamos para nuestro país sólo podrá nacer de la capacidad de tender puentes, escucharnos y reconocer que, aun pensando distinto, compartimos la misma tierra y el mismo destino.

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